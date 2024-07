Nothing Phone (2a) Plus: un móvil vitaminado para pelear en la gama media sin dejar atrás su inconfundible diseño

La compañía fundada por Carl Pei acostumbra a dar unas cuantas pistas de su próximo teléfono antes del lanzamiento. Después de publicar varias imágenes en las redes sociales, Nothing ha anunciado el Phone (2a) Plus.

Estamos ante un dispositivo muy similar a su hermano presentado hace unos meses, el Phone (2a), pero que llega con cambios a nivel de diseño, así como con mejoras en el procesador, la cámara frontal y la carga rápida.

Ficha técnica del Nothing Phone (2a) Plus



Nothing Phone (2a) Plus DIMENSIONES Y PESO 161,74 x 76,32 x 8,55 mm 190 g pantalla 6,7 pulgadas 1084 x 2412 (394 ppp) AMOLED flexible 30 a 120 Hz Profundidad de color de 10 bits Brillo de 700 nits Pico de brillo máximo en HDR de 1.300 nits Tasa de muestreo táctil de 240 Hz Procesador MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G

4 nm Gen 2 TSMC (N4)

8 núcleos de hasta 3.0 GHz

2 núcleos de rendimiento a 3.0 GHz (Cortex-A715) 6 núcleos de eficiencia a 2.0 GHz (Cortex-A510) GPU ARM Mali-G610 MC4 Arquitectura Valhall Hasta 1,3 GHz MEMORIA Y ALMACENAMIENTO 8 GB + 256 GB (exclusivamente en India) 12 GB + 256 GB CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP, f/1,88, OIS, Ultra gran angular: 50 MP, f/2,2 CÁMARA DELANTERA 50 MP, f/2,45 batería 5000 mAh 50 W carga rápida CONECTIVIDAD 5G Bluetooth 5.3 Dual SIM LTE 4x4 MIMO NFC (soporta Google Pay) Wifi 6 USB-C otros Interfaz LED Glyph Lector de huellas en la pantalla IP54 PRECIO 399 GBP (unos 469 euros al cambio)

Un ‘surfista de plata’ con tres cámaras de 50 MP

Como decimos, entre el modelo ‘a secas’ y el Plus no hay diferencias radicales. Nothing quiere ofrecer una mejor experiencia, manteniendo la esencia que conocemos y, algo importante, sin salir escapar de la gama media.

El Phone (2a) Plus llega con una pantalla AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas. La misma promete brindar 1300 nits de brillo máximo, una característica clave para quienes utilizan el móvil en exteriores bajo la luz del sol.

Ya hablando un poco del diseño, este móvil tiene unos biseles de 2,1 mm de forma simétrica en cada lado de la pantalla. En la parte trasera nos encontramos con unas líneas onduladas y las cámaras centradas dentro de un panel circular.

La parta trasera también es el hogar de la interfaz Glyph, que utiliza patrones de luz y sonido para comunicar información, incluso con aplicaciones de terceros. Glyph ahora contrasta con el nuevo diseño metálico ‘surfista de plata’.

En las cámaras traseras no hay cambios respecto del Phone (2a). La compañía ha equipado el teléfono con dos sensores de 50 MP (detalles en la ficha). El cambio llega en la cámara frontal, que da un salto de los 32 MP hasta los 50 MP.

Nothing también ha optado por actualizar el procesador. Hemos pasado de un MediaTek Dimensity 7200 Pro a un Dimensity 7350 Pro 5G. Se trata de un Soc fabricado bajo el proceso de 4 nm Gen 2 de TSMC con 8 núcleos.

El fabricante asegura que mejora un 10% en términos de rendimiento en relación al chip anterior. Además, abre la puerta a usar más aplicaciones al mismo tiempo. Esto, en compañía de una GPU un 30% más rápida.

Si hablamos de la batería, en este apartado el equipo llega con una capacidad de 5000 mAh. Este punto es idéntico al del Phone (2a), pero la diferencia es que el modelo anunciado hoy tiene carga rápida de 50 W.

Precio y disponibilidad del Nothing Phone (2a) Plus

Nothing es una empresa británica, por lo que este dispositivo se venderá primero en el Reino Unido. Se podrá comprar en el Nothing Store Soho de Londres a partir del sábado 3 de agosto a las 11:00 AM BST por 399 libras.

Tendremos que esperar hasta septiembre para conocer el precio y la disponibilidad en otros países, entre ellos España. No obstante, podemos hacernos una idea con la conversión de divisas. El precio al cambio es de unos 469 euros.

Imágenes | Nothing

