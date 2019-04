Las lentes económicas acoplables para el smartphone, a prueba: imitar los efectos de la triple cámara no es fácil

Hoy en día es extremadamente común contar con smartphones con más de una cámara, con dos siendo lo normal y cinco, como es el caso de Nokia 9, siendo la gran excepción. Los usos de cada sensor y lente varían en cada terminal, pero por lo general amplían enormemente las capacidades de la cámara princial, desde ultra grandes angulares hasta teleobjetivos de cinco aumentos, como ha estrenado el Huawei P30 Pro.

Antes de la llegada de estas capacidades de serie, los usuarios se tenían que conformar con ampliar las capacidades focales con lentes externas que se acoplan mediante adaptadores para encajar en el campo de visión de la cámara principal integrada. Hay muchos tipos de lentes complementarias, desde algunas de gama alta, como las de Moment, hasta otras de entrada como las de packs todo en uno. Incluso un gran fabricante como Samsung ha llegado a ofrecerlas de forma oficial junto a una funda para acoplarlas.

Terminales y lentes para las pruebas

El Huawei P20 Pro ha sido el primer gran referente de Huawei en fotografía gracias a su zoom de tres aumentos.

Para las pruebas, decidimos utilizar dos de los smartphones ganadores de los premios Xataka, el Huawei P20 Pro y el Xiaomi Mi A2 Lite. Son grandes representantes de la calidad de sus respectivas gamas, y además, al contar con varias lentes, resultan ideales para comparar la calidad de serie de estas con lo que ofrecen las lentes acoplables. En tercer lugar, también decidimos utilizar en las pruebas un iPhone XR, como terminal que cuenta con una gran cámara, pero sólo con una lente. La idea es ver si el pack logra ampliar sus limitadas capacidades frente a la competencia y frente a sus hermanos mayores.

Hemos elegido un pack económico de 9 lentes por 20,99 euros. El motivo de la elección de un pack económico es comprobar si de verdad sirven y aportan algo a las capacidades fotográficas de los smartphones. Además, este pack en concreto cuenta con los dos tipos de lentes que queríamos emplear en la prueba: un ultra gran angular 0,63X y un teleobjetivo de dos aumentos. Junto a ellos, para quienes quieran experimentar más, hay lente ojo de pez, caleidoscópica, doble macro, de destellos de estrella y filtro polarizador. Llegan en una funda que facilita su transporte y conservación.

El caso del teleobjetivo "2X"

Muchos terminales de gama media están incluyendo lentes ultra gran angular, pero pocos son los que a día de hoy apuestan por teleobjetivos de con aumento de dos veces sobre la lente principal. Es algo que en su día sí que vimos en el Xiaomi Mi A1, pero que está desapareciendo en terminales económicos. Por ello, probar una lente que diera estas características al Xiaomi Mi A2 Lite era lo que generaba más expectativas en esta prueba.

Antes de repasar los resultados, hay que decir que dado que las lentes son universales y se acoplan enroscando en una pinza, su utilización no es tan cómoda como otras que se acoplan enroscando en fundas dedicadas a terminales concretos, como las mencionadas de Moment o las de Samsung. Hay que atender a los resultados para centrarlas lo más posible y que no hay partes negras en la imagen.

Xiaomi Mi A2 Lite

Veamos qué tal se comporta el teleobjetivo en un Xiaomi Mi A2 Lite que, recordemos, dispone de doble lente, pero solo para captar profundidad, no para ampliaciones de la escena. Primero veremos la foto base del terminal de Xiaomi, y luego su resultado con la "lente 2X", comparado con ampliaciones con zoom digital.

Resultados del Xiaomi Mi A2 con su lente principal sin zoom digital.

Xiaomi con la "lente 2X" sin ampliación digital.

Imitación de la ampliación de la "lente 2X" con el zoom digital de la cámara del Xiaomi Mi A2.

Como se observa, en el Xiaomi Mi A2 Lite se añade una gran distorsión alrededor de la zona central. Además de esto, que en cierto modo destruye la foto, en la zona que no tiene distorsión no se aprecia más detalle que en la ampliación equivalente con zoom digital algo decepcionante. Sumamos otro detalle que también es perceptible en los otros terminales, los colores varían ligeramente con la lente acoplada, algo que está lejos de ser lo pretendido.

Zoom 2X digital del Xiaomi Mi A2 Lite sin la lente acoplada.

