El Pixel 8a dará un salto importante en especificaciones clave. Tanto que competirá directamente... con el Pixel 8

El año pasado conocimos al Google Pixel 7a en el mes de mayo. Si Google sigue con la tradición, el mes que viene deberíamos conocer a su sucesor, el Pixel 8a. Este terminal lleva filtrándose desde el año pasado, aunque esta semana hemos tenido acceso a otra gran filtración sobre las especificaciones técnicas de este teléfono. Tal y como se venía rumoreando, el Pixel 8a dará un importante salto en algunas especificaciones clave.

Tanto, que será prácticamente un rival de su hermano mayor, el Pixel 8. Es una estrategia peligrosa para sus ventas, ya que el Pixel 8 lleva un tiempo en el mercado y eso tiene una traducción inmediata: su precio ha bajado.

Panel a 120 Hz. Una de las limitaciones históricas de la familia Pixel A estaba en la tasa de refresco. Pese a que la inmensa mayoría de móviles de gama media se habían subido al carro de los 120 Hz, Google mantenía los 90 Hz para separar los modelos A de los gama alta.

Las últimas filtraciones apuntan a un panel de 6.1 pulgadas, con resolución Full HD, tecnología OLED y, por fin, 120 Hz de tasa de refresco. El brillo máximo será de 1.400 nits, el mismo con el que cuenta el Pixel 8. En otras palabras, salvando calibración y algunos detalles, el panel será muy similar al de su hermano mayor.

Google Tensor G3. El Google Tensor G3 será el procesador del Pixel 8a, exactamente el mismo de su hermano mayor. Es predecible que las configuraciones de memoria sean menores para que haya ciertas diferencias entre un modelo y otro, aunque un par de gigas de RAM no marcarán un abismo entre ambas propuestas.

El Pixel 8 parte de 6 + 128 GB de RAM, por lo que es de esperar que el A siga con 6 GB. Los 128 GB de almacenamiento interno son inevitables, por lo que ambos partirán en igualdad de condiciones.

Hablemos de la cámara. La cámara es la razón de ser de los Pixel, lo que les hace únicos. Según la última filtración, el Pixel 8a tendrá la misma cámara del Pixel 7a, con algunas diferencias en el procesado. Montará así un sensor Sony IMX767 de 64 megapíxeles, con tamaño 1/1.73". Un sensor bastante pequeño, pero con buenos resultados.

Es el punto que más lo separaría del Pixel 8, con un sensor Samsung GNV de 50 megapíxeles y tamaño de 1/1.31". No obstante, Google lleva años demostrando que el tamaño del sensor no influye demasiado en su procesado, así que no sería de extrañar que ambos modelos hiciesen fotografías muy similares.

El precio del Pixel 8a. La clave del precio del Pixel 8a está... en el precio del Pixel 8. Los rumores apuntan a un Pixel 8a con un precio cercano a los 600 euros, una cifra nunca vista en un modelo de gama media de Google. El Pixel 8 salió al mercado a un precio de 799 euros pero, a día de hoy, puede comprar en oferta por menos de 600.

Si Google quiere que el Pixel 8a tenga un hueco en el mercado, el precio de partida no debería superar los 500 euros. Esto es poco más que una fantasía, ya que el propio Pixel 7a salió al mercado por 509 euros. Pocos meses después comienzan las bajadas de precio, pero lanzar un Pixel 8a por casi la misma cantidad que cuesta un Pixel 8 en ofertas habituales será todo un reto para la propia Google.

