Por fin se filtran las especificaciones de los iPhone 14. Olvídate del USB-C

A apenas un día del lanzamiento de los iPhone 14, se acaban de filtrar en detalle las especificaciones de estos cuatro modelos. La información proviene de Weibo y está en la línea con todos los rumores que se han ido filtrando durante los últimos meses.

Vuelta del modelo Plus, nada de USB-C y procesadores nuevos solo para los modelos Pro. Vamos a darle un repaso a todas las características y especificaciones de los iPhone 14, según la información que llega desde China.

Se confirman los cuatro modelos

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Estos serán los cuatro modelos que veremos este año, y la diferencia entre los modelos Pro y los no Pro será bastante mayor que la vista el pasado curso.

Los iPhone 14 y 14 Plus llegarán con el Apple A15, el mismo procesador con el que contaban los modelos del año pasado. No se sabe aún si llegarán con la GPU mejorada de los modelos Pro, o si mantendrán la configuración algo menos ambiciosa de los iPhone 13. Llegarán, del mismo modo, con 6 GB de RAM de tipo LPDD4x, y con un peso de 173 gramos para el iPhone 14 y 245 gramos en el caso de la versión Plus.

Los tamaños de pantalla serán los mismos, de 6,1 y 6,7 con el notch de siempre. Nada de 120Hz para ninguno de los dos modelos, decisión difícil de justificar por parte de Apple. La batería del iPhone 14 sería de 3.279mAh y la del Plus de 4.325mAh, capacidades que pintan bastante bien sobre el papel, teniendo en cuenta el partido que le saca Apple a las baterías. Mantendrán también la cámara principal de 12 megapíxeles, y la versión máxima de almacenamiento se mantiene en 512 GB.

Respecto a los modelos Pro, dicen adiós al notch, sustituyéndolo por dos agujeros en pantalla. El procesador aquí sí es el nuevo A16 Bionic, con 6 GB de RAM en este caso de tipo LPDDR5. Las pantallas mantienen la diagonal del pasado curso, con 120Hz en este caso.

La batería baja en el 14 Pro Max desde los 4.352mAh del modelo anterior a los 4.323, mientras que el iPhone 14 Pro sube hasta los 3.200mAh, desde los 3.095 mAh del 13 Pro. Así, el iPhone 14 Pro podría ser la estrella en batería-tamaño este año, acercándose cada vez más al modelo max.

Los modelos Pro también darán el salto en sensor de cámara, estrenando los 48 megapíxeles. Aunque no se ha hablado demasiado sobre ultra gran angular y teleobjetivo, puede que veamos también un importante salto, ya que las últimas filtraciones muestran que las tres lentes de este año serán más grandes.