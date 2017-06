Ni un día sin datos en el móvil: guía de tarifas para el verano

El verano está a punto de llegar y con él muchos dejan su residencia habitual para salir de viaje. Y mientras estamos lejos de nuestro hogar nos despedimos de nuestra red WiFi, aunque también puede que nos encontremos con más de una gratuita por nuestro camino. Igualmente, nos vendrá bien contar con una tarifa de datos bien nutrida, que cubra un eventual gasto superior al habitual.

Lo primero es conocer qué ocurre con nuestra conexión cuando hemos gastado todos los datos incluidos en nuestra tarifa. Pero para aquellos que más elevan su consumo durante el verano también puede ser conveniente cambiar de tarifa o contratar una línea móvil adicional, por lo que a continuación vamos a estudiar cuáles son las opciones más recomendables, las mejores tarifas de datos para el verano.

Conoce las opciones de tu mismo operador

Empezamos nuestra búsqueda de las mejores tarifas de datos para este verano conociendo a fondo a nuestro propio operador. Las distintas compañías se dividen entre las que permiten seguir navegando a velocidad reducida una vez se ha consumido el bono de datos contratado y las que nos cobran por ese exceso.

Reducen velocidad Cobran por el exceso Movistar

Vodafone

Orange

Yoigo

Tuenti

Lowi

Amena

DigiMobil

Jazztel

Telecable

MobilR

Euskaltel

Ocean's Simyo (3,63 cénts/MB)

MásMóvil (100MB/1,5€)

Eroski Móvil (3,63 cénts/MB)

Suop (1,5 cénts/MB)

Pepephone (3,63 cénts/MB)

República Móvil (3,63 cénts/MB)

MásMóvil ofrece velocidad reducida (hasta la mitad del tamaño del bono de datos) y 200 MB extra por dos euros al mes y República Móvil velocidad reducida (hasta 5 GB, luego corta la conexión) por un euro al mes.

Importante es conocer que Movistar, Vodafone y Orange ofreen velocidad reducida gratis, pero por defecto cobran por el exceso, por lo que hay que solicitarla. De todas maneras, la velocidad reducida es tan reducida que apenas da para mandar fotos por WhatsApp, por lo que puede ser interesante optar por bonos de datos extra.

Bonos de datos extra Movistar 2 cénts/MB (por defecto, hasta 2 GB)

500 MB por 6 euros

1 GB por 10 euros 3 GB por 20 euros 5 GB por 30 euros Vodafone 200 MB por 2 euros (por defecto)

800 MB por 7 euros 1.6 GB por 14 euros 2.5 GB por 21 euros 50 GB por 20 euros si tienes One Orange 100 MB por 1,5 euros (por defecto)

1 GB por 5,95 euros 5 GB por 14,95 euros si tienes Go 10 GB por 19,95 euros si tienes Go Yoigo 1 GB por 6 euros Tuenti 250 MB por 1,5 euros

1 GB por 6 euros Lowi 200 MB por 1 euros

1 GB por 5 euros Amena 500 MB por 2,95 euros Simyo 500 MB por 3 euros 1 GB por 6 euros Pepephone Mismo bono que la tarifa original Digi mobil 1 GB por 3 euros MÁSMÓVIL 500 MB por 5 euros 1 GB por 8,50 euros Jazztel 200 MB por 2,95 euros

500 MB por 4,95 euros 1 GB por 8,95 euros Eroski Móvil 500 MB por 6 euros

1 GB por 9 euros SUOP 1.5 GB por 7,99 euros 3 GB por 14,99 euros Carrefour 1.2 GB por 6,90 euros telecable 1 GB por 7 euros 3 GB por 18 euros 5 GB por 25 euros mobilR 500 MB por 6 euros Euskaltel 500 MB por 4,95 euros 1 GB por 6,95 euros República Móvil 500 MB por 2,9 euros

Las mejores tarifas para los más gastadores

Puede que las opciones que nos ofrece nuestro propio operador no nos satisfagan, por no tener gigas suficientes para cubrir la mayor demanda de datos móviles que podemos tener en esta época del año. Por ello, a continuación vamos a buscar las mejores tarifas con más gigas que podemos encontrar actualmente en el mercado.

Mirando a las tarifas de contrato, sin permanencia, contamos con varias opciones por encima de los 10 GB con precios razonables, que unidas a las promociones de verano pueden ser convenientes para aquellos que buscan no quedarse cortos.

