Motorola One, Primeras impresiones: El nuevo integrante de la la familia MOTO con Android One

Tras su presentación en Berlín en la Feria del IFA 2018, hoy Motorola nos anuncia la llegada a España del Motorola One. Su nuevo teléfono que, como el propio nombre nos indica, está suscrito al programa Android One de Google. Hemos podido probarlo y os traemos nuestras primeras impresiones.

Ficha técnica del Motorola One

Motorola One Dimensiones 150 x 72 x 7,97 milímetros

162 gramos Pantalla IPS de 5,9 pulgadas con Gorilla Glass

Ratio 19:9, y resolución 720 x 1.520 Procesador Qualcomm Snapdragon 625

2.0 GHz Octa-core Gráfica Adreno 506 Memoria RAM 4 GB Almacenamiento interno 64 GB (Ampliable hasta 256 GB) Sistema operativo Android One (Android 8.1 Oreo) Batería 3.000 mAh Cámara trasera Doble sensor:

Sensor principal: 13 megapíxeles, f/2.0 y 1.12µm

Sensor secundario: 2 megapíxeles, f/2.4 y 1.75µm

Flash LED Cámara frontal 8 megapíxeles, f/2.2 y 1.12µm Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n, 2,4/5 GHz, Bluetooth 4.2

GPS, GLONASS, Galileo Sensores Huella dactilar, Hall, acelerómetro, giroscopio, proximidad, luz ambiente Puertos USB tipo C con soporte Turbo Charge, nano-SIM, jack 3,5 mm de audio Precio 299 euros

Motorola One, Primeras impresiones en vídeo

Un diseño que recuerda a muchos otros

Con un cuerpo unibody de cristal, que engloba una pantalla de 5,9” HD+ y relación de aspecto 19:9, el Motorola One hace una apuesta por aquellos usuarios que quieren consumir contenido multimedia en pantallas grandes. Pesa 162 gramos y los bordes redondeados y los acabados, aunque no son los mejor rematados del mercado, están bastante conseguidos. Se trata de un teléfono que transmite una buena sensación en mano con elegancia y sobriedad.

En cuanto a botones y conexiones, estamos ante la típica distribución en la que el jack de audio queda en la parte superior, el conector USB-C junto al altavoz principal del teléfono se encuentran en el inferior, para dejar en la trasera la doble cámara (de la que luego hablaremos) junto al lector de huellas. Un lector que, al menos en estas primeras pruebas, se ha desenvuelto bastante bien: tiene una velocidad aceptable y no nos ha dado problemas en ningún momento.

Un nuevo integrante de la familia "notch", con una pantalla de buen tamaño en la que se echa de menos más resolución

En el frontal nos encontramos una pantalla IPS de 5,9” HD+ 19:9 que, por supuesto, incluye notch, adaptándose así a la moda de la “ceja” en pantalla. Tras haberlo probado en estas primeras impresiones nos deja un sabor agridulce ya que lo que tiene en tamaño le falta en resolución. A pesar de que la representación de colores, los ángulos de visión, contraste y brillo máximo son correctos, una resolución que sólo llega al HD se hace insuficiente en la fecha que estamos y con tanta competencia directa para este Motorola One.

Hardware que sabe a poco pero que sorprende

Pasando a lo que esconde bajo en chasis este nuevo integrante de Motorola, nos encontramos ante un procesador Snapdragon 625, un único modelo de 4GB de RAM y una memoria interna que se queda en 64GB (aunque podremos ampliarla mediante microSD hasta los 256GB). Y todo esto alimentado por una batería de 3.000mAh, con carga rápida gracias al cargador TurboPower que Motorola incluye en la caja junto a una funda para proteger al equipo de posibles golpes.

Un conjunto de hardware que en papel sabe a poco pero que, tras estas primeras impresiones, parece ser más de lo que aparenta. El 625 de Qualcomm no es un procesador nuevo ni mucho menos y 4GB de RAM nos dejan dubitativos ante la evolución en el tiempo que tendrá este Motorola One pero, tras haber probado el teléfono e incluso haberlo puesto a prueba con algunos juegos, la sensación ha sido bastante buena. En ningún momento encontramos lag moviéndonos por el sistema, en la multitarea ni durante los juegos. Quizás sí que notemos algo de lentitud al cargar juegos que necesitan de más gráficos, y es algo que miraremos a fondo en la review completa.

Android One deja muy buenas sensaciones

En cuanto a software, poco que comentar en este apartado. Nos encontramos con el programa Android One en la versión 8.1 de Android Oreo y que será uno de los primeros en actualizarse a Android 9.0. Aquí, por supuesto, pocos añadidos podemos ver del fabricante. Encontramos los gestos de Motorola (Moto Actions) para activar la cámara, linterna y una captura rápida, además del Moto Display, es decir, el Always On Display de Motorola. Por otro lado, tendremos el soporte de Dolby Audio y la propia aplicación de cámara de la casa.

Android One brilla en el Motorola One: un Android casi puro con leves toques de Motorola

Por supuesto, al tratarse de Android One, encontramos un Android puro con estos leves toques que Google permite hacer a Motorola. Esto nos transmite una sensación de fluidez y limpieza que otros teléfonos, gracias a sus capas, no hacen. El único inconveniente de esto es que, como solemos comentar, los usuarios que prefieran personalizar a fondo su teléfono no tendrán muchas posibilidades debido al programa Android One.

Doble cámara para sumarse a las tendencias

Y ahora es el momento de hablar de cámaras. En este caso Motorola ha optado por una doble cámara trasera de 13MP + 2MP, con f2.0 y f2.4 respectivamente. Un conjunto de doble cámara cuyo principal objetivo es el modo retrato.

En nuestras primeras impresiones con esta cámara podemos comentar que, cuando la luz abunda, los resultados que obtenemos tienen una definición, contraste y representación de colores que cumple aunque podría ser mejor. En el modo retrato, el recorte no es el más realista aunque, en estas primeras pruebas no nos ha dado fallos muy importantes.

Pero ¿qué pasa con la cámara frontal? Pues bien, aquí nos encontramos una única cámara principal de 8MP con focal f2.2. Una cámara que, en estas primeras pruebas, no nos ha permitido obtener unos resultados con excesiva nitidez y una representación de los colores algo pobre. Además, en esta cámara delantera, encontramos el modo retrato pero, en este caso, a través de software. Un modo retrato que se siente más pobre comparado con la cámara principal, incluso cuando la luz abunda.

Respecto a la aplicación de cámara, comentar que encontramos la ya conocida app de Motorola, con sus distintos modos y posibilidades pero que, además, cuenta con Google Lens.

Nuestras primeras impresiones con este Motorola One

Con este teléfono Motorola ha querido dar seguridad y fluidez gracias al programa Android One. Quizás el Motorola One no tiene el mejor Hardware del mercado ni la mejor pantalla pero, a cambio, aporta un diseño elegante acabado en cristal que seguro gustará a muchos. El nuevo integrante de Motorola estará disponible a partir de la próxima semana a través de Vodafone, MediaMarkt y Amazon, por un precio oficial de 299 euros.

La experiencia global con el Motorola One es buena, pero el problema llega con la competencia: hay móviles mejores a un precio similar

El problema llega de la mano de otros competidores como el POCOPHONE F1 o el Honor Play que, por un precio similar, dan características más premium que este Motorola One. ¿Cómo se posicionará en la gama media? Lo podremos ver en los próximos meses aunque, si el precio baja previo a esta campaña navideña, seguro que podría escalar posiciones.