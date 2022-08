Cinco funciones del nuevo Android 13 a las que estoy sacando mucho partido y que antes no existían

La nueva versión de Android ya está entre nosotros. O al menos está en las manos de algunos afortunados dueños de terminales Pixel de Google, que ya han comenzado a recibir Android 13. Como siempre, lo normal es que la mayoría de usuarios no vaya a tener contacto con este sistema operativo hasta dentro de mucho tiempo, sabiendo que apenas uno de cada diez móviles tiene Android 12

La gran masa de usuarios se encuentra entre Android 10 y Android 11, con un 22,3 y 27% de cuota, respectivamente. Sin embargo, de cara a cuando tengamos finalmente contacto con la gran versión de 2022, es interesante conocer las joyitas ocultas que nos trae Android 13, partiendo de que lo mejor que tiene el sistema no se ve.

Servidor lleva un buen tiempo probando la beta de Android 13, y ahora la versión final, y estas son las funciones que encuentro más útiles, hasta el punto de que alguna sustituye a aplicaciones que usaba para el mismo cometido en 2015 a lomos de un OnePlus One.

Cambiar idioma según aplicación

Algo que (de forma bastante escondida) permite Android 13 es seleccionar el idioma en que queremos que se muestre una aplicación. De momento no funciona con todas las aplicaciones, sino con aquellas que son compatibles con esta función. Es interesante, porque es relativamente común, sobre todo en aplicaciones pequeñas sin demasiado presupuesto, contar con traducciones mal hechas, cuyos textos se cortan al no caber en una determinada lengua, etc.

También puede darse el caso de que, como me ha pasado en alguna época, lleves el móvil en inglés, pero cierta aplicación la quieras tener en español. Ahora, con Android 13, puedes hacer esto sin necesidad de recurrir a aplicaciones extrañas.

La buena noticia es que es una funcionalidad que nos pregunta hasta qué variante del inglés o del español queremos, si de Reino Unido, Estados Unidos, España, México, Argentina, etc. El problema es que no podemos cambiar esto desde el apartado de "Aplicaciones" de ajustes, sino que tendremos que ir a 'Idiomas e introducción de texto -> Idiomas de las aplicaciones'.

Adiós a notificaciones random de aplicaciones que nunca has abierto

A lo largo de su historia, Android ha mejorado increíblemente la gestión de permisos. Sin embargo las notificaciones seguían activadas por defecto salvo que alguna aplicación concreta nos preguntase. En Android 13, al abrir por primera vez la aplicación, el sistema nos preguntará si queremos recibir notificaciones.

Porque no, instalar Instagram no es equivalente a querer que nos importe en todo momento si alguien le da a Like o no y que el sistema nos lo cuente. Con lo cual, llega una función que, sin tener que bucear en ajustes, mejora la calidad de nuestro tiempo desde ya. Aplicaciones que ni hemos abierto no podrán enviarnos avisos molestos.

El portapapeles gana muchos enteros

Los recuadritos de la parte inferior izquierda nos permiten interaccionar con lo que acabamos de copiar, tanto para compartirlo como para editarlo.

Si el portapapeles de Android con Gboard ya está muy por delante del de iOS, pues tenemos acceso a un historial mientras que Apple no lo permite, ahora Google lo está potenciando más. La compañía entiende que si copiamos algo, es porque probablemente queremos compartirlo además de copiarlo en sí.

Así, en Android 13, al copiar texto e imágenes, el sistema nos mostrará en un pequeño recuadro a la izquierda lo que hemos copiado (como si fuera una captura de pantalla), dándonos la posibilidad de compartir directamente en cualquier aplicación, sin tener que salir de la aplicación actual y buscar la aplicación de destino.

Por supuesto, si no quieres compartir directamente, lo que hayas copiado seguirá en tu portapapeles, listo para que lo copies en cualquier momento. Es una función que valoro muchísimo, pues ya en 2015 usaba Fliktu para este mismo cometido.

Así podemos editar una imagen recién copiada. Tras editarla, podemos volver a copiarla para compartirla.

Por último, si tras copiar quieres editar una imagen o un texto, basta con pulsar sobre el recuadrito, y podrás modificar el texto, el encuadre de la imagen, hacer anotaciones. Es lo que vemos en la imagen superior.

Escáner de QR desde cualquier parte

Android 13 ha incorporado un escáner de QR en sus ajustes rápidos. Como son deslizables desde cualquier parte del sistema, incluyendo la pantalla de bloqueo, lanzarlo es tan fácil como encender el terminal, pulsar en 'Escanear código QR' y escanear.

Por defecto, el ajuste no viene junto al de Internet, Bluetooth, etc, por lo que tendremos que editar el orden de los ajustees para continuar. La miniatura muestra un QR.

Limitar el ancho de banda de descarga

En estos días de vacaciones, hemos estado en una vivienda rural que tenía un WiFi muy pobre. Probando las betas de Android 13 me encantó una opción para desarrolladores que ahora he podido poner en práctica, limitar el ancho de banda de descarga en la red WiFi.

De esa forma me aseguraba de que, por mucho que utilizara a fondo el Pixel, no dejaba sin una conexión estable al resto de personas conectadas a la red. El único problema que he encontrado es que no se aplica a la subida. Aplicaciones como Google Fotos son muy exigentes con la red, quedándose con todo el ancho de banda, pues no permiten limitar la velocidad por sí mismas. Estaría bien que en próximas versiones, Google implemente también una limitación de velocidad en el canal de subida.