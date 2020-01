«Si en el futuro nos sucediese lo que le ha pasado a Huawei, tenemos un plan B», Abi Go, jefa de producto de Xiaomi

La oportunidad de hablar de tú a tú con el responsable global de los productos de una gran compañía tecnológica no se presenta con frecuencia. Recientemente hemos podido charlar con Abi Go, la jefa de producto global de Xiaomi, y, por tanto, una de las personas con capacidad de decisión sobre las soluciones que esta compañía china coloca en el mercado. Confiábamos en que nos contaría cosas interesantes, y así ha sido.

Además, este es un buen momento para tener acceso a un portavoz de Xiaomi porque la marca china ha dado a conocer recientemente varios productos que han generado mucha expectación. Su smartphone Mi MIX Alpha equipado con una pantalla curva que envuelve todo el cuerpo del móvil; el nuevo Mi Note 10 con cinco cámaras, una de ellas de 108 megapíxeles; y los televisores con panel QLED que esta marca ha lanzado en China son algunos de los productos que han colocado a Xiaomi en el punto de mira. Esto es lo que nos ha contado Abi Go.

Así evalúa Xiaomi el conflicto de Huawei y la presión de la competencia

El conflicto comercial y político que mantienen desde hace meses las administraciones china y estadounidense, y que tanto está afectando a Huawei, es una sombra muy alargada que, de alguna forma, se cierne también sobre otras empresas chinas. Por esta razón me pareció necesario arrancar esta entrevista preguntando a Abi Go cuál es su postura ante este conflicto, y también si Xiaomi tiene un plan B al que aferrarse si fuese necesario. Su respuesta es razonablemente reveladora.

«Actualmente estamos evaluando la situación, pero por el momento no se ha producido un ‘efecto contagio’. De hecho, estamos trabajando ‘codo con codo’ y de forma intensa con compañías estadounidenses, como Qualcomm, en nuestros chipsets, o Google, en nuestros productos del ecosistema IoT (Internet of Things)», asegura la jefa de producto global de Xiaomi.

«En cualquier caso, si en el futuro sucediese algo tenemos un plan B. Entre otras cosas estamos invirtiendo mucho en varios fabricantes de semiconductores en China, pero creemos que nuestra estrategia de negocio no debe verse condicionada por las decisiones que tomen los políticos. Hasta ahora hemos apostado por integrar los mejores componentes en nuestros productos, y lo seguiremos haciendo en el futuro», sentencia con convicción.

«Si en el futuro sucediese algo tenemos un plan B. Entre otras cosas estamos invirtiendo mucho en varios fabricantes de semiconductores en China, pero creemos que nuestra estrategia de negocio no debe verse condicionada por las decisiones que tomen los políticos»

Un reto mucho más tangible que Xiaomi, al igual que cualquier otra gran compañía de electrónica de consumo e Internet, tiene por delante es la presión que ejercen sobre ella sus competidores. Es evidente que el mercado de los smartphones es muy duro y que la única forma de competir con garantías pasa por ser capaz de colocar en las tiendas soluciones que ofrecen un valor añadido real. Así es como Abi Go describe la estrategia que ha llevado a Xiaomi a la posición que ha alcanzado actualmente.

«Estamos convencidos de que lo realmente importante es que siempre lo hagamos lo mejor posible sin importarnos qué hacen nuestros competidores. Creemos que es positivo tener competencia porque nos obliga a esforzarnos al máximo, pero no estamos pendientes de ella. Nuestra estrategia consiste en hacer lo que creemos que debemos hacer, y hacerlo siempre lo mejor posible», defiende la portavoz de Xiaomi.

«En cualquier caso, nuestra compañía tiene una personalidad única, y esto nos permite rivalizar sin complejos con nuestros principales competidores. Nuestra filosofía consiste en apostar por la innovación en todos nuestros productos, y, como ejemplo, las cinco cámaras, una de ellas de 108 megapíxeles, que hemos introducido en el modelo Mi Note 10 van en esta dirección. También tenemos el nuevo Mi MIX Alpha con pantalla curva que ocupa toda la superficie del teléfono y que tanta expectación ha generado», apunta Abi.

Lo que nos explica es razonable, pero además de la presión que ejerce la capacidad de innovación de sus competidores existe la presión de marcas como Honor o Realme, que consiguen colocar en el mercado smartphones atractivos a precios muy agresivos. Este es el argumento con el que se «defiende» Abi Go: «Nuestro objetivo es ofrecer productos muy atractivos a precios honestos. Y nuestra apuesta para hacerlos atractivos consiste en invertir en innovación. Nuestros competidores nos hacen mejores porque nos motivan, pero nosotros seguimos nuestro propio camino».

Acerca del lanzamiento del Mi MIX Alpha y más móviles 5G

De todos los productos que ha presentado Xiaomi durante los últimos meses el que más expectación ha despertado ha sido, sin duda, el Mi MIX Alpha gracias a su pantalla curva envolvente, por lo que no dejé escapar la oportunidad de preguntar a Abi cuándo estará este móvil disponible en España. «Para nosotros este smartphone puede ser considerado una especie de experimento, y actualmente estamos asegurándonos de que su producción en masa está a la altura de nuestros estándares de calidad», me confesó.

«Aún no podemos desvelar cuándo estará nuestro Mi MIX Alpha disponible globalmente, pero llegará cuando su producción alcance una madurez plena»

«Aún no podemos desvelar cuándo estará nuestro Mi MIX Alpha disponible globalmente, pero posiblemente llegará cuando su producción alcance una madurez plena. Las primeras unidades finales han llegado a China durante las últimas semanas de 2019, y a partir de ahí nos llevará algún tiempo adaptarlo a los diferentes mercados y obtener las certificaciones necesarias para comercializarlo», nos explica Abi.

Su respuesta es menos certera de lo que me habría gustado, pero allana el camino a la siguiente pregunta que había preparado, que me lleva a plantearle por qué Xiaomi tiene varias ediciones de un mismo modelo de teléfono móvil (una estrategia a la que también recurren otros fabricantes). «Cada una de las versiones de nuestros smartphones está diseñada para un perfil de usuario diferente, por lo que no los veo como teléfonos móviles con especificaciones muy similares. Nuestro Mi Note 10 es un buen ejemplo porque ha sido concebido específicamente para los usuarios que quieren un móvil con la tecnología más avanzada, como nuestra cámara de 108 megapíxeles, y en particular para aquellos a los que les gusta mucho la fotografía», aduce Abi Go.

La fotografía. Acaba de saltar a la palestra uno de los escenarios de uso a los que más atención prestamos los consumidores, así que mi siguiente pregunta tenía como objetivo indagar en la importancia que la inteligencia artificial tiene para Xiaomi en el ámbito de la fotografía. La respuesta de Abi Go fue clarificadora: «Invertimos muchos recursos en investigación y desarrollo, y aquí no solo contemplamos el hardware; en este esfuerzo también está incluido el software».

«Para nosotros la inteligencia artificial tiene un papel esencial en fotografía porque creemos que la mejor experiencia que nos ofrece un teléfono móvil en este terreno solo es posible cuando el hardware y el software de inteligencia artificial van de la mano. Tenemos un buen ejemplo en el Mi Note 10. Gracias a la combinación de un hardware fantástico y la inteligencia artificial hemos podido poner a punto el modo noche 2.0, que ofrece a los usuarios un gran rendimiento en fotografía nocturna», nos aclara la jefa de producto de Xiaomi.

Otra de las prestaciones interesantes introducidas por esta compañía en algunos de sus terminales de gama alta más recientes es la conectividad 5G. Esto es lo que nos explica Abi Go acerca de la integración de esta tecnología en otros modelos que no tienen necesariamente que ser de alta gama: «Estamos trabajando constantemente con nuestros socios globales para democratizar la tecnología, por lo que esperamos que la conectividad 5G esté disponible en muchos de nuestros móviles a lo largo de 2020. En cualquier caso, creemos que esta prestación actualmente no es diferencial ni en España ni en el resto de Europa porque los operadores de telecomunicaciones aún están implementando y desplegando su red 5G, por lo que todavía no está disponible comercialmente de una forma amplia».

Los gustos europeo y asiático son muy diferentes

Las evidentes diferencias culturales que existen entre dos países a priori con poco en común como son España y China deben necesariamente tener un impacto en las empresas que venden sus productos en mercados tan alejados física y culturalmente. Abi Go nos propone varias reflexiones interesantes en este terreno. «Si nos ceñimos a la fotografía hay diferencias claras entre los usuarios europeos y los asiáticos. En Europa los usuarios utilizan mayoritariamente las cámaras traseras, mientras que en Asia adoran tomar selfis. La principal diferencia existente entre un mercado y otro reside en la forma en que los usuarios sacan partido a su smartphone».

