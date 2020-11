Fibra, 4G y satélite: alternativas para tener internet en segundas viviendas y las mejores tarifas

La pandemia por COVID-19 y la digitalización están fomentando el auge del teletrabajo y la migración hacia segundas viviendas que no siempre tienen acceso fácil a internet, o en las que priman otro tipo de necesidades, como la ausencia de permanencia o una instalación rápida.

Teniendo en cuenta estos y otros posibles condicionantes, vamos a repasar todos los tipos de conexión a internet disponibles, acompañándolos de respectivas comparativas que ayuden a elegir la mejor tarifa para cada tipo de necesidad.

En cuanto a disponibilidad, el acceso a la fibra es la tecnología que más beneficios aporta, pero tiene la cobertura limitada a unos 25 millones de hogares. El resto de la población tendrá que elegir entre ADSL, una conexión 4G en casa que llega hasta donde alcance la cobertura móvil, o las conexiones vía satélite, que llegan prácticamente a cualquier rincón de España.

Tarifas específicas para segundas residencias

Si eres de los afortunados que tiene acceso a la fibra y además es usuario de Movistar, Vodafone, Orange o Yoigo con una tarifa combinada de fibra y móvil, estos mismos operadores tienen precios especiales si contratas internet en una segunda vivienda.

El precio se encuentra en torno a 20-25 euros, por lo que, como veremos más adelante, tampoco existen grandes ventajas frente a las conexiones de sólo fibra más baratas. En cambio, existen algunos contras, como que la velocidad está limitada a 10 y 20 Mbps en Movistar y Vodafone respectivamente, que Vodafone no incluye teléfono fijo, o que se exigen permanencias de 12 meses.

Los detalles y diferencias entre operadores con tarifas específicas para segundas residencias que se den de alta con el mismo titular, quedan como se resume a continuación:

Movistar Vodafone Orange Yoigo Requisito Tener Movistar Fusión en tu residencia habitual Tener Vodafone One en tu residencia habitual Tener Orange Love en tu residencia habitual Tener combinado de fibra y móvil en tu residencia habitual Disponibilidad En zonas de cobertura ADSL, fibra o móvil En zonas con cobertura móvil En zonas de cobertura ADSL o fibra propia En zonas de cobertura ADSL o fibra propia Movilidad No No No No Precio mensual 15€/mes + Fusión Total Plus

o 20€/mes + Fusión Total

o 30€/mes + Fusión Selección, Base y 0 25€/mes 24,95€/mes 19€/mes Velocidad de internet Hasta 10 Mbps Hasta 20 Mbps Hasta 100 Mbps o ampliar a 600 Mbps + 10€ o a 1.000 Mbps + 20€ Hasta 100 Mbps o ampliar a 600 Mbps + 10€ o a 1.000 Mbps + 20€ Teléfono fijo Incluido con llamadas gratis a fijos nacionales No disponible Incluido con llamadas gratis a fijos nacionales + 1.000 min a móviles los fines de semana y de 20 a 8h de L-V Incluido con llamadas gratis a fijos nacionales + 60 minutos a móviles Permanencia Sin permanencia, pero con coste de alta de 50€ Permanencia 12 meses o penalización 50€ Permanencia 12 meses o penalización 80€ Permanencia 12 meses o penalización 150€ Router WiFi Incluido Incluido Incluido Incluido Instalación Requiere visita de un técnico Inmediata y autoinstalable Requiere visita de un técnico Requiere visita de un técnico Televisión Únicamente como servicio multidispositivo con los canales incluidos en la vivienda habitual Únicamente como servicio multidispositivo con los canales incluidos en la vivienda habitual Multidispositivo o contratación con deco para el televisor desde 14,95 euros. Únicamente como servicio multidispositivo con los canales incluidos en la vivienda habitual

Tarifas de fibra (casi) sin permanencia, desde 25 euros

Como decíamos, el acceso a internet mediante fibra es el que más beneficios aporta, como es la alta velocidad disponible, la baja latencia o la estabilidad de la conexión frente a otras tecnologías. Pero a la hora de poder contratarla, entrarán en juego dos factores importantes: la cobertura y la permanencia.

Con máxima cobertura de Telefónica y sin nada permanencia, es posible contratar Movistar a 300 Mbps por 38 euros. Con prácticamente la misma cobertura, Lowi ofrece 100 Mbps por unos 30 euros, pero tiene permanencia de tres meses y un coste de alta de 70 euros.

Con algo menos de cobertura, aunque a veces disponible donde Telefónica no ha llegado fibra aún, encontramos otros operadores que exigen una permanencia mínima de tres meses, aunque sin coste de alta y más baratos. Nos referimos a los 100 Mbps por 25 euros de República Móvil bajo cobertura propia de Orange, o los 100 Mbps de mobilfree por 30 euros bajo cobertura propia de Yoigo.

Si la permanencia no es un impedimento y valoras más el bajo precio, finetwork es el que tiene más cobertura y el más barato con sus 100 Mbps a 21 euros (da la opción de elegir entre compromiso de 12 meses o sin permanencia pagando un coste de alta de 97 euros). Digi, ofrece hasta 500 Mbps por 30 euros, y aunque utiliza la cobertura de fibra de Telefónica, todavía no está disponible en todas las provincias.

Las mejores tarifas de fibra y todos sus detalles, quedan como se resume en la siguiente gráfica comparativa:

Tarifas móviles 4G

Frente a la cobertura más limitada de zonas cableadas o la mayor latencia que supone navegar vía satélite, las conexiones mediante internet móvil o 4G en casa solucionan estos problemas y además aportan inmediatez en su contratación al no necesitar instalación, y movilidad total que permite llevarte la conexión allá donde quieras, siempre que exista cobertura móvil.

Pese a los años que el 4G lleva asentado en España, con una cobertura superior al 95% de la población, los operadores que ofrecen alternativas con 4G en casa siguen siendo escasos.

Pero las conexiones vía internet móvil también cuentan con otras limitaciones, siendo la restricción de gigas a máxima velocidad la más habitual, y aunque la llegada del 5G debería solucionar este escollo a la vez que aporta mayor estabilidad y capacidad a las redes, aún falta tiempo para que su cobertura se extienda y se convierta en una realidad más accesible.

Movistar Radio y Vodafone One Conecta tienen alternativa con datos ilimitados e idénticas condiciones a Fusión y One con fibra respectivamente, pero estos productos son exclusivos para zonas donde no haya cobertura de ADSL ni fibra, no se pueden cambiar de ubicación, incluyen router en modo cesión y también tienen permanencia. El resto productos disponibles son los de Orange y Amena, pero están limitados en gigas y requieren de permanencia mínima de 12 meses o de comprar un router obligatorio.

Así quedan las principales propuestas específicas para conexión 4G en casa:

Disponibilidad Zonas sin ADSL/fibra Zonas sin ADSL/fibra Zonas sin ADSL/fibra Para todos Velocidad máxima 20 Mbps bajada

800 Kbps subida Hasta 20 Mbps El máximo soportado por la red (unos 50 Mbps) El máximo soportado por la red (unos 50 Mbps) Límite de descarga ilimitado ilimitado 110 GB

Exceso 64 Kbps o 30 GB por 14,95€ 60 GB

Exceso 128 Kbps o 40 GB por 9,95€ Movilidad Solo en casa Solo en casa Solo en casa Dentro y fuera de casa Uso de la SIM Exclusivo en router Exclusivo en router Exclusivo en router Exclusivo en router Teléfono fijo Incluido con llamadas gratis a fijos. Incluido con llamadas gratis a fijos y móviles. Disponible desde 12 euros con llamadas gratis a fijos. No disponible. Router WiFi Incluido sin coste y necesario devolver en caso de baja. Incluido sin coste y necesario devolver en caso de baja. Incluido sin coste y necesario devolver en caso de baja. Pago obligatorio de 48 euros, pero el router queda en propiedad. Permanencia 12 meses 12 meses 12 meses No. Precio 38€/mes sólo internet.

O con móvil incluido desde 53€ Con móvil incluido desde 47,99€/mes 39,95€/mes sólo internet.

(o 29,95€ si tienes tarifa Go de contrato o Mi Fijo). 29,95€/mes sólo internet

Tarifas de internet por satélite

Como en cada tecnología, Internet por satélite también tiene sus propias condiciones más específicas, como la posibilidad de navegar sin límites en horario nocturno, o peculiares formas de actuar con el exceso de datos. Conocer estos y otros detalles habituales, como el precio, la velocidad, el coste de alta o la existencia de permanencia, facilitaran elegir un operador y tarifa más a medida.

Pero la mayor desventaja que caracteriza al internet vía satélite es la latencia. El tiempo que tarda en responder desde que haces clic, hasta que obtienes respuesta, es notablemente superior. En concreto, en torno a los 500 - 700 ms, frente a los 20 ms que suelen caracterizar a la fibra. Esto se traduce en una desventaja para los juegos online o a la hora de utilizar servicios donde el retardo perjudica enormemente la experiencia, como las videollamadas.

Además, la velocidad de las conexiones vía satélite no está garantizada y puede oscilar en función de la carga de la red o las condiciones meteorológicas, que pueden causar limitaciones adicionales en la disponibilidad.

Para su contratación, es necesario instalar una parabólica en el exterior de la casa, que generalmente ha tenido un coste de alta/instalación cercano a los 100 euros aunque gracias a los fondos Feder y Red.es, este coste está subvencionado en algunos operadores a cambio de un contrato de permanencia, de entre 12 y 18 meses.

De entre los operadores más destacados, encontramos a SkyDSL, con la oferta más barata, desde 12,90 euros con 8 GB, o su tráfico ilimitado desde 26,90 euros. Embou, cuenta con la oferta barata más rápida, gracias a sus 30/6 Mbps ilimitado por las noches, y 20 GB para el resto del día. Eurona también destacará por la velocidad mínima de 30/6 Mbps, aunque tiene opción de aumentarla a 50/5 Mbps; y aunque no incluye tráfico ilimitado por las noches, dispone de fijo opcional, y no tiene coste de alta.

