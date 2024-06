Honor Magic V Flip: la verdadera protagonista del primer plegable Flip de Honor es su inmensa pantalla externa

Honor no para. Después de presentar su nueva gama Honor 200 y Magic6, la firma china acaba de lanzar su primer plegable tipo concha: el Honor Magic V Flip. Como otros tantos smartphones de esta categoría, el Magic V Flip nos ofrece una pantalla interna que se pliega hacia dentro y una generosa pantalla externa con la que interactuar con el dispositivo sin abrirlo.

Lo vamos a conocer mejor a continuación, no sin antes destacar que el terminal ha sido anunciado en China y que, por el momento, no hay noticias sobre su llegada a nuestras fronteras. A expensas de saber si Honor lo traerá o no, vamos a repasar qué nos propone su nuevo plegable.

Ficha técnica del Honor Magic V Flip



honor magic v flip dimensiones y peso Plegado: 86,5 x 75,6 x 14,89 Desplegado: 167,3 x 75,6 x 7,15 mm 193 gramos pantalla interna OLED LTPO de 6,8 pulgadas Resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco: 1-120 Hz Dolby Vision PWM 3.840 Hz 90% BT.2020 pantalla externa OLED LTPO de 4 pulgadas Resolución 1.200 x 1.092 píxeles Tasa de refresco: 0,1-120 Hz 1.600 nits PWM 2.160 Hz procesador Snapdragon 8+ Gen 1 GPU Adreno 730 memoria ram 12/16 GB almacenamiento interno 256/512 GB/1 TB cámara trasera Angular Sony IMX906 50 MP, f/1.9, OIS Gran angular 12 MP, 112º FOV, f/2.2 cámara delantera Sony IMX816 50 MP, f/2.0 batería 4.800 mAh Carga rápida 66W sistema operativo Android 14 con MagicOS 8.0 conectividad 5G Dual nanoSIM WiFi 6 Bluetooth 5.3 GPS NFC USB tipo C otros Refrigeración por cámara de vapor Lector de huellas laterla Desbloqueo facial 2D precio Desde 642 euros al cambio

Esa pantalla externa se deja ver

Honor Magic V Flip | Imagen: Xataka

Si algo ha caracterizado a los últimos plegables de Honor es su grosor. La firma china puede presumir de tener algunos de los plegables más delgados del mercado y en su nuevo Magic V Flip no iba a ser menos: el terminal tiene un grosor de 7,15 milímetros cuando está abierto y 14,89 milímetros cuando está plegado. El peso, por su parte, se queda en 193 gramos, una cifra que no está nada mal teniendo en cuenta que monta una batería de 4.800 mAh, pero luego volveremos a esto.

Lo que más llama la atención es su pantalla externa. Honor ha conseguido meter una pantalla de cuatro pulgadas que ocupa prácticamente la totalidad de la mitad superior (un 85%, para ser exactos) con unos bordes de solo 2,87 milímetros. Esta pantalla tiene una resolución de 1.200 x 1.082 píxeles y es de tipo OLED LTPO, de manera que su tasa de refresco puede reducirse a tan solo 0,1 Hz para ahorrar batería en stand-by. El brillo, por cierto, alcanza los 1.600 nits. Además, es completamente personalizable y, de acuerdo a Honor, cubre el "80% de los escenarios de uso del usuario".

Honor Magic V Flip | Imagen: Xataka

En cuanto a la pantalla interna, que es la que se pliega y la que usaremos con el móvil desplegado, es un panel OLED LTPO de 6,8 pulgadas con resolución FullHD+. Alcanza los 120 Hz de tasa de refresco, es compatible con Dolby Vision y su PWM alcanza los 3.840 Hz. La bisagra usa el mismo acero protector que ya vimos en el Honor Magic Vs y agrega una lámina de acero ultrafino "de grado aeronáutico" para mejorar la resistencia. Honor, sin embargo, no ha dado cifras de pliegues.

Qualcomm bajo el capó

Honor Magic V Flip | Imagen: Xataka

Si echamos un vistazo al interior nos encontraremos entre 12 y 16 GB de memoria RAM, hasta 1 TB de almacenamiento interno y el procesador Snapdragon 8+ Gen 1. No es el último Soc de la compañía y, de alguna manera, tiene sentido haber apostado por una plataforma más antigua con el fin de no disparar el precio, pero lo cierto es que no debería ir corto de potencia ni muchísimo menos.

El sistema operativo es Android 14 y corre bajo MagicOS 8.0, la capa de Honor. La firma ha hecho algunas modificaciones para optimizarlo de cara al formato plegable y permite, por ejemplo, usar la cámara mientras el móvil está plegado. En lo referente a la autonomía, Honor ha implementado una batería de ánodo de carbono y silicio que le permite combinar capacidad con grosor, de manera que el dispositivo tiene una batería dividida en dos con 4.800 mAh de capacidad y carga rápida de 4.800 mAh.

Honor Magic V Flip | Imagen: Xataka

Terminamos con la cámara, un apartado más sencillo pero no por ello menos interesante. El Honor Magic V Flip incorpora un sensor Sony IMX908 de 50 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles en la parte trasera, así como un sensor Sony IMX816 de 50 megapíxeles en el frontal para darle vida a los selfies. Hablando de selfies, el terminal incorpora un buen puñado de funciones relacionadas con los retoques y los retratos.

Versiones y precio del Honor Magic V Flip

Colores disponibles del Honor Magic V Flip | Imagen: Xataka

El Honor Magic V Flip se ha lanzado en China, tierra natal de la compañía y, por el momento, no hay noticias sobre su llegada a España. En cualquier caso, y viendo los anteriores lanzamientos de Honor, no sería extraño que acabase llegando a nuestras fronteras. El tiempo lo dirá. Sea como fuere, los precios en China son los siguientes:

Honor Magic V Flip 12/256 GB : 4.999 yuanes, unos 643 euros al cambio.

: 4.999 yuanes, unos 643 euros al cambio. Honor Magic V Flip 12/512 GB : 5.499 yuanes, unos 707 euros al cambio.

: 5.499 yuanes, unos 707 euros al cambio. Honor Magic V Flip 12 GB/1 TB : 5.999 yuanes, unos 771 euros al cambio.

: 5.999 yuanes, unos 771 euros al cambio. Honor Magic V Flip 16 GB/1 TB: 6.999 yuanes, unos 900 euros al cambio.

Imágenes | HONOR