Operador Datos incluidos Exceso de datos Cuota mensual Cobertura Yoigo 25 GB Reduce velocidad

o 1 GB / 6€ 25,60 euros (durante seis meses) Yoigo + Movistar + Orange Amena 25 GB (hasta 30/09) Reduce velocidad

o 500 MB / 2,95€ 24,95 euros Orange Tuenti 21 GB (hasta 25/09) Reduce velocidad

o 250 MB / 1,5€ 21 euros Movistar Pepephone 19 GB 1 cént/MB

o 19 GB / 19,90€ 19,90 euros Movistar Lowi 16 GB (durante tres meses) Reduce velocidad

o 200 MB / 1€ 26 euros Vodafone Tuenti 12 GB (hasta 25/09) Reduce velocidad

o 250 MB / 1,5€ 14 euros Movistar

También hay opciones para quienes no quieren firmar contratos, aunque ninguna de nuestras anteriores recomendaciones implica la firma de una permanencia, pero en prepago las opciones se reducen, siendo muy difícil encontrar tarifas que ofrezcan más de 10 GB.

Operador Datos incluidos Exceso de datos Cuota mensual Cobertura Tuenti 12 GB Reduce a 14 euros Movistar DigiMobil 10 GB Reduce velocidad

o 200 MB/1€ o 1 GB/3€ 20 euros Movistar Simyo 10 GB + 10 GB extra durante 30 días 3,63 cénts/MB

o 500MB/3€ 28 euros Orange

Si quieres conocer más a fondo todas las opciones disponibles, te dejamos la completa comparativa de Xataka Móvil.

¿Y si salgo de viaje?

Gracias al fin del roaming de pago en las fronteras de la Unión Europea y países asociados, todas las anteriores tarifas pueden ser usados en ellos sin ninguna restricción, salvo en el caso de DigiMobil, que se ha descolgado de la medida. Los países incluidos son los siguientes:

Fuera del viejo continente, vamos a buscar tarifas locales para destinos habituales más lejanos. En el caso de Estados Unidos los clientes de Vodafone pueden usar su tarifa española. Para el resto esta es una pequeña selección de las tarifas prepago más interesantes disponibles allí:

Operador Datos incluidos Cuota mensual T-Mobile Ilimitados 75 dólares

(67,29 euros) T-Mobile 10 GB 50 dólares

(44,86 euros) AT&T 6 GB 40 dólares

(35,89 euros) T-Mobile 2 GB 30 dólares

(26,92 euros)

Es muy importante señalar que Verizon y Sprint no usan el estándar GSM para el que están preparadas nuestros móviles, usan CDMA, por lo que sus redes 2G y 3G no son compatibles. Por tanto, evitad adquirir una SIM de ambos operadores o de cualquier OMV que use la cobertura de uno de los dos, ya que el 4G (sí compatible con nuestros móviles) no está disponible en todos los rincones.

En el caso de viajar a México, las tarifas prepago con más datos a precio razonable son las de Movistar.

Operador Datos incluidos Cuota mensual Movistar 15 GB 1.299 pesos mexicanos

(63,77 euros) Movistar 10 GB 749 pesos mexicanos

(36,76 euros) Movistar 7 GB 549 pesos mexicanos

(26,94 euros) Movistar 5,5 GB 449 pesos mexicanos

(22,03 euros) Movistar 4 GB 369 pesos mexicanos

(18,11 euros)

ChatSim, una solución barata para mantener el contacto

Para los más viajeros, que visiten varios países fuera de Europa y no quieran ir adquiriendo una tarjeta SIM en cada uno de ellos, hay una solución que ofrece el uso de aplicaciones de mensajería instantánea para el envío de mensajes de texto a cambio de una única cuota anual. Se trata de ChatSim, que tiene un precio de 12 euros por la activación y una cuota de 12 euros al año.

Como decíamos, ChatSim permite el envío de mensajes de textos y emoji mediante Whatsapp, Messenger, QQ International, WeChat, Line, Telegram, BBM, Hike y Kakao de manera ilimitada en 160 países de todos los continentes (puedes consultar el listado completo aquí). Para el envío de fotos, vídeos y audios es necesario adquirir créditos adiionales.

Foto de portada | jyliagorbacheva