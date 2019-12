El mejor smartphone en fotografía de 2019 según vuestros votos: desvelamos qué móvil hizo cada foto

Reunimos nueve de los mejores teléfonos del año para probar sus cámaras, los valoramos y nos disteis vuestra opinión. Pero aunque todos estamos seguros de lo que pensamos, nada como un test a ciegas para poner a prueba nuestras valoraciones, nuestros gustos o nuestro entendimiento. Y lo mejor es lo que viene ahora: los resultados de la comparativa a ciegas.

Como no era obligatorio votar en todas, lo que haremos es sumar los porcentajes a modo de puntos. Ya que aún no todos juegan en las mismas condiciones (quizás cada vez es más complejo que lo hagan), al final haremos dos valoraciones: teniendo en cuenta el gran angular y sin contarlo, dado que el smartphone de Google no lo integra.

Os recordamos los participantes:

¿Preparados para salir de dudas? Vamos allá.

Foto 1

Empezamos con una fotografía que permitía apreciar de todo un poco: colorimetría, detalle, rango dinámico, etc. Un plano general en exteriores, a contraluz, con cielo nuboso y con elementos a distintas distancias, os recordamos las fotografías.

El iPhone 11 Pro es el más votado, seguido del Samsung Galaxy Note 10+ y el OnePlus 7T Pro. El resto está bastante repartido, así que en este caso los gustos son bastante variados más allá del podio.

Foto 2

Cielo más despejado y un objetivo que permite valorar sobre todo detalle los tonos verdes: la copa de un árbol. Más allá de gustos, solemos hacer este encuadre para poder valorar la rapidez del disparo, la saturación, si hay exageración de contornos y el trabajo del HDR, veamos cuál os gusta más.

Podio casi repetido, aunque con más votos en cada caso dejando menos para el resto. Os vuelve a gustar el Samsung Galaxy Note 10+, más que el iPhone esta vez y quedando el OnePlus 7T Pro también en tercer lugar, viendo porcentajes más pequeños para los minoritarios.

Foto 3

Os recordamos las fotos que pusimos comparando el disparo en automático con el HDR. Aquí ya vimos en la comparativa general que había casos en los que había mucha diferencia y otros en los que probablemente el modo automático ya tira un poco de HDR (en el caso del Pixel, "por obligación").

De nuevo, se repiten los tres del podio, pero alternando nuevamente el orden. Oro de nuevo para el Galaxy Note 10+, pero esta vez la plata va para el OnePlus y el bronce para el smartphone de Apple, que queda más cerca del resto.

Foto 4 y 5

Turno de probar los grandes angulares. Recordamos los dos sets de fotos que corresponden a las votaciones de la número 4 y 5, siendo dos encuadres distintos para las lentes (ultra)gran angular, en los cuales no participó el Pixel 4 XL al carecer de ella.

De nuevo, os vuelve a gustar más cómo lo hace el Note 10+ y de manera más marcada, siendo el iPhone11 Pro y el OnePlus los que le siguen. Del resto, el P30 Pro es el que menos votos se lleva.

Por quinta vez se repite el podio con el Samsung, el iPhone y el OnePlus, siendo de nuevo el Note 10+ el ganador (y bien diferenciado). El P30 Pro vuelve a ser el que queda en la cola.

Foto 6

En esta ocasión probamos el zoom óptico, que es de distintos aumentos en cada móvil (yendo desde 1,8x hasta 5x). Se nota aquellos que han apostado por más aumentos, aunque que nos guste más o menos el resultado depende de otras variables como la colorimetría, el detalle o el balance de blancos.

La cosa cambia esta vez y es el zoom del Huaawei P30 Pro el que más os gusta, con una mayoría absoluta y llamativa. El de Xiaomi queda en un segundo lugar más discreto, siendo también de 5x.

Foto 7 y 8

En estos dos disparos ponemos a prueba los modos retrato. Lo hacemos en dos escenarios distintos, variando distancia al fondo, iluminación y pudiendo así ver el desempeño de cada móvil en cada caso.

Desenfoque plano versus desenfoque gradual: gana el primero representado por el Pixel 4 XL, llevándose casi el 50% de los votos. También os gusta el resultado del Huawei P30 Pro, llevándose menos votos el Sony y el LG.

Más repartida aquí la corona, a partes casi iguales para el Pixel y el iPhone. Algo más discreto el bronce del OnePlus 7T Pro, que logra diferenciarse más del resto.

Foto 9

Turno de la fotografía macro. Lo hacemos en una escena de interiores con luz media, veamos cuál os gusta más en esta ocasión.

Los modos supermacro del OnePlus y Xiaomi salen victoriosos con porcentajes muy parecidos. Del resto tiene más votos el Galaxy Note 10+, seguido del Pixel 4 XL.

Foto 10

Pusimos otra de las pruebas en un escenario de interiores con iluminación media-baja y unas flores como objetivo principal. Recordamos la escena y vemos los ganadores.

Esta vez logra ganar el Mate 30 Pro, que pese a tener buenos resultados en comparativas anteriores aquí no había recibido los mayores votos en las anteriores preguntas. El Pixel queda en segundo lugar, seguido por el P30 Pro y el Sony que se diferencian algo más del resto.

Foto 11

Escena nocturna para acabar el cuestionario, donde vemos qué fabricantes han acertado más en esta escena más compleja más allá de los modos noche. Os recordamos las fotografías.

Es la ocasión en la que más se reparten los votos. Ganadores más discretos, siendo éstos el P30 Pro, el Pixel 4 XL y el Sony Xperia 5.

Y los ganadores son...

Tal y como hemos explicado al inicio, dado que el Pixel 4 XL no jugaba en todas las pruebas hemos hecho dos valoraciones: una contando el gran angular y otra sin contarlo. Al haber un número de votos totales en cada ocasión, lo que hemos hecho es sumar porcentajes como si fuesen puntos sobre 100 en cada prueba, siendo los siguientes los ganadores:

Samsung Galaxy Note 10+ iPhone 11 Pro OnePlus 7T Pro Pixel 4 XL Xiaomi Mi Note 10 Huawei Mate 30 Pro Huawei P30 Pro Sony Xperia 5 LG G8s ThinQ

Haciendo el recuento sin contar las fotos 4 y 5, queda así la lista:

OnePlus 7T Pro iPhone 11 Pro Samsung Galaxy Note 10+ Pixel 4 XL Huawei Mate 30 Pro Xiaomi Mi Note 10 Huawei P30 Pro LG G8s ThinQ Sony Xperia 5

¿Coinciden los resultados con lo que esperabais, tanto los de los recuentos como los de cada pregunta? Estas comparativas resultan muy interesantes para ver qué valoramos más y ver qué tipo de procesado o resultado nos gusta.

En algunos casos los smartphones quedan en puestos similares a la comparativa general y en otros cambia bastante, como el caso del OnePlus 7T Pro que sale muy beneficiado (y no tanto el P30 Pro). De nuevo, muchas gracias por participar y por las sugerencias.