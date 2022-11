Musk ya prevé que Apple y Google baneen a Twitter. Si sucede, tiene un plan: su propio teléfono

Siguen las curvas en Twitter. La nueva etapa de la plataforma se llena de incertidumbres, sobre todo tras los despidos y dimisiones masivas, pero también debido a las últimas decisiones de Musk.

Libertad de expresión y Trump. Antes de la compra Musk se había comprometido a eliminar los bots que según él inundaban Twitter, pero también se autocalificó como un "absolutista" de la libertad de expresión que se plantearía reabrir las puertas a usuarios que habían sido baneados. El primero de esos usuarios, uno de los más ilustres, fue Trump. Hace apenas una semana Twitter reabrió su cuenta.

Amnistía general. El expresidente de los EEUU fue admitido gracias (en parte) a una ajustada encuesta lanzada por Musk en Twitter. Poco después lanzó otra preguntando si debería haber una amnistía general para los usuarios baneados. El resultado en ese caso fue mucho más concluyente a favor de reabrir las puertas a todos, y Musk confirmó que esta semana comenzarían a reabrir cuentas baneadas. "La gente ha hablado", comentó. "Vox Populi, Vox Dei".

Peligro con Apple y Google. Según algunos expertos, estos movimientos ponen en peligro a Twitter. Alejandra Caraballo, experta en ciberleyes en Harvard, comentaba en The Washington Post cómo Apple y Google deberían comenzar a considerar "seriamente" la posibilidad de expulsar a Twitter de sus plataformas, la App Store y Google Play Store. Estas últimas decisiones, explicaba Caraballo, convierten en peligrosa a la red social y podrían reactivar los discursos de odio, el acoso o la "celebración de la violencia".

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone