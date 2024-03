He logrado hacer la foto (casi) perfecta con mi iPhone: la clave es que no es una foto

Me desespera la fotografía móvil actual, sin excepciones. He podido analizar los mejores móviles del mercado: Google Pixel 8 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max. Todos, sin excepción, tienen el mismo problema: el sobreprocesado de las imágenes es excesivo.

Aunque los resultados de la gama alta puedan parecernos decentes, basta con echar un ojo al archivo RAW (el archivo en bruto) para comprobar lo que realmente puede hacer el sensor y lo que acaba haciendo. Por suerte, hay un pequeño truco en el caso de los iPhone. Hacer una foto que, realmente, no es una foto.

Adiós al procesado con este truco para iOS

Tu iPhone toma decisiones incluso antes de tomar la fotografía. Procesa información pre y post, para acabar procesando el archivo final. El teléfono acaba tomando una serie de decisiones sobre color, balance de blancos, exposición, nitidez y todos los parámetros que componen la foto. El problema es que, con bastante frecuencia, esas decisiones son cuestionables.

Un truco que siempre aplico, para evitar tener que disparar constantemente en .RAW y tener que editar posteriormente, es disparar con el modo Live Photo activo. El modo de Live Photo, pese a su nombre, lo que está haciendo realmente es grabar un corto fragmento de vídeo. El propósito es que podamos rescatar el mejor frame de la escena para convertirlo en la fotografía principal.

Las Live Photo se libran de la maldición de la fotografía computacional actual: la sobrecarga de procesado

¿Cuál es la ventaja de esto? Que, por el momento, los frames de Live Photo son frames de vídeo, no fotografías tan procesadas. Es algo que vas a entender de inmediato con el ejemplo que vas a encontrar justo abajo.

Live Photo | Foto auto.

Fíjate en ambas fotos. En la primera, se aprecia perfectamente la información de las zonas de sombra. En la segunda, las sombras están completamente opacadas. también hay una ligera sobresaturación general de la escena, acompañada de un contraste extra completamente innecesario. Pudiera pensarse que es un mal necesario del HDR, pero la Live Photo demuestra que no: es posible obtener incluso más rango dinámico.

A nivel de colores, se aprecia perfectamente el boost que añade el iPhone después de hacer la foto. En algunos casos, como este naranja, se ha pasado bastante de frenada. Es posible rescatar el color original usando la Live Photo.

Live Photo | Foto auto.

No es oro todo lo que reluce. El post-procesado de fotografía tiene su sentido, y la pérdida de calidad al ampliar respecto a la fotografía original es muy notable. No es algo que deba preocuparnos en exceso si no ampliamos y la fotografía no tiene mayor propósito que el de guardar el recuerdo de ese momento exacto y sin adulterar que hemos escogido con la Live Photo.

La única alternativa si queremos rescatar información veraz de nuestra cámara es usar el modo RAW, pero ni siquiera el ProRAW de Apple, sino el RAW "en bruto" de apps como Halide. Esta última es la única forma de librarse del procesado del teléfono y obtener un archivo al que, eso sí, deberemos dedicarle tiempo. Mientras tanto, siempre quedará el truco de las live photos.

