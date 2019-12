Cuidado al reciclar o revender tu Mac, iPhone o iPad: el bloqueo de activación de Apple podría jugarte una mala pasada

Los dispositivos de Apple no suelen pasar solo por un único propietario: es muy habitual que los iPhone, iPad o MacBook que un usuario ha comprado acaben siendo revendidos a otros usuarios que no tienen problema en comprar estos productos de segunda mano.

El problema es que el bloqueo de activación de Apple que protege esos dispositivos ante potenciales robos también puede acabar siendo un obstáculo para quienes revenden estos productos o los reciclan: si no recuerdan desactivar esa opción, ese producto puede acabar siendo inservible.

En iFixit precisamente se quejaban de esa circunstancia, y la crítica era muy propia de una empresa que precisamente defiende el derecho a reparar, reciclar y revender dispositivos dándoles una nueva vida siempre que es posible.

El bloqueo de activación de Apple se diseñó para evitar que nadie pueda usar nuestro dispositivo de Apple si lo extraviamos o nos lo roban, y forma parte del servicio "Buscar mi (iPhone, iPad, Mac)" con el que es posible tratar de localizar ese dispositivo gracias a la geolocalización vía GPS, antenas de telefonía móvil o redes WiFi.

La idea plantea un obstáculo para los ladrones de productos de Apple, pero también para quienes quieren reciclar o revender esos dispositivos, ya que según iFixit muchos pueden olvidarse de borrar todos los datos o desactivar el bloqueo de activación de Apple.

La empresa de Cupertino explica en su sitio web de soporte cómo funciona el bloqueo de activación y de hecho ofrece una serie de indicaciones y recomendaciones "antes de regalar tu dispositivo o enviarlo a reparar", y allí destacan cómo es necesario desactivar "Buscar mi" en ese dispositivo antes de revenderlo, regalarlo o enviarlo a reparar porque "si no lo haces,tu dispositivo estará bloqueado y ninguna persona a la que se lo des podrá usarlo con normalidad".

La situación es similar a la que se vive en los Mac, cuyos últimos modelos integran el chip T2 de seguridad que según iFixit "hace imposible hacer nada en el Mac sin las adecuadas credenciales de Apple ID [del propietario]". Eso complica la vida a quienes tratan de reparar estos equipos, y solo un software propietario de Apple —disponible solo en sus servicios técnicos autorizados— permite desactivar el bloqueo hardware que proporciona ese chip.

Una vez más la queja está dirigida a la falta de control por parte de los usuarios del proceso, y sobre todo a las dificultades que estos bloqueos hardware impuestos por Apple, aun teniendo ventajas, también acaban siendo una pesadilla para los servicios de reparación independientes y pueden serlo también para quienes revenden o reciclan dispositivos.

Algunos de los técnicos que se dedican a reparar dispositivos de Apple se quejan de que con esa medida parece como si todo el que envía un móvil, tableta o portátil de Apple a reparar a sus servicios lo hubiera robado. Peter Schindler, fundaor de The Wireless Alliance, una cadena de reparación y reciclaje de dispositivos electrónicos, lamentaba que "nos están impidiendo reutilizar lo que es legítimamente nuestra propiedad. No está perdida ni robada".

This is an outrageous article, IMO. It condemns a great @apple feature which thwarts thieves from stealing your data and discourages them from stealing Macs. It puts this company’s business, which is all about the refurbishing industry, over users’ security and privacy. https://t.co/f1Pisc6Ozh