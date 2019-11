"Estaríais usando Windows Mobile de no ser por el caso antimonopolio": Bill Gates se muestra así de seguro con su software muerto

Hace unos años el pastel del software en los móviles estaba algo más repartido y Windows era una de las tres alternativas mayoritarias, pero Microsoft dejó de apostar por ello para matarlo finalmente este año. El nacimiento y acogida de Android y iOS sobre todo tuvieron parte de culpa de que Windows Phone/Mobile dejase de ser la opción elegida, pero para Bill Gates el caso antimonopolio al que se enfrentaron es la clave.

El co-fundador de Windows lo dijo en una entrevista para el New York Times. Una afirmación que sorprende bastante tras haberse visto muy claramente cómo la alternativa de Google iba dominando cada vez más el mercado, mientras los sistemas de Microsoft, BlackBerry y Nokia (ya más residual con Symbian, antes de la compra por Microsoft).

Ni la evolución de los sistemas, ni las funciones, ni los propios móviles, ni las actualizaciones. Bill Gates echa la culpa a la demanda antimonopolio por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la que la compañía se tuvo que enfrentar tal y como trasladan en CNBC, comentando en pocas palabras que fue el golpe definitivo que impidió que fuese el sistema operativo mayoritario en móviles.

"No hay duda de que la demanda antimonopolio fue mala para Microsoft y de que nos hubiésemos centrado mucho más en crear el sistema operativo para móviles, así que en vez de estar usando Android hoy, estaríais usando Windows Mobile si no hubiese sido por ese caso." Bill Gates a New York Times

No puede negarse que este caso implicase un gran esfuerzo (con medios, tiempo y dinero, hasta 860 millones de euros) para la empresa y está claro que algo así puede afectar a la hoja de ruta o a los planes, pero la afirmación de Gates no deja de ser arriesgada viendo la evolución del mercado móvil en los últimos años. Se ve muy claramente en un vídeo de resumen de ocho años de mercado en un minuto que ya compartimos en su momento y en gráficos como éste de Alec Stapp (investigador y experto en economía y este tipo de casos).

Tell me again how Microsoft missed mobile because the antitrust case delayed its entry pic.twitter.com/sRzvMXrrpB