«Otra diferencia relevante entre los usuarios europeos y asiáticos en el ámbito de la fotografía reside en el uso del filtro de belleza. Se utiliza en todas partes, pero en Europa, y en particular aquí, en España, muchos consumidores prefieren no usarlo porque quieren ver su rostro tal y como es. Prefieren la naturalidad. Sin embargo, los asiáticos en general tienen un gusto diferente», puntualiza.

«Otra característica interesante es que particularmente en España los usuarios entienden muy bien la tecnología, y esto les permite llevar a cabo muchas tareas diferentes con su smartphone. Además, el mercado español es uno de los que más rápidamente está creciendo en Europa gracias a la adopción temprana tanto de dispositivos inteligentes como de soluciones pertenecientes al ecosistema IoT», nos confirma Abi Go. Que España es un mercado importante para Xiaomi queda patente si tenemos en cuenta que la compañía china eligió nuestro país para celebrar a principios del pasado mes de noviembre el evento europeo en el que dio a conocer, entre otros productos, el Mi Note 10 y sus televisores con panel LCD IPS.

Los televisores de Xiaomi con panel QLED nos otean desde el horizonte

La presentación de los nuevos televisores LCD IPS de esta marca en Europa coincidió con la puesta de largo en China del modelo Mi TV 5 Pro, que incorpora un panel QLED con resolución 4K UHD fabricado por Samsung. Este modelo es interesante porque parece llegar decidido a batallar en la gama media-alta, por lo que me sentí obligado a aprovechar que tenía delante a Abi Go para preguntarle acerca de la llegada de este modelo a Europa: «Lo hemos lanzado recientemente en China y aún no tenemos una fecha de lanzamiento oficial para Europa, pero podemos daros una pista».

«Habitualmente la ventana de lanzamiento entre China y otros mercados es aproximadamente de seis meses, así que a partir de este dato podéis hacer vuestros propios cálculos. Este desfase está provocado por la adaptación que requiere cada producto cuando sale fuera de China. Si nos ceñimos a los televisores es necesario que adaptemos su software, obtengamos las certificaciones que exige la normativa y lleguemos a acuerdos con los proveedores locales de contenido, y todo esto lleva su tiempo. Para nosotros es muy importante que nuestros usuarios tengan el mejor contenido», nos promete Abi Go con la certeza de habernos ofrecido una pista suculenta.

Así valora Xiaomi su comunidad de usuarios

Desde fuera esta compañía da la sensación de preocuparse por escuchar a sus usuarios y permitirles compartir su protagonismo en los eventos en los que participa. Es algo que las personas que formamos parte de Xataka hemos presenciado en vivo en las últimas ediciones de nuestros premios. Abi Go nos confiesa lo importante que son para esta compañía sus usuarios: «Xiaomi es desde su nacimiento una compañía creada para los fans. Esta filosofía ha estado siempre presente en nuestro ADN, de manera que nuestra relación con ellos es muy cercana».

«Somos amigos de nuestros usuarios. Les escuchamos y hablamos con ellos. Tenemos una relación muy robusta»

«Realmente somos amigos de nuestros usuarios. Por esta razón para comunicarnos con ellos utilizamos varias vías, como los foros, las redes sociales o nuestros eventos. Escuchamos a nuestros usuarios y hablamos con ellos, por lo que hemos establecido una relación muy robusta. Un dato interesante es que nuestros ingenieros dedican una parte de su tiempo a los comentarios que nuestros usuarios publican en los foros, lo que nos permite introducir actualizaciones en nuestro software en unas pocas semanas. A veces incluso en unos pocos días», asegura Abi con satisfacción.

«Además, nos esforzamos para buscar de forma permanente la manera de ofrecer a nuestros usuarios la mejor experiencia posible. Los programas de fidelización son una forma de alcanzar este objetivo, y aunque no estoy segura de que actualmente tengamos alguno en marcha sí puedo decirte que nos preocupa encontrar la forma de ofrecer una experiencia postventa óptima, por lo que cualquier opción que nos permita hacerlo posible está sobre la mesa», concluye la responsable de producto de Xiaomi con el propósito de convencernos de lo importantes que son para la marca china las personas que eligen sus productos.

Más información | Xiaomi