Esta última foto está hecha sin lente, con zoom digital 2X, del que la aplicación de cámara del Xiaomi Mi A2 Lite informa numéricamente de forma gráfica. El resultado es deficiente, como cabe esperar en un terminal de su gama. Se pierde estabilidad y mucha nitidez, pero nos vale para saber que lo que aplica la lente no es un verdadero zoom de dos aumentos. Si la lente no aplicara distorsión y aumentara a ese tamaño, sí merecería la pena para expandir su resultado, pero no es así.

Huawei P20 Pro

Por último, repasemos lo que aporta esta lente tele a uno de los reyes del zoom del pasado año, el Huawei P20 Pro. Empezaremos, como con las tomas de los otros dos terminales, por la foto capturada por su lente principal sin acoplar la lente.

Huawei P20 Pro sin aplicar zoom digital ni acoplar la lente.

Pasamos ahora a ver los resultados obtenidos con la "lente 2X" acoplada al Huawei P20 Pro. No habrá novedades, y es que como hemos visto con el Xiaomi Mi A2 Lite, además de añadir cambios en la luz obtenida, la lente introduce ligeros cambios de color y mucha distorsión.

Huawei P20 Pro disparando con "lente 2X" acoplada.

Huawei P20 Pro imitando la ampliación de la "lente 2X" con zoom digital. Como vemos abajo, el 2X real del dispositivo acerca mucho más al árbol.

Los problemas de la lente, como decíamos, siguen siendo evidentes. Si nos fijamos en el centro de la imagen, con lupa, podemos ver algo más de nitidez, pero la realidad es que no merece para nada la pena cargar con esta lente, teniendo en cuenta toda la parte negativa que introduce, y sobre todo que nos quita libertad de movimiento con el terminal.

Huawei P20 Pro disparando con su 2X digital real, que ofrece mucha más calidad y sin distorsión.

iPhone XR

Veamos primero los resultados de un iPhone XR con su lente de serie, una gran angular de 26 milímetros.

Imagen tomada con el iPhone XR sin lente acoplada y sin zoom digital.

Ahora veamos el resultado de acoplar la lente que dice ampliar esa distancia focal dos veces, lo que debería resultar en una toma similar a la que tomaría el iPhone XS y su lente teleobjetivo de 52 milímetros equivalentes. Sin embargo, como vemos, la ampliación no es del doble. Aunque la imagen que se obtiene puede ser considerada vistosa por algunos, más allá del la imagen central, existe una gran distorsión de lente en los bordes, algo que no se experimenta con lentes teleobjetivo integradas en otros smartphones. Después vemos una foto hecha con el iPhone XR sin lente acoplada, intentando emular la distancia focal de la lente con zoom digital.

iPhone XR tomando la misma foto con la lente 2X.

Así amplía mediante zoom digital el iPhone XR, tratando de emular la ampliación 2X (que no es tal) de la que presume el fabricante del pack de lentes

iPhone XR ampliando digitalmente sin lente acoplada a 45 milímetros (un 86% de lo que sería 2X). Un resultado similar a este debería ofrecer la lente teleobjetivo.

Al hacer la foto, la aplicación de cámara del iPhone no ofrece información numérica de cuánto estamos ampliando, por lo que es difícil establecer calcular cuánto sería ampliar 2X sobre la imagen a tamaño normal, al igual que es hacerlo calcular cuánta es la distancia focal que aplica realmente la lente 2X. En la imagen con la que intentamos emular el zoom el sujeto, la labradora canela, la ampliación es algo menor a de la lente.

Y según el dato EXIF del iPhone, la distancia focal de la toma con zoom digital es de 33 milímetros equivalentes (frente a 26 milímetros). Por ello, considerando, pongamos, 37 milímetros reales en la "lente 2X", realmente lo que nos queda es una ampliación 1,42X, lo que supone un 40% menos de lo prometido por el fabricante.

La experiencia con la lente ultra gran angular

Las expectativas que teníamos acoplando la lente ultra gran angular eran mucho mayores a las del teleobjetivo 2X, porque el zoom digital siempre ha existido, y como hemos visto no perdemos demasiado con terminales con cámaras solventes. Sin embargo, al no contar con lentes ultra gran angular en ninguno de estos tres terminales, pues Huawei la comenzó a emplear en el Huawei Mate 20 Pro, la posibilidad de obtener más campo de visión, quedándonos con un tercio de la distancia focal (0,36X según el fabricante de las lentes) era mucho más emocionante. Sobre todo, teniendo en cuenta que es una gran puerta a ganar versatilidad.

Algo que podíamos prever más que con el teleobjetivo, y ha ocurrido, es que la distorsión es incluso mayor aquí, pues es algo de lo que adolecen incluso las lentes ultra gran angular que en smartphones popularizó LG. Y acoplándose a nuestros tres terminales, el efecto es incluso peor, como ahora veremos.

