Facebook recoge el testigo del Proyecto Ara: el teléfono modular no ha muerto

El smartphone modular de Google pudo ser pero nunca fue. Hubo promesas, hubo retrasos, y hubo rumores, pero al final la realidad le dio un tortazo al sueño: el proyecto era demasiado complejo y el interés entre los usuarios, limitado, aunque otros llevan tiempo intentando aprovechar ese concepto de una u otra forma.

Todo eso hace aún más extraño entender una noticia de última hora: Facebook está trabajando en móviles modulares como los que trató de crear Google con el Proyecto Ara. En el proyecto secreto que se lleva a cabo en el Building 8 de Facebook casi todo son incógnitas, pero una patente solicitada por la empresa de Zuckerberg revela que esa idea de un teléfono modular podría hacerse realidad en Facebook.

No solo habría teléfonos modulares en el horizonte

La patente nos habla de un "dispositivo modular electromagnético" que permitiría aliviar el problema de los residuos electrónicos cuando muchos usuarios se deshacen de ellos a los pocos años de haberlos adquirido.

En Facebook parecen estar explorando esa idea para su aplicación no solo a teléfonos móviles, sino también a otros productos como altavoces inteligentes. La responsable de ese Building 8 para proyectos secretos (ahora no tanto) de Facebook no es otra que Regina Dugan, que dirigió la división de proyectos avanzados de Google bajo la cual trató de que Ara viera la luz.

A ella se le han unido además varios de los ex-ingenieros que trabajaron en el proyecto Ara, aunque la patente ha sido desarrollada por varios ex-empleados de Nascent Objects, una startup que se centraba en electrónica modular y que Facebook compró el pasado mes de septiembre.

