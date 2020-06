Qué mirar al contratar un seguro para tu móvil: precios, cobertura, limitaciones... y letra pequeña

Los smartphones se han convertido en dispositivos inseparables para la mayoría, cada vez duran más tiempo de media en nuestras manos, y cuidarlos es importante. Ahorrarás en disgustos si proteges el móvil con fundas, carcasas y cristal templado para la pantalla, pero no son infalibles, y tampoco son una opción para quienes prefieren lucir el diseño original de su teléfono.

En caso de necesitar repararlos fuera de garantía, los seguros para móviles ayudan a hacer más llevadero este trámite, garantizando un menor tiempo de reparación o un móvil de sustitución mientras es arreglado, y sin tener que asumir altos costes cuando, por ejemplo, se rompe la pantalla, se moja el móvil o lo roban.

Para asegurar un móvil, se puede optar por los seguros de los operadores de telefonía, por los seguros de otras tiendas de tecnología, y por los específicos que ofrecen algunas aseguradoras. Así que vamos a repasar la letra pequeña de cada una de estas opciones para comparar las diferencias entre las principales propuestas que encontramos en el mercado.

¿Qué cubre la garantía original del móvil?

Antes de dar paso a los seguros específicos para teléfonos móviles, recordar que todos los dispositivos cuentan con una garantía de dos años que cubre cualquier problema que no esté originado por un mal uso del smartphone. Es decir, aquellos problemas que pueden derivarse de fallas en el software o en el hardware interno.

Aunque en la Unión Europea, no aparecen excepciones de garantía para la batería y el cargador, es habitual que los fabricantes lo establezcan entre 6 y 12 meses, por lo que, a no ser que el fallo con la batería sea de fábrica, es habitual que los fabricantes aleguen un mal uso de la misma para evitar tener que sustituirlas en periodos más largos. En este caso, tendrás que llevarlo a reparar por tu cuenta.

Para el resto de averías, o una vez pasados los dos años, el móvil podrá repararse con el consiguiente coste, a no ser que cuentes con un seguro para el móvil.

Clausulas a tener en cuenta en los seguros móviles

Los problemas relacionados con los smartphones pueden ser de lo más variados, y encontramos buena cantidad de ellos cubiertos por los seguros disponibles para casi todos los gustos. Las coberturas más habituales son:

Con rotura de pantalla , se reparará por parte del servicio técnico.

Ante un móvil mojado o que muestra síntomas de humedad, se reparará por parte del servicio técnico.

En caso de que resulten irreparables, lo más probable es que se ofrezca un móvil reacondicionado o un cheque por valor que tiene el móvil en el momento del siniestro.

Robo y hurto . En este caso, será imprescindible presentar una copia de la correspondiente denuncia a la policía y la solución puede pasar entre ofrecer el mismo modelo u otro de valor equivalente.

Las llamadas cursadas hasta que la línea es dada de baja tras un robo, también pueden quedar cubiertas.

Entre las averías que pueden no estar incluidas en determinados seguros son los fallos en puertos de carga y/o audio, fallos concretos como WiFi, GPS, el sonido del altavoz o de los auriculares, de baterías que se agotan demasiado rápido, o por daños estéticos que no impiden el correcto funcionamiento. También puede haber excepciones cuando perdemos el móvil por descuido, es decir, si el hurto se produce mientras el usuario ha dejado el dispositivo desatendido o sin vigilancia en un lugar no seguro.

Además, los seguros pueden estar limitados a un máximo de partes por año, suele existir una franquicia de pago mínimo que cubre una parte de la reparación o sustitución. También pueden estar sujetos a un mínimo de permanencia con el seguro activo. Y suele existir un plazo máximo para abrir un siniestro desde que se produce.

Los seguros más baratos

Los seguros ofrecidos por los operadores de telefonía y tiendas como Mediamarkt, El Corte Inglés o FNAC únicamente ofrecen este servicio a quienes compran el móvil en la misma tienda y lo aseguran en un plazo de hasta 30 días posteriores a la compra de tu dispositivo.

Independientemente de donde se haya comprado el móvil, The Phone House, las aseguradoras Zurich, Caser, EuropAssistance, y servicios online como SeguroMóvil.com y TuserguroMóvil.com también ofrecen seguros a los dispositivos adquiridos en otras tiendas siempre que quede acreditado el buen estado del teléfono y la propiedad del mismo.

