El mercado gris de México es un caos para comprar un nuevo teléfono: por qué está causando tantos problemas

Comprar un nuevo teléfono en México está siendo una odisea. De repente, cientos de usuarios han visto como sus recién comprados dispositivos quedaban bloqueados sin aparente motivo. La explicación es que esos terminales habían sido adquiridos en el mercado gris.

Os explicamos qué es el mercado gris de México, cómo detectar si nuestro terminal ha sido adquirido allí o bien está homologado y qué afectaciones tiene.

Cómo funciona la homologación de teléfonos en México

Mercado gris se entiende como el comercio de dispositivos que generalmente se hace desde tiendas no oficiales. En vez de ser teléfonos homologados en México, suelen ser dispositivos de importación que no han sido revisados por la normativa oficial de seguridad y distribución en el país.

No significa que sean móviles diferentes a los homologados. El Samsung, Motorola o Xiaomi que se vende en el mercado gris puede que sea exactamente el mismo modelo que el homologado, pero no se ha revisado para asegurar que sea compatible completamente con las redes de México o que está en español.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es la organización encargada de la regulación y venta de los dispositivos en México. La Norma Oficial Mexicana (NOM) son las reglas que garantizan que un producto es seguro y que se ha comprobado su adecuación al mercado mexicano.

NOM es también el sello de que un producto es homologado y no pertenece al mercado gris. Como apuntan nuestros compañeros de Xataka México, lo podremos encontrar en la caja del dispositivo, junto a otras certificaciones como China Export o la de Conformidad Europea. Si aparece el logo de NOM, entonces podemos estar tranquilos respecto a si es un producto homologado para México.

Imagen: Xataka México

Desde hace ya bastantes años, los procesadores de los móviles soportan múltiples bandas. Esto implica que la mayoría de móviles de origen chino son compatibles con las redes de prácticamente todo el mundo. Esto ha derivado en un auge del mercado gris, porque estos terminales importados cada vez tienen menos diferencias con los homologados.

Según datos de Samsung México, hay meses en que su cuota de smartphones vendidos a través del mercado gris asciende al 20%.

La ventaja es que comprar en el mercado gris es generalmente más barato. La parte negativa es que pueden surgir incompatibilidades, tales como a nivel de conectividad o con un cargador no adecuado para la corriente.

Si bien, hay que tener en cuenta que no todo son las características propiamente dichas. Comprar un terminal en el mercado gris implica que no tendremos la garantía y el soporte oficial del fabricante. En caso de tener un problema, la marca podría no hacerse responsable al no haber sido comprado por las vías oficiales.

Los móviles del mercado gris se venden a través de múltiples tiendas. Desde Amazon hasta Claro, pasando por Mercado Libre o Liverpool. Esta última explicaba a Xataka México que se tomaron "acciones para evitar la venta de equipos grises en su marketplace, para dar certeza a los compradores sobre los productos que adquieren".

Y llegó el bloqueo de smartphones

Los fabricantes son los primeros interesados en evitar el mercado gris. Así se aseguran que sus móviles cumplen toda la normativa. El problema comenzó en 2022, cuando ZTE empezó a bloquear sus dispositivos comprados en el mercado gris.

Los usuarios de repente recibieron una notificación donde se avisaba de que "este equipo no funciona correctamente porque no fue diseñado para las redes de México".

No fue el único fabricante. Meses más tarde, en julio de 2023, Motorola también empezó a avisar de que esos terminales no cumplían la NOM y comenzó a bloquearlos. Un bloqueo que no fuera retroactivo, sino aplicable a partir de los smartphones comprados en el mercado gris posteriores al 27 de julio.

El 11 de octubre fue el turno de Samsung. La compañía empezó a enviar alertas de que el "teléfono no cumple con la normatividad", ofreciendo al igual que otras marcas un descuento de un 30% para adquirir un dispositivo oficial.

El pasado 18 de octubre hizo lo mismo Xiaomi. El mensaje era el siguiente:

"Atención. Su dispositivo puede no ser la versión oficial en su región. Esto puede afectar funciones de su dispositivo como la conexión a la red del operador telefónico contratada por usted. Se recomienda que se ponga en contacto con su distribuidor para obtener ayuda".

Imagen: Xataka México

Pese a que eran los propios fabricantes quienes activaron el bloqueo, si estos terminales han sido adquiridos a través de un distribuidor autorizado es posible obligar al vendedor a que proporcione la garantía, según explica Profeco.

Profeco pide levantar los bloqueos

Tras varias semanas sin un posicionamiento claro por parte de Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el pasado 19 de octubre se emitió un comunicado oficial.

Según la normativa NOM-184-SFCI-2018: "Los Equipos Terminales de telecomunicaciones necesarios para la utilización de los Servicios de Telecomunicaciones, pueden ser elegidos libremente por los Consumidores". Es decir, prevalece la libertad de compra de los usuarios.

La solicitud de Profeco es clara: los fabricantes deben levantar de manera inmediata los bloqueos de celulares. Aunque estos dispositivos no cuenten con homologación y puedan afectar a la calidad del servicio, prevalecen los derechos de los consumidores.

No han tardado mucho los fabricantes en reaccionar. Motorola ha vuelto a activar los dispositivos irregulares. También OPPO ha paralizado sus planes de bloquea dispositivos siguiendo la recomendación de Profeco. Y Samsung.

Lo más difícil: pendientes de la nueva legislación

El comunicado de Profeco y el IFT termina reconociendo que hacen falta "medidas y acciones adecuadas que contribuyan a atender los retos regulatorios, comerciales y legales que trae consigo el "mercado gris". Por el momento la regulación actual mexicana no convierte en ilegal el mercado gris.

Como su propio nombre indica, se encuentra en una zona bastante indefinida. No cuentan con una política de garantía según la Ley Federal de Protección al Consumidor pero no son ilegales. Habrá que esperar para ver si Profeco toma la iniciativa para modificar la regulación o simplemente deja pasar el tiempo, alertando de sus peligros pero admitiendo que los fabricantes no pueden bloquear los terminales de los usuarios.

Imagen | Justine Camacho

En Xataka | Comprar un móvil chino de importación, ¿qué necesitamos saber?