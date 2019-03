Huawei P30 Pro, P30 y P30 Lite: todo lo que creemos saber antes de su presentación

Cuando acabamos de empezar el que es el tercer mes del año, ya conocemos algunos de los platos fuertes para la gama alta de smartphones de este año. Han sido de momento un HONOR, dos LG, tres Xiaomi y cuatro Samsung, y parece que los que van a mantener tradición en cuanto a sus móviles de primera línea, según lo que creemos saber de los Huawei P30 Lite, P30 y P30 Pro antes de que sean presentados.

Un evento para el que nos han citado el 26 de marzo, llegando casi un mes después del MWC 2019. Como es habitual, las redes se han llenado de filtraciones y rumores, e incluso el propio CEO de Huawei dejó caer alguna pista a modo de "equivocación" (muy, muy entrecomillada).

El año pasado teníamos diagonales de 5,84, 5,8 y 6,1 pulgadas para el Huawei P20 Lite, Huawei P20 y Huawei P20 Pro. No se trata de pantallas precisamente pequeñas, pero viendo que la gama alta parece estar acomodándose en las 6,2-6,4 pulgadas parece que lo suyo sea crecer, y para el Huawei P30 Lite se habla de una pantalla de 6 pulgadas, de 6,1 pulgadas para el P30 y de 6,5 pulgadas para el P30 Pro, IPS para el primero y OLED para los últimos.

Pero según las imágenes supuestamente filtradas habrá algunos cambios en lo referente a los marcos y el frontal, pero nada de agujero como en el Huawei Nova 4. Al parecer la muesca se reduce, tomando la forma que veíamos ya en los Mate en forma de "U", y el marco inferior se reduce gracias a la eliminación del lector de huellas capacitivo para llevarlo a la pantalla en los dos superiores, como el del Huawei Mate 20 Pro, quedando en la parte trasera en el caso del P30 Lite.

