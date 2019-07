El nuevo Samsung Galaxy Note 10+ se filtra en todo su esplendor gracias a esta imagen cortesía de Evan Blass

Ya sabemos que Samsung presentará su próximo Galaxy Note 10 el 7 de agosto, y como suele ser habitual, la avalancha de rumores y filtraciones está en su punto máximo. Y después de haber conocido algunos supuestos detalles del dispositivo, ahora llega Evan Blass, el famoso @evleaks, y nos suelta la que asegura es la primera imagen oficial del Galaxy Note 10+.

Como sabemos, para esta nueva versión del Galaxy Note los rumores nos hablan de que estaríamos por primera vez ante dos variantes, y esta imagen correspondería al de mejores características y prestaciones, de ahí el apellido 'Plus'.

Se confirmaría la reducción de marcos y la pantalla perforada en el centro

Esta misma semana surgió información de que este Note 10+ contaría con un aspecto donde se destaca su pantalla con esquinas más anguladas, pero ahora gracias a la imagen de Blass, también podemos ver que los laterales tienen una apariencia redondeada que da continuidad al diseño de la pantalla para simular una sola pieza con el resto del dispositivo.

En esta imagen no podemos ver la parte trasera, donde se dice que tendremos una configuración de tres cámaras, pero al ver el S-Pen y los colores en pantalla, la información del color degradado en la parte de atrás toma fuerza. Aquí el rumor apunta a que se trataría un degradado holográfico que muestra tonos rosados, turquesas y cían.

Por otro lado, en la parte superior del dispositivo vemos que no hay puerto de 3,5 mm para auriculares, lo que coincide con los rumores que mencionan que éste podría ser el primer Note que no cuenta con él. Claro, a menos que se mantenga en la parte inferior, pero los readers que han salido a día de hoy señalan que no será así.

De hecho, esta misma mañana surgieron detalles de que el Note 10 arrancaría en los 256GB de almacenamiento, mientras que el precio partiría de los 1.000 euros.

Otro detalle es que Evan Blass señala que no serán dos Note 10, sino tres, y las variantes estarían en los componentes internos, cámaras y conexión 5G. Por fortuna no tenemos que esperar mucho para confirmar o desmentir todo esto.