Xiaomi Mi A2 Lite

Como decíamos, al disparar con la lente 0,36X, la experiencia vuelve a presentar mucha distorsión alrededor del centro de la imagen. Esta vez, eso sí, la buena noticia es que la lente sí que aporta algo. El campo de visión que obtenemos, lejos de ofrecer un aspecto similar a 10 milímetros de distancia focal, sí es bastante más amplio de lo que ofrece la lente principal del Xiaomi Mi A2 Lite.

Resultados del Xiaomi Mi A2 con su lente principal sin lente ultra gran angular.

Xiaomi Mi A2 Lite disparando con su lente ultra gran angular 0,36X.

Aquí sí puede tener sentido cargar con una lente extra, aunque teniendo en cuenta que la calidad empeora, quizá no sea la mejor solución para utilizar en un terminal ya de por sí limitado en fotografía, como el Xiaomi Mi A2 Lite. Esta lente, además, tiene otra pega respecto al teleobjetivo. Además de la pinza, para funcionar necesita enroscarse en una lente macro.

Huawei P20 Pro

En el P20 Pro tomaremos la misma base de las últimas fotos del iPhone para comparar el desempeño de su cámara principal y su cámara principal con la lente ultra angular de "0,36X" acoplada.

Huawei P20 Pro disparando sin lente acoplada ni zoom digital.

Huawei P20 Pro con "lente 0,36X" y sin zoom digital.

En el caso del Huawei, el rendimiento que ofrece la lente ultra gran angular es incluso peor que en los otros dos terminales. Nos aseguramos de que estaba bien colocada y realizamos varias fotografías, pero la nitidez es bastante por que en la imagen normal, incluso en el centro, donde hay menos distorsión.

iPhone XR

En el caso del iPhone XR, hicimos la misma toma con y sin objetivo ultra gran angular, pero desde el zoom a 33 milímetros de distancia focal aplicada sobre su lente principal, por ver cómo se comporta un zoom digital sobre una lente que en teoría aporta un campo de visión extra muy superior.

iPhone XR con un ligero zoom (1,26X) sobre los 26 milímetros equivalentes de su lente.

iPhone XR con lente 0,36X acoplada. Además, aplicando zoom digital (1,26X) hasta 33 milímetros equivalentes.

Otro ejemplo disparando con y sin "lente 0,36X", pero esta vez sin ningún tipo de zoom digital aplicado con la aplicación de cámara:

Disparo corriente con el iPhone XR, sin acoplar lente ni ampliar digitalmente.

iPhone XR disparando con la ultra gran angular 0,36X acoplado.

En ambas escenas con el iPhone XR, como con los otros dos modelos, se aprecia mayor campo de visión. Por ejemplo, en el caso de la foto del campo, en el disparo con la lente del teléfono, por la izquierda solo se aprecia hasta las bicicletas. Sin embargo, con la lente acoplada, vemos muchos más árboles y personas. ¿Cumple su cometido? Sí. ¿Con la calidad suficiente como para igualar al del creciente número de lentes que estamos viendo en todas las gamas? En absoluto. Prácticamente, estas lentes sirven para poder celebrar que hay más información, sí, pero información con la que se puede hacer poco.

La opinión de Xataka

¿Sirven de algo las lentes que se acoplan a los móviles? Podemos decir que sí, que sí que sirven. Aquí el asunto no es tanto cualitativo, pues las lentes que hemos probado aportan sí o sí, sino cuantitativo. ¿Cuánto aportan? En nuestra experiencia, y tal y como hemos mostrado, en la mayoría de casos, poco.

Las lentes pueden aportar soluciones creativas, pero sin calidad de imagen

Por una parte, las lentes no hacen lo que prometen en cuanto a distancia focal. Podrían simplemente llamarse "zoom", "teleobjetivo" o "ultra gran angular", pero no. El fabricante aporta datos que en nuestras pruebas no se corresponden con la realidad. Por otra parte, la calidad de las fotos es, por lo general, muy baja (en lo que importa) con los tres terminales con los que lo hemos probado. Se podría pensar que para gama baja o de entrada vienen bien, pero al contar estos terminales de antemano con ópticas y sensores inferiores, es hasta contraproducente.

La distorsión, la diferencia de exposición, la diferencia de colores... Todo ello, sumado a la incomodidad de tener que acoplar las lentes con pinzas, hace que la experiencia no merezca la pena. Esto no quiere decir esta experiencia deficiente sea global en todos los tipos de lentes acoplables a smartphones. Como hemos dicho, existen modelos de gama alta dedicadas a ofrecer más versatilidad y usos profesionales, pero su coste también es mucho mayor.