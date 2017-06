Honor 9, primeras impresiones: el nuevo Honor viene preparado para dar "guerra" a los gama alta

Lo reconozco: el Honor 8 fue uno de mis móviles favoritos en lo que se refiere a calidad/precio del año pasado. Se enmarcaba dentro de la franja entre 300 y 400 euros, una franja con mucha competencia pero con pocas alternativas tan completas como el móvil de Honor. ¿Estará el Honor 9 a la altura de su predecesor? Hemos podido hacer una primera toma de contacto con él y hoy os traemos nuestras primeras impresiones.

Honor 9, especificaciones técnicas

Honor 9 Pantalla IPS de 5,15 pulgadas FullHD

428 píxeles por pulgada Procesador Huawei Kirin 960 Núcleos 8 núcleos (4 x 2,5 GHz + 5 x 1,8 GHz) GPU Mali-G71 MP8 RAM 4GB/6GB LPDDR4 Memoria de almacenamiento 64 GB/128 GB + microSD Software Android 7.1 Nougat con EMUI 5.1 Conectividad USB de Tipo-C, Bluetooth 4.1, A-GPS, 4G LTE, NFC Batería 3.200 mAh no extraíble y carga rápida Cámaras traseras 12 megapíxeles (RGB) + 20 megapíxeles (monocromo) Cámara frontal 8 megapíxeles Otros Lector de huellas dactilares Dimensiones y peso 147,3 x 70,9 x 7,45 milímetros

155 gramos Precio 449 euros

Con la llegada del Honor 9, la marca china mantiene en catálogo el Honor 8 y el más reciente Honor 8 Pro. Podría decirse que el Honor 9 es una "mezcla" de los dos anteriores: con un tamaño y características parecidas al Honor 8 (pantalla, batería, etc.), hereda alguna de las mejoras introducidas en la versión Pro.

Si comparamos con las especificaciones del Honor 8 Pro, el Honor 9 nos resulta muy familiar, al menos en lo referente al procesador: Honor ha optado aquí por el Huawei Kirin 960 de 8 núcleos que ya conocemos y que ya se incluía en dicho modelo. El diseño y la cámara también cambian considerablemente, pero de todo esto os vamos a ir dando detalles a continuación.

Cabe destacar que en el caso del Honor 9 habrá diferentes configuraciones en función de la RAM (4GB o 6GB) y del espacio de almacenamiento interno (64GB o 128GB). Nosotros hemos podido probar el modelo de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento, que es el que se venderá en España.

Honor 9, primeras impresiones en vídeo

Diseño: cristal... y curvas

Si funciona, no lo toques demasiado. Al menos esto es lo que han debido pensar en Honor, y es que el Honor 9 presenta un diseño algo mejorado pero siguiendo la línea marcada por modelos anteriores.

La carcasa sigue siendo de cristal... y todo un imán de huellas. Si es algo que te molesta, no es un teléfono para ti, está claro. Honor presume de un recubrimiento de 15 capas, que supuestamente lo hace más resistente. En mano parece bastante frágil a cualquier caída aunque, obviamente, esto no lo hemos probado. Pero en esta ocasión sí que incluyen una funda de plástico con el terminal, lo que ya nos da una pista.

Lo que sí es nuevo es la curvatura en la parte trasera del teléfono, que ciertamente lo hace más agradable a la mano. También es menos resbaladizo, aunque sigue siéndolo más que otros modelos. A destacar también, como ellos mismos han insistido, "bump free", es decir, las cámaras no sobresalen.

El acabado final es muy elegante y, aunque el diseño es subjetivo, a mí personalmente me ha encantado. No es revolucionario ni incluye grandes novedades, pero sí suficientemente atractivo y cómodo de usar. Especialmente llamativo es el modelo en azul (el gris y el negro destacan menos), quizá el más espectacular. Muy brillante, muy azul y muy cómodo en la mano.

Aunque para gustos hay colores, reconozco que nunca me ha parecido cómodo el lector de huellas trasero en los smartphones. Mi móvil está mucho tiempo sobre la mesa y para desbloquearlo lo más cómodo es que el sensor esté en el frontal. Ésta es una de las pegas que tenía el Honor 8 y que, por suerte, el Honor 9 ya ha solucionado.

El lector de huellas sigue siendo muy muy rápido, ahora en el frontal

El lector de huellas pasa a estar en el frontal, con el botón físico alargado de la parte inferior. Lo que sí se mantiene es la rapidez a la hora de leer y detectar la huella, algo por lo que destacaba también el Honor 8 y que en este caso han logrado mantener. Es muy muy rápido.

Sobre el botón frontal, otro pequeño detalle: el Honor 9 te permite configurar las teclas de navegación. Puedes mantenerlas de forma tradicional, a ambos lados del botón Home (eligiendo el orden) o utilizar tan sólo el botón Home con gestos.

