Samsung sigue los pasos de Oppo, ZTE y Motorola: comienza a bloquear los celulares adquiridos en mercado gris en México

Ya son cuatro los fabricantes que bloquean sus celulares adquiridos en el mercado gris en México. Samsung se ha unido recientemente a Oppo, ZTE y Motorola en un movimiento que impide el funcionamiento de los smartphones que no están homologados para funcionar de acuerdo a las regulaciones del mercado nacional.

Tal y como explican nuestros compañeros de Xataka México, la compañía surcoreana empezó a enviar alertas a los dispositivos afectados por la medida el pasado 13 de septiembre. “Tu teléfono no cumple con la normatividad”, decía parte del mensaje que precedía un bloqueo inminente. Ese día ha llegado.

Los bloqueos comenzaron el 11 de octubre

Después del envío de mensajes de la etapa inicial, Samsung finalmente empezó a bloquear los celulares en cuestión el pasado 11 de octubre, pero con efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, aunque la medida inició recientemente, tiene alcance a los dispositivos de mercado gris activados desde el 21 de septiembre de 2023.

El fabricante no ha dado detalles sobre la cantidad de usuarios afectados por los bloqueos, pero sí ha dicho que está ofreciendo un cupón de descuento del 30% para aquellas personas que ya no pueden utilizar su dispositivo. El mismo podrá ser redimido a través de la página web oficial para México o en la Samsung Shop App.

Con esto, como decimos, ya son varios los fabricantes de dispositivos móviles que han tomado acciones contra el mercado gris. Todo esto se produce en medio de la venta de celulares no homologados en el denominado mercados gris, que son tiendas no oficiales, como Marketplace de Facebook, entre otros.

Se trata de dispositivos que, según Procuraduría Federal del Consumidor, tienen riesgo de no tener un funcionamiento óptimo, propiciar competencia desleal, no ser compatible al 100% con las redes móviles de México, no tener servicio técnico ni garantía, no tener piezas de reparación y afectar la seguridad del usuario.

Cabe señalar que no hay una normativa que prohíba expresamente el mercado gris de los celulares en México, pero algunas compañías están impulsando una reforma legislativa para poner fin a la compra-venta de los terminales en esta condición. Por lo pronto, la medida de los fabricantes, señala CANIETI, no van en contra de las disposiciones legales actuales.

Imágenes: Samsung

