Resucitando a Ubuntu Touch: este es el proyecto que sigue defendiendo la validez de Ubuntu en el móvil

Hubo un tiempo en el que Linux quiso conquistar nuestros móviles. En realidad lo ha hecho ya gracias a Android, pero nos referimos a aquella versión de la distribución Ubuntu que trató de adaptarse a nuestros smartphones.

Lo hizo, pero el concepto no cuajó por distintos motivos. Canonical tiró la toalla con aquel ambicioso proyecto, pero lo cierto es que aquella iniciativa nunca murió del todo. Un grupo de entusiastas recogió el testigo y llevan años trabajando en el desarrollo de esa versión de Ubuntu Touch que permita contar con una alternativa llamativa para todo tipo de usuarios, aunque ciertamente está más pensada para quienes ya han usado Ubuntu y otras distribuciones Linux en sus PCs de sobremesa y portátiles.

El sueño que no pudo ser

Hace casi ocho años que Mark Shuttleworth, CEO de Canonical, soñó con convertir a Ubuntu en un sistema operativo universal y convergente que funcionara en ordenadores, coches, televisores, neveras y cualquier tipo de dispositivo. Trató de hacer ese sueño realidad con el desarrollo de Ubuntu Touch, una versión de Ubuntu adaptada al móvil, y aunque el proyecto generó mucha expectación, los resultados acabaron siendo pobres.

En ello influeron muchos aspectos, pero no ayudó el hecho de que los móviles a los que se dirigió el proyecto fueran muy modestos y que no hubiera aplicaciones nativas ni populares -nada de WhatsApp, por ejemplo- y casi todo se basara en aplicaciones web que no iban demasiado fluidas en esta plataforma.

Las dificultades para avanzar en un segmento en el que Android e iOS llevaban ventaja fueron creciendo hasta volverse insostenibles, algo que también sufrieron los responsables de Microsoft con Windows Phone y Windows 10 en móviles a pesar de que contaban con una posición mucho más sólida para atacar este problema.

UBPorts recoge el testigo

Ya hablamos hace más de dos años de cómo un pequeño grupo de usuarios había decidido continuar aquel esfuerzo original y convertir a Ubuntu Touch en una realidad. Dicha comunidad de usuarios se hizo llamar UBPorts, y desde hace tiempo va haciendo avances en una plataforma que quiere servir de alternativa en ciertos móviles.

Es importante recalcar ese "ciertos móviles", porque como ocurre con algunas ROMs personalizadas de Android, la versión de Ubuntu Touch que sigue en desarrollo solo es válida para un puñado de móviles, la mayoría de ellos ya con cierto tiempo en el mercado.

El OnePlus One, el Nexus 4, el Nexus 5, varios teléfonos de Bq o el Fairphone 2 están entre los elegidos, pero también lo están las tabletas Nexus 7 de Google que se lanzaron en 2013. No hay dispositivos modernos sobre los que se esté trabajando, algo que limita claramente el alcance de este proyecto.

Aún así los avances siguen llegando, y estos días llegaba Ubuntu Touch OTA-11, la última versión estable de este proyecto que sobre todo estaba dirigida a corregir algunos fallos con el teclado en pantalla del sistema o con el navegador. La próxima versión, la llamada OTA-12, contará con soporte del sistema de ventanas Mir 1.x y de su entorno de ventanas, Unity 8.

De momento el proyecto sigue basado en Ubuntu 16.04 LTS, pero esperan dar el salto a la versión 20.04 LTS cuando esa versión aparezca el año que viene. Este proyecto tiene relación además con el Librem 5, el móvil de Purism que estos emprendedores han creado precisamente y cuyo sistema operativo PureOS está basado en Debian.

El avance es interesante, y aunque parece muy difícil que UBPorts pueda competir con Android o iOS en cuanto a prestaciones, es admirable comprobar que hay quien sigue tratando de convertir esa idea en una realidad palpable.