El precio del seguro siempre dependerá del precio del móvil asegurado y de la cobertura incluida. Entre los más sencillos, suelen incluir rotura de pantalla y avería por líquidos como vemos en la siguiente comparativa:

Cobertura Precios Restricciones Vodafone Daño Accidental Pantalla - Líquidos

Reparación o móvil de reemplazo en máximo 72 horas. Móvil < 400€: 4€/mes

Móvil > 400€: 9€/mes

Franquicia entre 30 y 75€. Hasta 3 siniestros/año. Mediamarkt Protección pantalla Pantalla

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 150€: 29€/mes

Móvil < 300€: 54€/mes

Móvil < 450€: 79€/mes

Móvil < 600€: 99€/mes

Móvil < 900€: 119€/mes

Móvil >901€: 149€/mes

Franquicia 10% y máximo 60€. Hasta 1 siniestro/año The Phone House Esencial Pantalla - Líquidos

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 150€: 16€/trimestre

Móvil < 300€: 24€/trimestre

Móvil < 450€: 30€/trimestre

Móvil < 600€: 33€/trimestre

Móvil < 900€: 48€/trimestre

Móvil >1.100€: 60€/trimestre

Franquicia adicional sin especificar. Siniestros ilimitados FNAC Protege Pantalla - Llamadas

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 100€: 19,90€/año

Móvil < 200€: 44,90€/año

Móvil < 300€: 69,90€/año

Móvil < 400€: 74,90€/año

Móvil < 600€: 89,90€/año

Móvil < 800€: 114,90€/año

Móvil >900€: 134,90€/año

Sin franquicia. Siniestros ilimitados El Corte Inglés Pantalla - Líquidos - Robo - Llamadas

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 200€: 16€/trimestre

Móvil < 300€: 19€/trimestre

Móvil < 400€: 23€/trimestre

Móvil < 600€: 28€/trimestre

Móvil < 650€: 45€/trimestre

Móvil >650€: 50€/trimestre

Sin franquicia. Siniestros ilimitados. Primer trimestre gratis, pero no cubrirá daño accidental. Tu Seguro Móvil Básico Pantalla

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 200€: 2,33€/mes

Móvil < 400€: 3,50€/mes

Móvil < 600€: 5,83€/mes

Móvil < 900€: 6,71€/mes

Móvil >901€: 7,72€/mes

Sin franquicia. Hasta 1 siniestro/año Tu Seguro Móvil Superior Pantalla - Robo

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 200€: 3,33€/mes

Móvil < 400€: 5€/mes

Móvil < 600€: 8,33€/mes

Móvil < 900€: 9,58€/mes

Móvil >901€: 11,02€/mes

Sin franquicia. Hasta 1 siniestro/año Seguro Móvil Standard Pantalla - Líquidos

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 200€: 4,99€/mes

Móvil < 500€: 5,99€/mes

Móvil < 1.000€: 8,49€/mes

Móvil < 1.500€: 11,99€/mes

Móvil >1.501€: 13,99€/mes

Sin franquicia. Hasta 1 siniestro/año Zurich Klinc Pantalla - Líquidos - Robo

Reparación o móvil de reemplazo. Precio no especificado Hasta 3 siniestros/año (máximo 1 robo) Caser Pantalla - Líquidos - Robo

Reparación o indemnización. Precio no especificado Sin especificar EuropAssistance Pantalla - Líquidos - Robo

Reparación o indemnización. Desde 38 euros Sin especificar

Los seguros con mayor cobertura

Entre los seguros más completos, encontramos los que incluyen cobertura de robo con violencia, y también los hurtos donde el afectado no se percata de la sustracción.

Cobertura Precios Restricciones Vodafone Protección Total Pantalla - Líquidos - Llamadas - Robo - Hurto

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 400€: 7€/mes

Móvil > 400€: 14€/mes

Franquicia entre 30 y 75€ Hasta 3 siniestros/año (Máximo 2 robos) Movistar Pantalla - Líquidos - Llamadas - Robo - Hurto

Reparación o móvil de reemplazo. Modalidad 1: 4,49€/mes

Modalidad 2: 7,49€/mes

Modalidad 3: 9,99€/mes

Modalidad 4: 11,99€/mes

Modalidad 5: 13,99€/mes

Modalidad 6: 18,99€/mes

Franquicia entre 20 y 100€ 1 siniestro por robo, 1 por daños y 1 por llamadas fraudulentas Orange Pantalla - Líquidos - Llamadas - Robo - Hurto

