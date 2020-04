El primer móvil de Samsung con pop-up: así será su smartphone con sistema de cámara frontal extraíble si se confirma la filtración

Samsung fue uno de los primeros fabricantes en optar por el agujero en pantalla hablando de cómo colocar la cámara frontal sin que robase mucho espacio en el marco, y desde entonces ha sido un diseño usado en muchos de sus smartphones (de varias gamas). Pero aunque por ahora no les hemos visto ningún notch, lo que quizás sí se hayan planteado Samsung es un móvil con cámara pop-up, lo cual sorprendería por varios aspectos.

Como decíamos, lo que hemos ido viendo es que la marca ha afianzado su apuesta por el agujero en pantalla sobre todo desde que los mismos son mucho más discretos desde el último año. Lo hemos visto en móviles como el Samsung Galaxy A51 o en todos los S20, que ya lo heredaron de los previos (o casi más directamente de los Note 10). Sería un cambio de estrategia llamativo aunque lo que tenemos por ahora está en estatus de filtración.

Mecanismo pop-up y lector de huellas en la trasera

En este caso los renders los da un conocido filtrador, OnLeaks en colaboración con Pigtou. Como decíamos, las imágenes muestran un móvil que tiene una cámara insertada en un módulo extraíble muy al estilo de los OnePlus 7 Pro o los Xiaomi Mi 9T del pasado año.

Dado que estos renders muestran una pantalla plana, el móvil podría corresponderse a la línea Galaxy A. Una familia de dispositivos que, aunque no es la de los topes de gama, fue también la recurrida para estrenar el agujero en pantalla con el Samsung Galaxy A8s o esa cámara flip-flop del Samsung Galaxy A80, que no hemos vuelto a ver en ningún otro móvil de la marca (por lo que sea).

Vemos que se trata de un teléfono que además integra un sensor de huellas en la parte trasera, lo cual es quizás aún más llamativo. La marca ha optado por sensores laterales e integrados en la pantalla desde hace más de un año incluso en móviles de gama media, por lo que no deja de llamar la atención.

De confirmarse, puede que el no optar por un sensor de pantalla sea cuestión de coste, viendo además que un sensor lateral podría no encajar en lo que se dibuja como una trasera bastante curva. En la parte superior de la misma hay un módulo vertical para las tres cámaras traseras y el flash, lo cual parece coger la estela de móviles de 2018 como el Samsung Galaxy A7 (2018) y no tanto ese módulo en forma de ficha de dominó como el del Samsung Galaxy Note 10 Lite.

La pantalla está bastante despejada al tener la cámara en ese módulo pop-up, aunque vemos que mantendría esa habitual barbilla en la parte inferior. Los filtradores hablan de un panel de unas 6,5 pulgadas con un sensor de infrarrojos y unas medidas de 160,9 x 77 x 9,2 milímetros (9,7 si tenemos en cuenta el módulo de cámaras traseras), lo cual encajaría en esa sensación que da de ser más grueso.

También describen un micrófono con cancelación de ruido a la derecha del USB tipo C, estando al otro lado el altavoz principal. Este móvil, pese al grosor, tampoco tendría minijack de audio.

Un camino secundario en la estética y construcción que no esperaríamos en la marca

Es curioso que esto pueda ocurrir dado que un mecanismo así es per se aumenta el riesgo de avería, así como de suponer una posible entrada más de polvo, micropartículas o líquido. Hasta la fecha no hemos visto que las cámaras pop-up den problemas tras un año o algo más, pero no deja de ser un factor más a tener en cuenta en este sentido (y quizás en el consumo energético y el coste total).

También es llamativo al tener bastante buen resultado con el agujero en pantalla, sobre todo de cara a que parece una alternativa cada vez menos popular. Aunque seguimos viendo smartphones con este sistema y resulta menos invasivo a nivel del frontal, internamente supone dedicar bastante volumen a todos los componentes y eso es un claro impedimento de cara a tener más espacio para la batería o para las antenas del 5G.

Los filtradores hablan de su anuncio en unos meses cuando el estado de alarma por el coronavirus haya finalizado, pero de momento no hay nada oficial. Veremos si se confirma, desde luego sería bastante sorprendente.

Imagen | OnLeaks-Pigtou