Parece falso, pero este iPhone no tiene cámaras. Y es fundamental si quieres llevar tu móvil en ciertos trabajos

La cámara es uno de los elementos, junto a la carrera actual por la potencia desmedida, más importantes de los smartphones. No lo digo yo: lo demuestran las propias compañías cuando, cada año, dedican más y más tiempo a hablar sobre las bondades de sus nuevas cámaras y posibilidades en las presentaciones de los dispositivos. Apple no es una excepción, pero… ¿y si te dijera que existen iPhone sin cámara?

No que esté deshabilitada, sino que, directamente, no tengan una cámara en la parte trasera. Y tiene todo el sentido en algunos escenarios.

Encendiendo la mecha. Todo empezó este verano con, como tantas cosas, un post en Reddit. Un usuario abrió tema con un curioso “un iPhone sin cámara que tiene mi amigo que trabaja en una planta nuclear en la que no se permiten cámaras”. Y lo acompañó con esta imagen:

Posibilidades. El post fue muy viral y, evidentemente, se llenó de comentarios. Algunos analizaban la pérdida de funcionalidad evidente: no tenía flash, por lo que no se podría seguir usando como linterna. También había quien afirmaba que quería uno. Otros teorizaban sobre posibles usos en un submarino, sobre las ventajas al no tener un móvil que bailara sobre una mesa… y otros contaban experiencias trabajando en bases nucleares y otras instalaciones.

Estos últimos comentaron que, si bien no pueden tomar fotos y están muy vigilados, podían llevar su teléfono personal a cuestas sin problema. Y con cámara. Simplemente, o no pueden abrir la aplicación de cámara o se coloca en la entrada una pegatina en las mismas. Otro usuario comentó, directamente, que hay una especie de código de honor entre empleados, por lo que se denunciarían entre ellos si se pillan haciendo fotos.

Detectives de Reddit. Teniendo en cuenta la cantidad de imágenes falsas que se generan para llamar la atención y cosechar unos cuantos clics, es fácil tener la suspicacia a flor de piel (aunque no era nada nuevo). En Reddit, personas que trabajan en plantas nucleares también preguntaron que de dónde era su amigo… porque nunca habían visto algo así. Pero, entonces, apareció:

En la trasera de la botella de agua que hay en la fotografía podemos leer "alain" y, si buscamos en Google, se trata de una empresa de agua embotellada de Emiratos Árabes Unidos y puede que, en ciertos países, sí sea un requisito entrar en ciertos edificios sin ninguna cámara encima.

Efectivamente, hay un iPhone sin cámara. Hay un par de empresas que se dedican a arreglar los iPhone y que, entre sus servicios, incluyen el de la extirpación de las cámaras. Una es Mister Mobile, la otra es Noncam (de la que ya os hablamos en su día), y tienen en común que ambas son de Singapur.

Noncam afirma que estos iPhone son utilizados por sus clientes en áreas sensibles como plantas de "petróleo, gas, militares, laboratorios y estudiantes de escuelas religiosas de ciertos países". Además, lanza un guantazo a Android con un "entendemos el dolor de tener que usar un teléfono tonto o un horrible y barato dispositivo Android sin cámara cada vez que intentas hacer algo con él". Y en la lista de clientes a los que sirven desde 2011 están agencias energéticas y tecnológicas de Singapur, pero también otros de Emiratos Árabes Unidos.

Por otra parte, Mister Mobile es una página de reparación general, realizando desde cambios de pantalla y de batería hasta la eliminación de las cámaras traseras y de la delantera. De hecho, ya hacen el apaño hasta en el iPhone 16 Pro y iPhone 16, detallando que es algo reversible y que, si en algún momento quieres volver a tener tu iPhone como nuevo, siempre podrás hacerlo.

Vaya precios. Noncam sigue vendiendo estos teléfonos, pero se quedó anclada en el pasado, siendo los más "modernos" los iPhone 8 y los iPhone SE 2020. Puedes pagar la conversión (entre 160 y 250 dólares) o comprar, directamente, el teléfono sin cámara por 1.300 dólares (una burrada). La que sí se ha adaptado a las nuevas generaciones, como decimos, es Mister Mobile, ofreciendo ese servicio de eliminación de cámara por menos de 50 dólares.

Les lleva entre 650 y 90 minutos y aclaran que FaceID deja de funcionar. Pero bueno, viendo el revuelo que se montó en Reddit y que hay quien ha preguntado sobre un iPhone sin cámara hasta en la web de Apple, quizá aquí haya ahí un nicho por explorar.

