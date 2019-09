OPPO presume de carga rápida de 65W: su próximo móvil se cargará en 25 minutos y aspira a ser el que más rápido carga del mundo

Una de las características que hemos destacado de móviles OPPO como el OPPO Find X es lo rápido que se carga su batería siendo ésta superior a 4.000 miliamperios/hora (que no es poco). Pero la marca no cesa en su empeño de lograr que su Super VOOC bata récords y ahora ha presentado entre otras la carga de 65 vatios, capaz de cargar un móvil en menos de media hora.

Hay cierta batalla también a este nivel, con fabricantes como Xiaomi, Vivo o éste mismo presentando tecnologías (aún no en móviles) que prometen resultados tan increíbles como la carga de un móvil en 17 minutos con 100W de Xiaomi o incluso en 13 minutos de Vivo. Esta vez vemos que no sólo muestran la tecnología funcionando, sino que anuncian el próximo móvil que la llevará.

En un evento centrado en lanzar los nuevos OPPO Reno2 en China celebrado esta misma semana, la empresa aprovechó para lanzar un interesante anticipo para el próximo mes de octubre: presentarán el OPPO Reno Ace, con pantalla con tasa de refresco de 90 hercios como el OnePlus 7 Pro. Pero lo que se desconocía hasta hoy era que también estrenaría nueva carga rápida SuperVOOC, que en este móvil será de 65W.

Lo sabemos de la mano de su vicepresidente, Brian Shen, que ha mostrado en su cuenta de Twitter un pequeño teaser en forma de clip de esta carga funcionando. La promesa: 100% en 25 minutos con una batería de 4.000 mAh.

After a lot of anticipation about 65W SuperVOOC, let me show you how fast it really is! 😎 pic.twitter.com/p1UHi18v6Q