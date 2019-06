Huawei Nova 5 y Nova 5 Pro: el adiós al agujero en pantalla y la bienvenida a un nuevo procesador de la casa

Tras algunas filtraciones y rumores finalmente Huawei ha hecho oficiales los últimos móviles de su serie Nova. Se trata del Huawei Nova 5 y Nova 5 Pro, un par de smartphones mellizos con diferencias que no se ven a simple vista.

Se trata por tanto de os herederos directos del Huawei Nova 4, que llevaba por bandera una pantalla perforada que no han incorporado los nuevos móviles. Lo que sí estrenan es procesador, al menos en uno de ellos.

Ficha técnica de los Huawei Nova 5 y Nova 5 Pro

Huawei Nova 5 y Nova 5 Pro Pantalla OLED 6,39" FHD+ de 2.340 x 1.080 píxeles

Notch, ratio 19,5:9 Procesador Nova 5 Pro: Kirin 980

Nova 5: Kirin 810 RAM 8 GB Almacenamiento Nova 5: 128 GBNova 5 Pro: 128/256 GB Software EMUI 9.1 Cámaras traseras 48 MP + 2 MP + 16 MP + 2 MP Cámara frontal 32 MP f/2.0 Batería 3.500 mAh Otros GPU Turbo 3.0, lector de huellas integrado en pantalla, NFC Precio Por determinar

Adiós a la pantalla perforada en los Nova: vuelve el notch

Atendiendo a que el Huawei P30 Pro integraba un panel FullHD+ y que la familia Nova suele ser una especie de híbrido a caballo entre la media y la gama alta, cabía esperar que la pantalla no pasase de esta resolución. Y así lo hemos visto, con un panel AMOLED de 6,39 pulgadas con resolución 2.340 x 1.080 píxeles y ratio de pantalla 19,5:9.

Muesca con forma de gota como el P30 y otros primos cercanos y aparentemente no muy distintos del Huawei Nova 4 salvo por este notch. De este modo, no han seguido la estela de su antecesor con el agujero en pantalla, lo cual por ahora queda como distintivo de los Honor, pero por otro lado optando por el lector de huellas integrado en pantalla que no vimos en éste.

Potencia repartida y un nuevo procesador

Siendo el más potente de esta serie, el Huawei Nova 5 Pro integra el procesador Kirin 980, el más potente del fabricante, con opciones de almacenamiento de 128 y 256 GB. A falta de confirmar que ambos incluyen bandeja para microSD, el almacenamiento es una de las diferencias entre los dos mellizos, ya que el Nova 5 sólo tiene variante de 128 GB.

El procesador es además una de las principales distinciones entre uno y otro hermano. El Nova 5 integra el nuevo procesador para la gama media Kirin 810 (sucesor del Kirin 710), y lo que mantienen en común es la memoria RAM, ya que en ambos casos llevan 8 GB.

Las cuatro cámaras llegan a los Nova

El Huawei P30 Pro inició lo que llamaron Quad Camera en los móviles de Huawei, que no es otra cosa que integrar cuatro cámaras traseras, siendo una de ellas un sensor Time of Flight o ToF. Los nuevos Nova se ven beneficiados de esto y lo heredan, aunque con una composición distinta.

Entre las cuatro cámaras traseras vemos un sensor principal de 48 megapíxeles, uno secundario de 16 megapíxeles (a confirmar si han optado por un telefoto o un gran angular) y uno de 2 megapixeles que probablemente se trate de una lente macro, ya que el cuarto sería este ToF que queda fuera del "semáforo" de cámaras como en el P30 Pro.

Para la cámara frontal han optado por un sensor de 32 megapíxeles (con píxeles de 1,6 micras) con una lente con apertura f/2.0. Y según las imágenes de la presentación, también contaría con la asistencia de la inteligencia artificial para poder mejorar los resultados.

Lo que más han destacado en cuanto a la batería es, no obstante, la carga, ya que incluso previamente al lanzamiento del móvil la compañía confirmaba por Weibo que el Nova 5 Pro contaría con carga súper rápida de 40 vatios (lo cual es para ambos finalmente). Con ello prometen una carga completa en una hora o incluso menos.

Precio y disponibilidad de los Huawei Nova 5 y nova 5 Pro

El precio que conocemos por ahora es el de la versión de 8 GB + 256 GB del Huawei Nova 5 Pro, que queda en 3.799 yuanes (unos 488 euros), estando ya el enlace en la tienda online Vmall de la marca.

Por el momento aún no sabemos si estos móviles saldrán de China (menos aún con todo lo acontecido durante las últimas semanas), así que la actualizaremos en cuanto nos sea posible. Sí podemos decir que los nuevos móviles llegaran en cuatro colores diferentes y bastante vistosos, siendo morado, verde, negro y naranja.