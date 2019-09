Librem 5 llega al mercado: así es el móvil Open Source que apuesta por la libertad y la privacidad

Es difícil salir del binomio iOS-Android en el terreno de los smartphones, pero hace años que en Purism luchan por sacar al mercado su móvil basado en Open Source, el Librem 5.

No es un móvil para todos los públicos: no compite en procesador, en cámara o en su catálogo software con los grandes fabricantes porque el objetivo no es ese (y porque tampoco pueden hacerlo): en el Librem 5 se centran en darle el control al usuario y en proteger su privacidad, y eso es un soplo de aire fresco.

Ficha técnica del Librem 5

La hoja de especificaciones del Librem 5 deja claro que no estamos ante un smartphone convencional: la empresa no puede competir con la escala y el volumen que manejan los grandes fabricantes, y eso se nota en unas especificaciones mucho más modestas de lo que sugeriría ese precio de 700 dólares por el que se vende.

PURISM LIBREM 5 Pantalla IPS TFT 5,7 pulgadas

720 x 1440 píxeles Procesador NXP i.MX8M, (quad-core, 4 x ARM Cortex A-53, hasta 1,5 GHz) Memoria RAM 3 GB Almacenamiento 32 GB eMMC

Ampliable vía MicroSD Cámara trasera 13 Mpíxeles Cámara frontal 8 Mpíxeles Batería 3.500 mAh, reemplazable Conectividad 3G/4G, GPS, WiFi 802.11n, Bluetooth 4, USB-C, conector 3,5 mm Precio 699 dólares

Ni en procesador, ni en memoria, almacenamiento o por supuesto cámaras podremos acceder a opciones de última hornada, pero la ventaja es que todos estos componentes están pensados para funcionar con un control total por parte del usuario, que podrá desactivar por ejemplo el receptor GPS o la cámara frontal de forma total y efectiva si lo desea.

Hay además características que un proyecto como este devuelven al usuario de forma notable. La batería de 3.500 mAh es reemplazable, lo que significa que podremos llevar una batería extra cargada en el bolsillo por ejemplo y sustituirla por la del móvil cuando se gaste.

También tenemos acceso al puerto de auriculares, un conector de minikack sobre el que bromean llamándolo The Courage Jack ("el conector del coraje") en clara alusión a aquella frase de Apple cuando eliminó este conector en sus iPhones y sus responsables hablaban del "coraje" que eso implicaba.

Un móvil que huele a Open Source

Los responsables de Purism destacan que no creen que "los teléfonos deban monitorizar tu vida digital o explotarla", y precisamente esa es una de las claves del Librem 5, un smartphone basado en el sistema operativo PureOS.

Esta plataforma se deriva de Linux (y más concretamente de Debian), no de Android o iOS. Es de hecho un sistema operativo que gobierna a este teléfono pero que también está disponible para escritorio, así que cualquier usuario puede instalarlo en su PC o portátil como lo haría con cualquier otra distribución Linux.

Como indican en este proyecto, eso no es obstáculo para tratar de evaluar otras plataformas software en el móvil. "Es tu hardware", destacan, señalando no obstante que Pure OS está pensado para poder sacar partido del móvil tanto si nos gusta el entorno de escritorio KDE como si nos gusta GNOME, los dos más representativos del panorama Open Source.

Privacidad y seguridad por bandera

En esa apuesta software y hardware los responsables de Librem buscaban escapar de las tendencias actuales de los fabricantes que combinan hardware y software que registra constantemente nuestra actividad para -eso argumentan los fabricantes y desarrolladores- mejorar la experiencia de usuario.

En el Librem 5 y en PureOS la idea es la de no registrar esa actividad en la medida de lo posible, y por ejemplo por defecto se bloquean los trackers y se separa el procesador del módem aislando este último componente o se trata de priorizar la comunicación descentralizada y VoIP (o IP para datos) nativa.

Y aquí llegamos a una de las opciones más llamativas del Librem 5, los interruptores hardware para desactivar la cámara, el micrófono, la conectividad Wi-Fi/Bluetooth y el módem de banda base que da acceso a redes móviles y tanto a comunicaciones de voz como de datos.

También se trata de impulsar el uso de comunicaciones descentralizadas a través del protocolo y la plataforma Matrix, similar en cierta medida a otros protocolos como Signal para poder realizar comunicaciones seguras con cifrado de extremo a extremo.

De hecho está basado en el mismo algoritmo que Signal (Double Rachet), pero añade opciones interesantes y la implementación, como el resto del código de Pure OS que se utiliza en el móvil, es de código abierto: ese código se puede auditar (y se audita) por parte de los usuarios u organizaciones que quieran hacerlo.

Nada de WhatsApp y Pokémon Go: que viva Linux (y las aplicaciones web HTML5)

Aunque será posible contar con aplicaciones nativas -hay varias derivadas de Linux y preparadas para ser usadas a la perfección en el móvil, como el navegador, por ejemplo- en Purism abogan por un esquema híbrido que permita aplicaciones nativas pero también aplicaciones web desarrolladas con HTML5.

