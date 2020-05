Un móvil en forma de "T" gracias a una pantalla rotatoria: así de loca es la última filtración de un smartphone LG

La semana pasada veíamos un posible Lenovo Legion que rompía con lo habitual con una cámara lateral, pero parece que no son los únicos que quieren desafiar el status quo. Sabemos que el fabricante tiene cierta querencia por las dos pantallas, pero el concepto en forma de "T" que se ha filtrado sí sería algo muy distinto y rompedor.

La marca ha apostado por los accesorios de pantallas añadidas para los LG V50 ThinQ 5G, LG G8X ThinQ, LG V60 ThinQ 5G y el reciente LG Velvet, con el que además buscaron romper con las líneas de diseño previas y aporta ciera frescura en cuanto a la estética. Pero este concepto que ha salido a la luz no recurre a accesorios, sino que tiene dos pantallas y una de ellas es rotatoria. Aunque quizás esto nos suene.

Un diseño para sorprender"T"

Tras haber probado varios de los smartphones de LG que ofrecían esa doble pantalla accesoria, vimos que no era algo que encajaba a todo el mundo pero sí se discernían algunos usos claros (como tener un teclado accesorio o un joystick). Con este LG "Wing" que se filtra desde Corea la verdad es que nos queda aún menos claro.

LG G8X ThinQ.

Según esas informaciones, el fabricante estaría trabajando en un nuevo factor forma basado en una pantalla rotatoria sobre una fija. Se habla de "rotación vertical y horizontal", de modo que según como se gire la primera se consigue un móvil en forma de "T".

Es algo que nos aleja de las construcciones y diseños actuales y que nos lleva casi a principios de siglo (o antes), cuando Nokia se volvió más loca y desenfadada presentando modelos o incluso Motorola con el FlipOut. Modelos que en su momento tampoco llegaron a establecer un estándar, de ahí que nos parezca bastante arriesgado este planteamiento.

Se habla de una pantalla más grande de 6,8 pulgadas (a la orden del día, se puede decir) y otra más pequeña de 4 pulgadas, con un procesador de la serie 7 de Snapdragon 7 y una cámara principal con sensor de 64 megapíxeles. La idea es "mejorar la usabilidad e inmersión multimedia", pero de materializarse quizás la marca tendrá que mostrárnoslo más claramente.

El rumor apunta a una presentación de este peculiar móvil en la segunda mitad del año. Es algo bastante difícil de creer teniendo en cuenta que la división de móviles de LG no es la más boyante y que en el pasado sus innovaciones no han parecido responder a una demanda, por originales que fuesen, y no es un año para arriesgar con la situación económica que se vive (y vivirá) con la pandemia.