El rendimiento y la pantalla cumplen

Las especificaciones ya las conocéis: procesador Huawei Kirin 960 de 8 núcleos y 4GB de RAM (en el modelo que hemos probado). ¿En qué se traduce esto? En potencia más que de sobra para las tareas normales del día a día y para los juegos más exigentes sin que apreciemos que se sobrecaliente demasiado, al menos en nuestro primer contacto.

Desde Honor aseguran que las aplicaciones en su teléfono abren más rápido que en un Samsung Galaxy S8. No sé si es cierto que es así, pero sí que es verdad que abren realmente rápido.

Respecto a la pantalla, en este caso han optado por un panel IPS Full HD de 5,15 pulgadas (428ppi). Muy nítida y con un buen comportamiento en exteriores bajo luz directa del sol. Con modo lectura (filtra la luz azul) y con la posibilidad de ajustar la temperatura de color.

A nivel de conectividad, lo que esperábamos: USB type C, jack de audio, NFC y control remoto por infrarrojos. Destacar esto último puede parecer un pequeño "viaje al pasado" hoy en día, pero durante la presentación insistieron mucho en ello y en su compatibilidad con más de 250.000 dispositivos.

Cero sorpresas con EMUI

Otro de los aspectos que probaremos más a fondo es el EMUI 5.1 que incluye. Se trata de la capa de personalización de Huawei que incorpora algunas mejoras que ya vimos en el P10: aprende, por ejemplo, de tu uso del teléfono. Y, como es habitual, viene con varios juegos y aplicaciones ya preinstaladas.

Si eres de los que sacan muchas fotos, seguramente te gustará el apartado "Descubrir" de la galería de fotos: te agrupa las imágenes en función a diversos parámetros (la gente que sale o la ubicación). Dentro habrá (al menos a nosotros aún no nos aparece, quizá porque tenemos pocas fotos) una opción Highlights que te permitirá hacer vídeos automáticos sobre la marcha con tus álbumes de fotos.

Doble cámara al más puro estilo Huawei P10

Decir que un móvil lleva doble cámara es, hoy en día, una afirmación incompleta, ya que hay varias implementaciones posibles. Ya explicamos las distintas opciones de los principales en su día.

El Honor 9 presume de dos sensores: uno de 12 megapíxeles y otro de 20 megapíxeles monocromo. Os suena esto, ¿verdad? Efectivamente: es el mismo sistema que en el Huawei P10, sólo que sin la tecnología de Leica, según nos ha confirmado el presidente de Honor.

Esto, sobre papel, significa que es capaz de sacar mejores fotos a color y también en blanco y negro, claro, además de un zoom "híbrido" de hasta 2X. En la práctica, y aunque para pruebas más variadas y definitivas tendremos que esperar al análisis, en esta primera toma de contacto los resultados son razonablemente buenos.

1x

Misma posición que en la imagen anterior, pero utilizando el zoom "híbrido" 2x

Honor presumió y mucho durante la presentación de cómo el Honor 9 viene con mejoras de cara a la toma de fotografías por la noche o con poca iluminación, pero esto tendremos que probarlo antes de dar nuestro veredicto. Y, como no podía ser de otra forma, este terminal también viene con su particular modo retrato, que ellos han denominado "apertura amplia":

Modo "apertura amplia" con fondo desenfocado

De nuevo, atentos a nuestro análisis en unos días para poder comprobar si la cámara del Honor 9 pinta tan bien como nos la quieren vender pero lo cierto es que, tras unas muy breves pruebas, no nos ha decepcionado.

Honor 9, la opinión de Xataka

Aunque tendremos que esperar al análisis definitivo para poder valorar bien todos los aspectos que acabamos de comentar y otros que no hemos podido probar aún (la autonomía, por ejemplo), el Honor 9 apunta a ser un digno sucesor del Honor 8 y del Honor 8 Pro. Ha cogido lo mejor de ambos terminales y lo ha combinado, ofreciendo un resultado equilibrado y sin compromisos. Es, a fin de cuentas, un teléfono muy similar al Huawei P10.

La gran cuestión aquí es el precio. Honor ha ido poco a poco subiéndolo poco a poco en sus terminales bandera. Con el Honor 9 no ha sido "subida" del todo, pero puede dar esa impresión. Me explico: el Honor 8 de 32GB costaba 399 y el de 64GB 449 euros. El Honor 9 ya no tiene versión de 32GB (ni de 399 euros) y sí de 64GB por 449 euros.

A la vista de todo lo que hemos comentado, y aún pendientes de poder probarlo más a fondo, el Honor 9 es un "señor" móvil: equilibrado, cámara que promete, buena relación calidad/precio y sin irse a precios que vemos habitualmente en la gama alta. ¿El problema? Que en esa franja de precios ya compite por ejemplo con el propio Huawei P10, que en algunos vendedores de Amazon ya ronda los 478 euros. Veremos si esa pequeña "subida" no le pasa factura a un móvil que parece merecer la pena por todo lo demás.