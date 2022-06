El Nothing Phone (1) se deja ver en su primera imagen oficial y muestra su trasera transparente

Una de las cosas que más nos llamaron la atención de los Nothing Ear (1) fue su diseño transparente. Estos auriculares nos permiten ver su interior sin tapujos y echar un vistazo a los componentes que allí residen, y como era de esperar, la compañía ha seguido esta senda (más o menos) para su Nothing Phone (1).

Nothing, recordemos, es la nueva aventura de Carl Pei, uno de los dos fundadores de OnePlus. Su siguiente gran lanzamiento será un smartphone que, tras varios días de calentamiento en redes sociales, hoy por fin se ha dejado ver en su primera imagen oficial.

Transparente, pero a medias

A diferencia de los Nothing Ear (1), el Nothing Phone (1) no deja ver sus componentes internos. En su lugar, lo que vemos es una cubierta que tapa todos los componentes. De la trasera llaman la atención las dos cámaras superiores (de las cuales no sabemos nada, ni resolución ni tipo de lente), el logo de la marca en la esquina inferior derecha y el círculo central.

Este círculo central parece ser la bobina de carga inalámbrica y, según pudimos ver en un documental de 15 minutos publicado hace algunos días por la firma, parece que se iluminará. ¿En qué contexto? No se sabe por ahora. Puede verse en el vídeo en el minuto 8:03.

Nothing Phone (1) in the dark 👀 pic.twitter.com/Ybf70QVjVy — Ben Geskin (@BenGeskin) June 15, 2022

Por otro lado, y aunque esto no lo ha mostrado Nothing, sino Ben Geskin, aparentemente el Nothing Phone (1) se iluminará no solo por la zona central, sino por todo su chasis. Esto cuadra con algunos esquemas publicados por Nothing.

Tocará esperar para ver el teléfono por nosotros mismos, algo que sucederá el 12 de julio. Sea como fuere, queda claro que, si bien el terminal tendrá una trasera transparente, no parece que el efecto vaya a ser tan llamativo como el de los auriculares. Tiempo al tiempo.

En cuanto a especificaciones, lo que se ha filtrado es que tendrá un Snapdragon 778, una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas a 90 Hz y 8/128 GB de memoria RAM y almacenamiento. El launcher, por cierto, ya se puede descargar, por si queremos hacernos una idea de cómo lucirá el software.