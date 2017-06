11 preguntas y respuestas sobre el fin del roaming en Europa

Tras años de líos entre países y reguladores y de intentos de torpedeo por parte de los operadores móviles, el fin del roaming en Europa ya está aquí. El viejo deseo de acabar con las fronteras en los países de la Unión Europea en lo que se refiere al uso de tarifas móviles va a ser una realidad, aunque como siempre hay cierta letra pequeña que cualquier viajero debería conocer.

¿Se puede utilizar toda nuestra tarifa sin límites mientras viajo? ¿También se aplica a los de prepago? ¿Y si me voy por una larga temporada a otro país? A continuación respondemos a 11 preguntas frecuentes sobre el roaming gratis, aunque como siempre podéis dejarnos comentarios con preguntas adicionales y las responderemos a la mayor brevedad posible.

¿A partir de cuándo me podré despreocupar del roaming?

El 15 de junio de 2017 es la fecha fijada, a partir de la cual los usuarios europeos podremos usar nuestra tarifa local en roaming sin preocuparnos por la factura al volver.

¿Tengo que hacer algo para tener el roaming gratis?

Nada. Los operadores están obligados a aplicar el roaming gratis por defecto. Antes de salir de viaje solo te tendrás que preocupar de tener el roaming activado en tu operador y en tu móvil (itinerancia de datos incluida).

¿Qué países están incluidos?

La lista completa, que incluye los 28 países de la Unión Europea más asociados, es la siguiente:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia (incluido las Islas Aland, Martinica, Guadalupe, San Martín, Guyana francesa, Reunión y Mayotte), Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido (incluido Gibraltar), Rumania, San Marino y Suecia.

En función de las negociaciones del Brexit y de su resultado Reino Unido podría salir de la lista, aunque de momento está incluido. Además, algunos operadores pueden ampliar voluntariamente la lista de países incluidos, como es el caso de Vodafone, que también permite el uso de sus tarifas en Estados Unidos, Suiza, Albania y Turquía.

Ojo con países muy cercanos que se quedan fuera, como Andorra, que tiene uno de los roamings más caros del mundo.

¿Da igual que mi línea sea de contrato o de prepago?

El fin del roaming en los países arriba mencionados se aplica tanto a clientes de contrato como de prepago. Sólo, en el caso de clientes de prepago que no tengan bonos de datos contratados el operador podrá aplicar una tarifa especial de 7,7 euros por giga consumido, que irá bajando con el paso de los años.

¿Puedo usar toda mi tarifa en roaming sin miedo?

Todo lo incluido en tu tarifa local lo podrás usar estando en roaming, y los mismos cargos que se te apliquen en España por conceptos no incluidos en tu tarifa se te aplicarán cuando estés de viaje por los países incluidos. Así, si consumes 100 MB, se descontarán de tu bono, pero si no tenías bono y pagas el mega a un céntimo pagarás un euro.

Todos los minutos en llamadas, datos o mensajes que tenga tu tarifa los podrás usar en roaming, sin pagar de más

Lo único que puede acarrear problemas es un uso muy intenso del roaming. Si en un periodo seguido de cuatro meses usas tu línea más en roaming que en tu país, el operador te avisará de que has cometido un uso abusivo y si en 15 días el uso sigue el mismo patrón la compañía te empezará a aplicar una tarifa especial para roaming, de hasta 23 céntimos por minuto en llamadas o 24 céntimos por mega.

¿Y las tarifas con más datos?

En España están empezando a proliferar las tarifas que rondan los 20 GB o más. De entrada, todos esos datos se podrán gastar en roaming, pero la normativa habilita un mecanismo que permite a los operadores limitar los datos a gastar en roaming. Ese límite ofrecería actualmente 2,6 GB por cada 10 euros (sin IVA) de cuota mensual que paguemos. Igualmente, ningún operador español ha anunciado de momento que vaya a utilizar ese mecanismo y si lo hacen lo tendrán que avisar previamente a todos sus clientes.

¿Y si me voy de Erasmus o por una temporada?

Los usuarios que por circunstancias tengan que permanecer largas temporadas en otro país podrán justificar su situación. Se saltarían la regla de los cuatro meses, pero podrán alegar su residencia temporal en el país correspondiente. Igualmente, según el país de destino puede ser conveniente estudiar la contratación de una tarifa local.

¿Y si vivo cerca de una frontera?

Hasta ahora aquellas personas que viven cerca de fronteras de dos países tenían que ser muy cautos con sus móviles, para que no se conectasen a la red del país vecino, incurriendo en gastos de roaming. Con el fin del roaming ya no tendrán problema, ya que la norma de los cuatro meses no les afectará, porque no se tendrán en cuenta los días en los que un usuario se conecte tanto a la red de su país y como a la de otro.

¿Las llamadas a otros países están incluidas?

Mientras estemos en roaming, todas las llamadas que hagamos a cualquier país de la zona sin roaming estarán incluidas. Ojo, que nadie confunda esto con llamar desde España (o el país de origen de la SIM) a un tercer país, que seguirá siendo una llamada internacional y la pagaremos como tal, porque no estamos en roaming.

¿Podré buscarme la tarifa más barata de cualquier país para usarla permanentemente en roaming?

La letra pequeña, que busca evitar usos abusivos, se encargará de que el roaming permanente sea imposible, o al menos muy difícil. Desde que se conoció el fin del roaming en Europa muchos usuarios pensaron en la opción de contratar la tarifa más barata de cualquiera de los operadores de los países incluidos, pero los operadores vigilarán con lupa ese tipo de prácticas.

Los operadores vigilarán con lupa a aquellos que solo (o mayoritariamente) usen una SIM en roaming

Para evitar el roaming permanente existe la norma de los cuatro meses, pero también otras como que nos pueden pedir acreditar la residencia y vigilar que una misma persona active varias tarjetas SIM a la vez. Cualquier signo de abuso, bien documentado, podrá ser usado por el operador para pedir explicaciones y cortar el grifo, aunque siempre dando 15 días de margen para recibirlas.

¿Subirán las tarifas como efecto del roaming gratis?

Las tarifas móviles y convergentes ya llevan dos años subiendo, aunque en la mayoría de las ocasiones ha sido a cambio de mejoras (irrenunciables) en ellas. Las tarifas seguirán subiendo, pero no se podrá achacar directamente al roaming si ya se daban antes.

