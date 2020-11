‘Project B’ apunta a ser el primer smartphone enrollable de LG: los rumores lo sitúan para marzo de 2021

La nueva carrera en la industria del smartphone parece estar en ver quién presenta el primer smartphone con pantalla enrollable. Y, por ahora, hay dos fabricantes postulando por este título. Por un lado tenemos a TCL, del que ya hemos visto prototipos en vídeo y funcionando, por el otro a LG.

Tras la llegada de los móviles con pantalla el próximo paso parece ser el de los móviles con pantalla enrollable. El propósito es similar: ahorrar volumen y espacio a cambio de poder ofrecer una superficie de pantalla mayor cuando se necesite. Los móviles con pantalla flexible han sufrido las limitaciones físicas de esto y deterioros en el pliegue, falta ver cómo se soluciona esto en los enrollables.

La carrera por el primer smartphone enrollable

Diferentes rumores han circulado últimamente haciendo referencia a un teléfono enrollable de LG. Lo cierto es que LG tiene experiencia en este aspecto, prueba de ello es su televisor OLED con pantalla enrollable que ya está a la venta. Además, la marca es una de las que más experimenta con formatos alternativos, como el nuevo LG Wing.

Precisamente durante la presentación del LG Wing, la compañía dejó ver un pequeño avance de su próximo proyecto, el que apunta a ser el teléfono enrollable. En la imagen se vislumbra una especie de pantalla extensible, similar a la que tiene TCL.

No hay muchos detalles acerca de qué traerá o no traerá este nuevo móvil de LG. De hecho, falta por ver si realmente sale a la luz. La marca tiene registradas patentes previas en las que se ve claramente un prototipo de smartphone con pantalla extensible. Ahora bien, esto no quiere decir que sí o sí vayamos a verlo hecho realidad o exactamente como en los dibujos de las patentes.

Según The Elec, este nuevo smartphone con pantalla enrollable podría llegar en marzo de 2021. Desde LetsGoDigital han publicado algunos renders de cómo se vería este teléfono si se hace realidad. De momento no nos queda otra que esperar.

Vía | MSPoweruser