Huawei P Smart: un cambio de apellido, pero no de apuesta, buscando repetir el éxito del Huawei P8 Lite

Llevamos poco de 2018 pero ya estamos conociendo las propuestas de smartphones de algunos de los principales fabricantes, que bien han rondado el CES 2018 o bien han aprovechado esta gran feria como escenario para las mismas. Hoy les tocaba el turno a Huawei, quienes nos han presentado un Huawei P Smart que llega actualizando modelo y nombre de la serie.

Del terminal nos han hablado en Xataka Android detallando todas las especificaciones y precios. Un móvil que representa una actualización a nivel de nomenclatura y la última apuesta del fabricante con una serie que le ha reportado bastantes alegrías en cuanto a ventas, tanto a nivel mundial como en mercados localizados como el español.

Ficha técnica del Huawei P Smart

Huawei P Smart Diseño 150,1 x 72,05 x 7,45 mm

165 gr

Cuerpo metálico

Cristal resistente 2.5D

Lector de huellas trasero Pantalla FullView de 5,7 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.160 x 1.080 píxeles y 427 ppp)

Formato 18:9 Procesador Kirin 659

Octa-core Cortex A53 a 2,36 GHz

GPU Mali T830MP2 RAM 3 / 4GB Almacenamiento 32 / 64 GB + MicroSD hasta 256 GB Cámaras Trasera: 13+2MP

Frontal: 8MP Software Android 8.0 Oreo EMUI 8.0 Conectividad LTE, WiFi, Bluetooth Batería 3000mAh Precio 259 euros

La jugada de Huawei con la familia P Lite

Huawei es uno de los fabricantes de móviles con más trayectoria, pero su ascenso fue notable desde hace unos tres años, hacia 2015. Año en el que precisamente se estrenaba la familia Lite con el Huawei P8 Lite (2015), como renovación y herencia de la antigua Ascend (que se disolvió de los Mate, además).

Huawei P8 Lite (2015).

Los Lite salieron como una versión más básica de los buque insignia, los P(X), con pantallas de menor resolución o procesadores de gama inferior (Kirin de la serie 600 frente a los 900). Pero eso sí, manteniendo en cierto diseño y materiales, de modo que iba consolidando la que sería una especie de gama media superior (a otros smartphones propios) y asequible.

Los Lite salieron como una versión más básica de los buque insignia y parece que dieron con la tecla adecuada de la demanda

Y parece que tocaron con la tecla adecuada de la demanda, porque meses después (ya en 2016) Huawei lograba buenas cifras en parte gracias a las gamas media y de entrada, anotando 10 millones de unidades vendidas a nivel mundial del Huawei P8 Lite en sus primeros nueve meses de comercialización. Unas ventas que en algunos países destacaron, como ocurrió en el caso de España.

Los Huawei P Lite en España

El tirón del P8 Lite se mantuvo a lo largo de 2016 y quedó reflejado en las ventas en España, tanto a nivel de este terminal como al de la marca llegando a superar a Samsung (que había llevado durante años la corona de laureles en el país europeo). Nos contaban desde Xataka Móvil con los datos de Kantar que tanto el P8 Lite como el P9 Lite, presentado en 2016, estaban dentro de los móviles más vendidos entre agosto y octubre de 2016.

Una de las claves, como apuntaban nuestros compañeros, parecía ser la del precio. Siete de esos diez teléfonos más vendidos no pasaban de los 200 euros, si bien ambos terminales de Huawei sí superaban esta barrera al menos en su salida, por lo que el efecto de acercar los tope de gama con versiones rebajadas parecía funcionar aunque no fuese la opción más económica.

Lo llamativo: el P8 Lite seguía superando al P9 Lite pese a ser más antiguo, posiblemente por este factor económico. Aunque en perspectiva no volvimos a ver otro pico de ventas en España hasta la primera iteración directa del P8 Lite, el P8 Lite 2017, que fue el tercer smartphone más vendido en España en 2017, por debajo de la serie J de Samsung, por lo que cabe pensar que el P9 Lite no encajó tan bien como los P8 Lite.

Huawei P9 Lite (2015).

El precio de hecho es algo que no sólo han logrado mantener, sino que lo han bajado con esta renovación. Si bien el P9 Lite salía por 329 euros, el P8 Lite 2017 quedaba en 269 euros como el P8 Lite original, y este Huawei P Smart sale por un poco menos, 259 euros. Y es posible que en la próxima campaña de ventas se quede rondando los 200 euros, estando disponible gratis con contratos de operadores.

De P Lite a P Smart

Un cambio en la nomenclatura normalmente se traduce (o es consecuencia) de variaciones notables en las características de los terminales, como puede ser un cambio de diseño con respecto a lo anterior. En este caso el P8 Lite se quita el número y el apellido y redunda con el término smart, si bien aquí hay nada de esa inteligencia artificial que introdujeron con el Kirin 970 y los smartphones que lo integran.

Lo destacable en este móvil es esa pantalla en formato 18:9 y la doble cámara, dos características de moda que cada vez se ven más en los móviles de media gama como el que nos ocupa. Lo que mantiene de los P(X) Lite es esa construcción con aluminio también el precio, dado que pasa a ser otra propuesta para esta gama por un precio competitivo.

La "fórmula mágica" parece mantenerse para esta serie en 2018

Por tanto, la "fórmula mágica" parece mantenerse para esta serie en 2018, que de momento cuenta con esta actualización del P8 Lite según especifica el propio fabricante (y no el P9 Lite o el P9 Lite 2017). Lo que aún no se sabe es la hoja de ruta de Huawei con respecto a esta familia de gama media, dado que su buque insignia de este año aún no se ha dado a conocer (y quién sabe si aún veremos un "Huawei P11 Lite", "Huawei P20 Lite" o alguna fórmula similar este año.

¿A qué se enfrenta el Huawei P Smart?

Repetir el tirón de aquel P8 Lite no será fácil aunque la fórmula se mantenga, actualizándose ligeramente a nivel de características y marca. Aunque llevamos poco más de una quincena de año ya hemos conocido las propuestas para 2018 de algunos de los principales fabricantes, además de contar con móviles de gama media presentados a finales de 2017 o algunos bastante exitosos de ese mismo año.

En octubre conocíamos el Honor 7X, un terminal que ya acercaba el formato 18:9 con su pantalla de 5,93 pulgadas, la doble cámara e introducía por primera vez en la serie la resistencia al agua y al polvo por 299 euros. Una apuesta muy similar a la que vemos en este nuevo Huawei, si bien el modelo de 4G queda en China y al resto de países llega el de 3G por 259 euros.

Nokia y Samsung iniciaban catálogo para este año con el Nokia 6 2018 y el Samsung Galaxy A8. El primero es una propuesta bastante continuista con respecto al modelo anterior cuyo precio global aún no conocemos, sin haber integrado ninguna de estas tendencias que sí veíamos en el Honor y el P Smart, pero el segundo sí opta por esos 18:9 y una doble cámara, aunque en la parte frontal y por 499 euros.

Otros móviles rivales por características son el Moto G5s Plus, por 299 euros, y el Sony Xperia XA2, que desde 349 euros tampoco integra ninguna de esas características más a la moda que veíamos en el P Smart. Y tampoco hay que olvidar el Xiaomi Mi A1, que puede decirse que ha sido el móvil "chollo" de 2017, con Android One y efecto retrato.

En Xataka Android | Huawei P Smart: el sucesor del P8 Lite 2017 cambia de nombre pero mantiene el ADN para seguir reinando en gama media