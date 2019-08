Cambiar la batería a un iPhone es cada vez más difícil: Apple bloquea funciones de software si no es un reemplazo autorizado

A finales de 2017 se descubrió que Apple limitaba el rendimiento de los iPhone si la batería estaba degradada. Fue el desencadenante que provocó que la empresa ofreciera un reemplazo de baterías mucho más barato, funciones de software para notificar la salud de la misma y en general facilidades para reemplazar la batería en el iPhone. A pesar de estas facilidades, en los últimos modelos de iPhone han vuelto a aparecer obstáculos, si la batería no ha sido cambiada por Apple o un proveedor autorizado el iPhone no la reconocerá correctamente, incluso si es original.

Según han descubierto en el canal de YouTube de TheArtofRepair y posteriormente iFixit ha investigado y comprobado, hay una verificación por software para cada batería nueva que se coloca en el iPhone. Con esta verificación Apple consigue que sólo sus reemplazos a los de sus distribuidores autorizados ofrezcan todas las funciones en el iPhone.

Si ahora mismo se reemplaza la batería de un iPhone de última generación y no se hace en un puesto autorizado por Apple o en sus propias tiendas... aparece un mensaje en la app Ajustes. El mensaje indica que la batería requiere reparación, y es el que normalmente aparece cuando la batería está degradada o sufre algún daño por el que necesita reparación. El mensaje va a aparecer incluso con una batería completamente nueva, es más, también si la batería es original de Apple y no una de marca blanca.

¿La única forma de que no aparezca? Al parecer realizando la reparación en Apple o en uno de sus distribuidores autorizados. Esto se debe a que cuentan con un software de diagnóstico propio que permite indicarle al teléfono que la batería colocada es válida y puede utilizarse al 100% de sus funciones.

Chips en componentes para verificar el reemplazo

¿Cómo consigue Apple saber que una batería es original y verificada? La respuesta está en un pequeño microcontrolador colocado en cada una de las baterías del iPhone. Este pequeño chip de Texas Instruments le indica al dispositivo la capacidad de la batería, la temperatura y la carga actual entre otras cosas. En realidad esto no es algo propio de Apple, casi todos los smartphones operan de forma similar para obtener información de la batería.

La diferencia reside en que en los últimos modelos de iPhone (iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR) el chip de la batería realiza una autenticación con el procesador para verificar en todo momento que es la batería adecuada en el iPhone adecuado. Y sólo Apple (y los distribuidores autorizados) con su software de diagnóstico puede emparejar nuevas baterías con los procesadores del iPhone.

iFixit explica que técnicamente es posible quitar el chip de la batería inicial para soldarlo a la nueva batería y de este modo engañar al teléfono para que crea que no ha habido reemplazo de batería. Sin embargo, aseguran que es un procedimiento costoso y que el esfuerzo de reparación no tiene sentido para algo tan simple y común como cambiar una batería.

Este tipo de chips en componentes no son algo nuevo. El caso más sonado es el del Touch ID y su Error 53. En 2016, si los usuarios reemplazaron el Touch ID de sus iPhone en una tienda no autorizada o pro cuenta propia... el botón dejaba de funcionar. La razón era la misma que hemos visto con la batería, un chip interno informaba y verificaba que existiera emparejamiento con el teléfono mediante autorización.

Más recientemente se comenzó a deshabilitar funciones de la pantalla también si esta no era reemplazada por Apple o autorizados de Apple. Si bien la pantalla mostraba información y permitía usar su panel táctil, algunas opciones como el brillo automático o True Tone (para modificar el balance de blancos automáticamente) dejaban de funcionar.

Qué razones hay para requerir estas verificaciones

Como podemos ver, las reparaciones no autorizadas en algunas ocasiones pueden limitar el dispositivo. No bloquean al completo el componente nuevo, pero sí que limitan sus funciones de software. Las razones exactas por las que esto ocurre no las sabemos, sólo Apple que pone estas normas es quien lo sabe a ciencia cierta. Sin embargo, en algunas ocasiones quizás tenga sentido estas verificaciones por pura cuestión de seguridad.

El Touch ID (y el Face ID) por ejemplo es una pieza clave para la seguridad del dispositivo. Mediante él se accede a Secure Enclave, un área donde se almacenan todas las contraseñas y por donde pasa cualquier autenticación del usuario y datos confidenciales. Por lo tanto, si alguien coloca un botón Touch ID no original o modificado podría crear una puerta trasera para acceder a las contraseñas y datos del usuario. En este sentido, es más que comprensible que Apple quiera verificar la reparación para no cargar con la culpa si algo ocurre en el futuro con los datos del usuario.

¿Desactivar True Tone o las funciones de salud de batería? No queda del todo claro por qué, quizás pueda dañarse al dispositivo de algún modo mediante estos dos componentes y es una medida de seguridad para proteger el resto del equipo, aunque esto no es algo confirmado como el tema del Touch ID, donde Apple explicó las razones. Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Apple para ver cuál es la posición de la empresa al respecto, actualizaremos el artículo si obtenemos una respuesta oficial.

Vía | iFixit

Imagen | iFixit