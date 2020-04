Los Motorola Edge y Edge+ ya tienen fecha de presentación: llegarán el 22 de abril para enseñarnos su pantalla curva

El próximo 22 de abril conoceremos a través de un evento virtual los nuevos buques insignia de Motorola. Así lo ha confirmado la empresa en un mensaje en Twitter en el que incluyen un pequeño teaser con un apunte claro: el de su pantalla curva.

El diseño de los nuevos Motorola Edge y Motorola Edge+ se filtró gracias a @OnLeaks, y en esas imágenes se apreciaba esa marcada curva de la pantalla que ocupa prácticamente todo el frontal y que "inunda" el dispositivo.

Poco se sabe de su apuesta fotográfica, pero en esas imágenes del Edge+ se muestra un módulo vertical de tres sensores que según algunos rumores apuntan a un sensor principal de 108 Mpíxeles junto a uno de 16 Mpíxeles para la cámara ultra gran angular y 8 Mpíxeles para el telefoto.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG