La precisión del GPS en Android va a "mejorar espectacularmente" en áreas urbanas: tendrá en cuenta los modelos 3D de edificios

La precisión del GPs en los móviles actuales puede llegar a ser de cuestión de centímetros si hace falta. Eso sí, no en ciudades. Debido a los edificios y su interferencia, no es nada extraño que el GPS marque que estamos a metros de un lugar o en la acera opuesta por ejemplo. Google busca cambiar eso y con la cantidad de datos que tiene de las ciudades mediante Google Maps y una serie de técnicas dice que la precisión va a subir hasta un 75% con respecto a la situación actual.

En áreas urbanas más densas el servicio de GPS tiene la peculiaridad de perder parte de su precisión. El GPS no tiene contacto directo con el dispositivo receptor, por lo que las señales la mayoría de veces llegan por reflejos y no son directas. ¿Resultado? el chip en el smartphone calcula por aproximación dónde está o directamente asume que está donde no está.

Datos en 3D de Google Maps y aprendizaje automático

La solución que propone Google no es tan nueva, en realidad ya lo lleva haciendo un tiempo en los últimos Pixel. Se trata de utilizar información sobre cómo y dónde se encuentran los edificios para así entender cómo se refleja una señal GPS y decirle al smartphone con más precisión dónde se encuentra. La nueva versión llegará a otros smartphones aparte de los Pixel y prometen una mejora de la precisión de hasta el 75%.

Según Google, esto ayudará especialmente a la ubicación en ciudades para apps que requieren de medición peatonal. Es decir, apps por ejemplo como las de transporte público donde el usuario debe saber dónde exactamente está una parada. No es nada extraño que la app muestre la parada de un autobús en el lado opuesto de la acerca.

Para entender mejor cómo de significativa es esta mejora, nada mejor que el ejemplo que muestra la propia compañía, En un recorrido por una calle dando la vuelta por las dos aceras (amarillo) el GPS mejorado marca con mucha mayor precisión cuándo se encuentra en cada una de las aceras usando el nuevo modelo (azul) que el viejo modelo (rojo).

Para todos los Android y a nivel global

Indica Google que la nueva mejora en precisión llegará en forma de actualización mediante Google Play Services. Lo hará a todos los teléfonos Android con Android 8 o superior y no se limitará a los Pixel del fabricante. Así mismo, los desarrolladores podrán hacer uso de la API para mejorar la precisión del gPS también en sus apps. Todo ello durante este proximo 2021.

Ahora bien, para beneficiarse de esta mejora Google debe entender el modelo 3D de una ciudad. Actualmente gracias a Google Earth y Google Maps tiene datos suficientes de ciudades de prácticamente todo el mundo. Google dice que esta mejora de precisión estará disponible en todas las grandes ciudades de Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Taiwan, Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Vía | Android Developers Blog