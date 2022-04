El launcher de Nothing ya está en Play Store: así luce el software del esperado Phone (1)

Nothing confirmó su Phone (1) para verano de este 2022, un esperado teléfono de gama alta con corazón de Qualcomm y, salvo sorpresa, con acabado trasero transparente. Uno de los puntos claves del mismo, siguiendo la estela de OnePlus, será el software, con la capa de personalización Nothing OS.

El launcher ya está en fase de beta pública, por lo que puede descargarse desde Play Store de forma gratuita. Es un launcher diferente, con una estética propia que respeta las líneas de diseño de Google, y con un funcionamiento sobresaliente, incluso estando en fase beta. ¿La mala noticia? Solo está disponible para la familia Galaxy S21, así como para los Pixel 5 y Pixel 6.

Así es el launcher de Nothing

El launcher de Nothing respeta las líneas de Material You, siguiendo el diseño limpio propuesto por Google. Los iconos (por el momento) son los de Android Stock, aunque vimos que las apps propias de Nothing tendrán un diseño distinto. Tiene cajón de aplicaciones, con buscador en la parte superior. Todo muy minimalista.

Este launcher nos permite redimensionar iconos y carpetas en un par de pulsaciones, curioso a nivel funcional y de diseño

Una de las funciones estrella es la de cambiar el tamaño de iconos y carpetas, para destacar apps y agrupaciones de las mismas en el dispositivo. Al hacer una pulsación larga tenemos la opción de ampliar el tamaño, ocupando cuatro veces su tamaño.

Contamos también con algunos widgets personalizados y, por cierto, el menú de widgets es muy similar al que encontramos en un Pixel. Tenemos opción para mostrar puntos de notificación, siempre y cuando demos acceso a las mismas a la app.

Podemos descargar también los fondos de pantalla y tonos de llamada de Nothing, para convertir nuestro teléfono en lo más cercano a un Nothing Phone (1). A pesar de ser solo un launcher, el software promete bastante, visto el mimo que se le ha puesto al lanzador del escritorio.

Si bien el número de dispositivos compatibles es limitado, se espera que acabe siendo compatible con el resto de dispositivos Android, siempre y cuando estén actualizados, al menos, a Android 8. Tiene un peso de tan solo 5,8 megas y actualmente está en su versión 1.0.0.