Es una apuesta que tiene un riesgo importante. Otros como Firefox OS o Ubuntu intentaron dar respuesta a los problemas de los móviles con plataformas basados en este tipo de desarrollos y fracasaron.

Puede que no tuvieran éxito por otras cosas, pero es evidente que no contar con el extensísimo catálogo software de Android e iOS puede resultar un obstáculo infranqueable para muchos usuarios.

Es difícil por tanto que vayamos a ver en el Librem 5 desarrollos como WhatsApp o Pokémon Go, por ejemplo, pero sí tendremos acceso a servicios y plataformas que tengan versión web. YouTube, OpenStreetMaps, Instagram, Twitter o Facebook podrán usarse gracias a esas versiones web, así que los usuarios que hagan uso de dichas plataformas podrán seguir usándolas sin demasiados problemas.

En Purism hablan además de que están trabajando en aislar estas aplicaciones y crear 'sandboxes' para ellas de forma que dichas herramientas no tengan visibilidad de lo que está ocurriendo en otras aplicaciones o partes del sistema operativo (a no ser que lo permitamos).

Además de ello en Purism destacan cómo básicamente cualquier aplicación disponible en Linux puede ser utilizada en el Librem 5, aunque puede que su interfaz no se adapte perfectamente a esta pequeña pantalla. Los ejemplos que han ido dando en el blog de Purism son muchos, y citaban herramientas de lo más variadas.

Por ejemplo DOSBox para emular MS-DOS y jugar a viejos juegos de este sistema operativo, reproducir música con Lollypop, montar un pequeño servidor web con Apache, editar archivos con emacs o vim, disfrutar de podcasts con GNOME Podcasts o.

En Purism han creado una tienda de aplicaciones propia llamada PureOS Store para tener acceso sencillo a esa oferta de aplicaciones Linux nativas teóricamente "filtradas" para que haya garantías de que funcionan bien en estos terminales.

Hay un punto que no obstante es muy interesante en esta propuesta de Purism, y se centra en la convergencia: el puerto USB-C sirve para cargar el móvil pero también para conectarlo a un monitor, lo que hará que accedamos al "modo PC" de PureOS y que podamos usar el móvil como si fuera un PC de sobremesa conectando además un teclado y ratón vía Bluetooth.

Un móvil que no es para todos, pero que es un soplo de aire fresco

Como sucede con el Fairphone 3, este Purism Librem 5 es un verdadero soplo de aire fresco en una industria totalmente dominada por los móviles basados en iOS y Android que han ido evolucionando de una forma excelente aunque lo han hecho sacrificando en buena parte la privacidad y el control que los usuarios tienen sobre sus dispositivos.

Con el Librem 5 se trata de volver a esos orígenes y a esa libertad a la que al menos tenemos cierto acceso en Android. Allí es posible tener un móvil más cercano al concepto que defienden en Purism si rooteamos el móvil, instalamos una ROM como Lineage OS y prescindimos de Google Play para postar por ejemplo por F-Droid, pero aún así la apuesta de Purism es más contundente.

Eso, claro, también tiene sus pegas. Ni accedemos a lo último en hardware ni podremos contar con ese espléndido catálogo software de sus competidores. El precio es también un obstáculo si comparamos este dispositivo con otros de ese rando de precios, pero es que como ocurre con el Fairphone 3 ese precio es coherente teniendo en cuenta la economía de escala de los grandes fabricantes y los recursos con los que pueden contar las empresas que desarrollan ese móvil y el Librem 5.

Así pues tenemos en el Librem 5 a un móvil que no es para todos los públicos. Está muy orientado a usuarios preocupados por la libertad y el control de sus comunicaciones, y a buen seguro quienes sean usuarios de Linux lo vean con muy buenos ojos.

Precio y disponibilidad del Librem 5

Los desarrolladores de Purism llevan ya casi tres años trabajando en este proyecto, y acaban de anunciar la disponibilidad del Librem 5, aunque los envíos se irán realizando de forma gradual y con iteraciones cada vez más pulidas tanto en el hardware como en el software.

De hecho han diseñado un programa de etapas de lanzamiento con distintos nombres para cada lote (Aspen, Birch, Chestnut, Dogwood, Evergreen, y Fir son los que se ejecutarán de aquí a finales de 2020) con distintos objetivos y modificaciones para cada uno.

Así, en cada lote habrá mejoras progresivas para afinar el comportamiento de las aplicaciones y el sistema operativo, pero además llegarán mejoras hardware y de diseño: en el último trimestre de 2020 aparecerá el diseño en "versión 2" con ese lote Fir que además contará con una CPU distinta con litografía de 14 nm en lugar del i.M8M fabricado con litografía de 28 nm.

El Purism Librem 5 se puede prereservar ya en el sitio web oficial del proyecto por un precio de 699 dólares. Los envíos empezará a finales de septiembre aunque como decimos el envío será gradual y los primeros serán aquellos que apostaron por estos móviles cuando se lanzó la exitosa campañana de financiación colectiva.

En tan solo 60 días se recaudaron 2,5 millones de dólares, y el proyecto por fin se ha convertido en una realidad. Ahora solo queda desearles la mejor de las suertes para el futuro.