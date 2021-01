Cinco cosas que me gustaría ver en los móviles de 2021

¿Queda feo empezar diciendo que llevamos desde el año pasado sin leernos? En fin, es un chiste muy original y que nadie habrá hecho en estos días. El caso es que ya estamos en 2021, un año que a ver cómo se presenta (después de 2020 el listón no está demasiado alto, la verdad) y toca reflexionar un poquito sobre móviles. En concreto, sobre lo que está por venir.

2020 ha sido un año un poco descafeinado en cuanto a móviles. Ha habido algunas cosas interesantes y curiosas, como el Galaxy Z Flip, el LG Wing o el ZTE Axon 20 5G, pero nada así demasiado disruptivo. Así pues, como pedir y soñar es gratis, he aquí las cinco cosas que me gustaría ver en los móviles de este año. Son propuestas, creo, realistas, nada de "teclados holográficos", que me hagan la cama o me planchen las camisas. Los comentarios, como siempre, están a vuestra entera disposición para que escribáis vuestras propuestas.

Hasta siempre, pantallas agujereadas

Primero fueron los marcos, luego fue el notch, luego el notch más chiquitito y luego el agujero en pantalla. 2021 es un año tan buen como cualquier otro para decirle adiós de una vez por todas. Todos los notches y sucedáneos tienen algo en común: rompen la simetría del smartphone. Ya no es que sean más o menos visibles en el día a día, es que son una pequeña mancha en la pantalla de la que no nos podemos deshacer y que rompe por completo el diseño del frontal.

OPPO y Xiaomi y, comercialmente hablando, ZTE han demostrado que es posible llevar la cámara debajo de la pantalla. Con mayor o menor acierto, sí, estamos de acuerdo, pero es viable. Estaría muy guay que para finales de 2021 la cámara bajo la pantalla fuese algo tan común como los lectores de huellas de bajo la pantalla. Estos, recordemos, también funcionaban un poquito regulinchi al principio, pero ahora han madurado y su rendimiento es más que correcto.

Si eso, además, llega de la mano de una reducción considerable de algunos marcos o, en su defecto, de hacer que el inferior y el superior sean iguales para que el móvil sea simétrico, pues mejor que mejor.

Menos cámaras traseras, pero más útiles

Lo del macro y el sensor de profundidad ha estado muy bien y los recordaremos con cariño, pero cuando hablamos de fotografía móvil creo que es mejor centrarnos en la calidad y usabilidad más que en la cantidad. En mi humilde opinión, es mejor tener tres cámaras traseras que sirvan y se usen en el día a día, como un telefoto, un gran angular y un angular estándar, que tener cinco cámaras que, en el fondo, no se usan.

Hablamos de apostar por sensores competentes (que no necesariamente de 458 megapíxeles, ya sabemos que más megapíxeles no es lo mismo que mejores fotos), buenas ópticas y un procesado más natural. Quizá sea el momento de abandonar la clásica configuración 48/64+12/8+2+2 y dejar de añadir cámaras que aportan poco, como el macro, con todo el respeto a los que gusten de fotografiar setas y/u hormigas.

Desde mi punto de vista, larga vida al telefoto con zoom óptico, al gran angular y al angular normal. En lugar de ver móviles con 30 cámaras, me gustaría ver, por ejemplo, mejores resultados de noche, grandes angulares que sean capaces de mantener el nivel de detalle de los elementos lejanos y una mayor apuesta por la fotografía computacional, que ya ha demostrado que funciona (y realmente bien).

Que no falten hercios

Los 60 Hz están muy bien y deben seguir estando en los dispositivos de gama baja, pero en los gama media y alta los 90 Hz deberían empezar a convertirse en un estándar. 2020 ha sido el año en que los fabricantes han empezado a apostar fuerte por los 90, 120 y hasta 144 Hz, y ahora es el momento de que esa tecnología deje ser exclusiva de los modelos más potentes y se democratice.

Es complicado explicar lo que supone tener una tasa de refresco más alta en el móvil. Es de esas cosas que no aprendes a valorar hasta que la pruebas. Es más, no es hasta que pruebas un móvil de 90 o 120 Hz y vuelves a uno de 60 Hz cuando de verdad lo aprecias, y os lo dice alguien que se gana la vida probando móviles y su móvil personal tiene 60 Hz. Y sí, ya sé que hay móviles baratos con tasas de refresco altas, mi punto es que ahora debería ser la norma, no la excepción.

64 GB de base no, gracias

Esto también ha estado bien como broma, pero ya va siendo hora de que cualquier móvil de gama baja, media o alta llegue con 128 GB de almacenamiento interno. No por mí, que yo lo tengo todo en la nube, sino porque cada vez los juegos pesan más, cada vez consumimos más contenido multimedia que se puede descargar offline y, en fin, más almacenamiento supone menos dolores de dolores.

La nube está muy bien, pero no todos están dispuestos a confiar todos sus archivos a la nube porque la nube, bueno, se puede caer, y eso supone quedarse sin acceso a dichos archivos. Entiendo que haya móviles básicos, muy básicos, que sigan teniendo 64 o hasta 32 GB por eso de mantener el precio muy, muy bajo, pero si hablamos de un teléfono pensado para el día y a día y cuyo fin es que dure, al menos, un par de años, los 128 GB como base serían todo un detalle.

Móviles pequeños

Es de lo más curioso que uno de los lanzamientos que más han dado que hablar este 2020 haya sido el iPhone 12 mini, que es precisamente el teléfono más pequeño del catálogo de Apple. No es un teléfono perfecto, ni mucho menos, pero sí la prueba de que los móviles pequeños siguen teniendo su público. No todo el mundo quiere llevar un ladrillo de 200 gramos en el bolsillo y, es más, no siempre es necesario.

Los móviles pequeños son súper interesantes para usuarios básicos, para aquellos que quieren el teléfono para llamar, chatear y navegar, aquellos que no se preocupan del rendimiento en juegos y de ver películas en el móvil. Móviles pequeños, versátiles, que quepan bien en el bolsillo, que se puedan usar fácilmente con una sola mano. Mi reino porque hubiese alternativas solventes con Android y no necesariamente de gama alta.