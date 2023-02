OnePlus 11 Concept: refrigeración líquida extrema en un hipnótico diseño transparente

OnePlus siempre busca sorprender en el Mobile World Congress. Y este año no es una excepción. Justo acaban de presentar el OnePlus 11, pero la compañía se había reservado un as en la manga para mostrarnos estos días. Es el nuevo OnePlus 11 Concept, una variante de su buque insignia con un añadido de lo más innovador: un sistema de refrigeración líquida extrema y diseño futurista.

Lo han llamado Active CryoFlux. Es una tecnología de refrigeración activa que promete reducir considerablemente la temperatura del OnePlus 11, al tiempo que permite modificar el aspecto del terminal para dejar ver cómo se mueve el líquido interior.

Hemos tenido la oportunidad de conocerlo de primera mano y si hay una palabra que podría definir a este OnePlus 11 Concept es hipnótico.

Útil por dentro, vistoso por fuera

Según explica OnePlus, la tecnología Active CryoFlux permite reducir hasta 2,1º C la temperatura del dispositivo mientras se juega, lo que "se traduce en una mejora de la velocidad de fotogramas de entre 3 y 4 grados". En el caso de la temperatura durante la carga, OnePlus apunta que se reduce en 1,6º C, lo que "reduce el tiempo de carga entre 30 y 45 segundos".

Al ser un concepto y una demostración no nos ha sido posible comprobar estas promesas, lo que sí podemos deciros es que el móvil se mantuvo frío en todo momento. Claro esta, tampoco pudimos someterlo a pruebas intensivas.

El rendimiento es una idea que OnePlus repite constantemente y con este Concept quieren recordar a los consumidores que la tecnología de refrigeración también puede encajar en móviles. En el centro de esta tecnología hay una microbomba cerámica piezoeléctrica, conectada a conductos situados entre un diafragma superior y otro inferior.

Es mediante este electromagnétismo que consiguen que el líquido refrigerante circule por las tuberías. OnePlus explica que estas piezas tienen una superficie inferior a 0,2 cm2, lo que permite que el OnePlus 11 Concept tenga un tamaño y grosor prácticamente igual al modelo estándar. En mano es cierto que se siente igual.

El OnePlus 11 Concept tiene seguramente uno de los diseños traseros más llamativos. Dispone de una cubierta transparente que permite ver los conductos en funcionamiento.

En principio únicamente aparecen en color azul, pero OnePlus nos explica que los desarrolladores también están abiertos a la posibilidad de aplicar una iluminación distinta. Desde una aplicación, que todavía está por desarrollar, es posible apagar la luz trasera para ocultar el líquido refrigerante.

El líquido no se queda quieto, sino que va moviéndose lentamente. Pero aunque lo movamos de lado no responde a la gravedad. Está embutido dentro. Es un añadido principalmente estético, ya que no responde a patrones concretos.

Más allá de sistema Active CryoFlux, el sistema de la cámara también ha sido diseñado para la ocasión. Alrededor del módulo circular de cámara contamos con un halo azul. Pero quizás llame incluso más la atención el grabado Guilloché, una técnica que habitualmente se encuentra en relojes de lujo y OnePlus ha decidido aplicar para su Concept.

Estéticamente es una maravilla, pero es un prototipo. Habrá que esperar para ver si estos acabados se mantienen y los añaden en sus futuros OnePlus o si simplemente los han añadido aquí para crear algo exclusivo.

Casualidad o no, si hay una compañía que ha popularizado las cubiertas transparentes es Nothing, fundada por ex-empleados de OnePlus. En comparación, el sistema Active CryoFlux tiene una función más enfocada en el rendimiento, mientras que el diseño Glyph de Nothing es más una cuestión de notificaciones y personalización. A nivel estético, el OnePlus 11 Concept me ha parecido más atractivo a primera vista, pero luego más aburrido, ya que no hay muchas posibilidades de interacción.

A OnePlus le encanta jugar con los Concept, aunque a decir verdad, estas innovaciones raramente acaban implementándose en dispositivos comerciales. En 2020 vimos el One Concept, con su cámara invisible cuando no estaba activa. A finales de aquel año ya jugueteó con un diseño interactivo que cambiaba de color, con el OnePlus 8T Concept. Ahora nos presenta el OnePlus 11 Concept con su refrigeración líquida extrema. Un móvil que mantiene lo mejor del OnePlus 11 y le añade un toque futurista. Ojalá OnePlus se anime a añadir algo así en sus futuros terminales.