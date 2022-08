Lo mejor de Android 13 no se ve, y esto no es una mala noticia

Ayer, lunes 15 de agosto, fue la fecha clave para el sistema operativo de Google. ¿Por qué? Android 13 es oficial , una versión que llega con un inmenso listado de cambios. Curiosamente, gran parte de ellos no son directamente visibles. Google ha querido refinar Android 12, darle un ligerísimo lavado de cara puliendo Material You, y dejando bajo el capó un amplio changelog que no brilla por congestionar Android con nuevas funciones, sino con refinamiento.

Android 13, la revolución invisible

Android 13 no es un cambio menor respecto a Android 12. Esta versión tiene un importante listado de cambios, pero una de las claves es que buena parte de ellos están "en la sombra". Un buen ejemplo es que hay cambios profundos a nivel de permisos, pero los usuarios no notarán nada más allá de algunos nuevos pop ups.

Puede que no nos demos ni cuenta de que están ahí, pero los permisos se han pulido más que nunca en Android 13

Uno de los grandes cambios en permisos llega a nivel de notificaciones. Las apps de terceros no podrán enviar notificaciones si no les damos permiso. Hasta la fecha, era habitual descargar un juego o app de terceros, abrirlo una sola vez, y empezar a ser bombardeado con notificaciones. Sin permisos ya no hay avisos, algo que tendremos que aprobar de forma manual.

Con Android 13 es incluso posible, si el desarrollador quiere, que las apps se auto-revoquen permisos, para que desactiven aquellos que no necesitan tener activos constantemente para su funcionamiento.

Pero no todo son permisos, hay una buena batería de funciones "bajo el capó" que hacen de Android 13 un sistema más completo, aunque no grite a los cuatro cielos que tiene nueva funciones. El portapapeles se vacía de forma automática, Fast Pair (el sistema de emparejamiento rápido de Google) ahora es parte de AOSP, llega el soporte para audio espacial, soporte para vídeo HDR en apps de terceros, etc.

Android no necesita una revolución, necesita refinamiento

Google y Apple se empeñan en que todos los años tiene que haber una nueva versión de sistema. Android 12 supuso una pequeña revolución en diseño con la nueva línea de Material You, y Android 13 llega para afianzar los pasos de la versión anterior.

Si ya en un Google Pixel es difícil apreciar los cambios, en un móvil con capa de personalización será prácticamente imposible saber si estamos ante una versión anterior o la más novedosa. Para favor del usuario, esto no es un punto negativo. Android 13 es una versión más pulida, más segura y más agresiva controlando los permisos de las apps.