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 250€: 4€/mes

Móvil < 450€: 6€/mes

Móvil < 750€: 10,50€/mes

Móvil < 1.100€: 13,50€/mes

Móvil >1.101€: 15,50€/mes

Franquicia entre 20 y 120€ Hasta 2 siniestros/año Yoigo Pantalla - Líquidos - Llamadas - Robo - Hurto

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 250€: 4€/mes

Móvil < 450€: 6€/mes

Móvil < 750€: 10,50€/mes

Mensualidad sin especificar entre 3 y 15€

Franquicia entre 10 y 90€ Hasta 2 siniestros/año The Phone House Total Pantalla - Líquidos - Llamadas - Robo - Hurto

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 150€: 16€/trimestre

Móvil < 300€: 24€/trimestre

Móvil < 450€: 30€/trimestre

Móvil < 600€: 33€/trimestre

Móvil < 900€: 48€/trimestre

Móvil >1.100€: 60€/trimestre

Franquicia sin especificar Siniestros ilimitados FNAC Serenite Pantalla - Líquidos - Llamadas - Robo - Hurto

Reparación o móvil de reemplazo. 8,90€/mes

Franquicia sin especificar Reparaciones ilimitadas

Máximo 1 sustitución/año Tu Seguro Móvil Top Pantalla - Líquidos - Robo - Hurto

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 200€: 4€/mes

Móvil < 400€: 6€/mes

Móvil < 600€: 10€/mes

Móvil < 900€: 11€/mes

Móvil >901€: 12,67€/mes

Sin franquicia Hasta 1 siniestro/año Seguro Móvil Top Pantalla - Líquidos - Robo - Hurto

Reparación o móvil de reemplazo. Móvil < 200€: 5,99€/mes

Móvil < 500€: 6,99€/mes

Móvil < 1.000€: 10,99€/mes

Móvil < 1.500€: 15,49€/mes

Móvil >1.501€: 19,99€/mes

Sin franquicia Hasta 1 siniestro/año

Además de los seguros específicos para teléfonos móviles vistos en algunas aseguradoras como Zurich, Caser o Europ Assistance, otras aseguradoras también ofrecen cobertura para averías y robos de móviles como complemento a sus seguros de hogar.

¿Cubre el seguro de hogar el robo del móvil? ¿y la rotura de pantalla?

Los seguros de hogar, además de ofrecer las coberturas clásicas como responsabilidad civil, daños materiales o robos, también es habitual que ofrezcan coberturas complementarias en dispositivos tecnológicos. Aún así, no hay nada estandarizado y todo dependerá de lo que hayas contratado con tu aseguradora previamente.

Para hacernos una idea más o menos global, vamos a repasar qué dicen algunas de las principales aseguradoras sobre el robo y las averías de los teléfonos móviles.

En MAPFRE cuentan con una cobertura de todo riesgo tecnológico que incluye la reparación o reemplazo de smartphones, tabletas, ordenadores, y otros dispositivos de imagen y sonido.

En Catalana Occidente, informan que "las pólizas que protegen una vivienda a menudo actúan como un seguro de robo para el hogar, tanto si se produce dentro como fuera de la vivienda. Si es en el interior, habitualmente queda cubierto tanto el hurto, la sustracción, como el robo con violencia, cubriendo también los desperfectos que se hayan originado al forzar cerraduras o romper ventanas. Incluso si sufres un atraco caminando por la calle, el seguro de hogar cubre el robo del móvil, la cartera, las llaves, las joyas o cualquier otro objeto que lleves encima."

Los seguros de hogar suelen cubrir los robos con violencia dentro y fuera de la vivienda, pero no los hurtos ni otras averías del teléfono.

En Pelayo aseguran que ante cualquier robo, dentro o fuera de la vivienda, el seguro sí asume esta situación. Si se trata de un hurto fuera del hogar, no estará cubierto. El seguro de hogar tampoco cubre la rotura de un móvil, pero se puede contratar una cobertura adicional .

Será en Generali donde también ofrecen cobertura adicional para móviles entre la que destacan los daños accidentales y el uso fraudulento por robo .

El seguro para Vivienda principal de Reale también incluye la posibilidad de complementar con el seguro de todo riesgo accidental.

