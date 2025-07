Cada vez que alguien me dice que su móvil va lento, sé dónde mirar: la "papelera" de WhatsApp

El almacenamiento que ocupa WhatsApp es algo problemático desde hace mucho tiempo. Tanto que, con el tiempo, sus responsables han tenido que desarrollar distintas formas de liberar espacio de conversaciones, vídeos, fotos y audios en nuestros smartphones.

A día de hoy son una enorme ayuda, porque tengo comprobado que salvo que instalemos juegos gigantes o nos encante llevar encima una buena biblioteca de vídeos en 4K, el mayor enemigo de nuestro móvil es la carpeta de descargas de WhatsApp. Cada vez que alguien me dice que su móvil va más lento, lo primero que hago es mirar cuánto espacio libre tiene. Y bingo: WhatsApp suele ser el mayor glotón en iOS y Android.

WhatsApp vs el almacenamiento, un conflicto histórico no solucionado. Los problemas de WhatsApp con el espacio que ocupan sus archivos vienen de la época en la que los iPhone tenían 8 GB y era normal que los Android usaran almacenamiento interno y tarjetas microSD. "Esa es la solución, más almacenamiento", pensábamos. Pero no, a diferencia de compañías como Samsung y sus 'hacks', WhatsApp nunca permitió que sus archivos se pudieran mover a la memoria secundaria, por lo que liberar memoria pasaba generalmente por eliminar archivos o moverlos. En este último caso, sin embargo, dejaban de aparecer ligados a nuestras conversaciones.

Ese devorador de almacenamiento llamado WhatsApp.

Un móvil lleno, un móvil lento. A medida que el almacenamiento se llena, el rendimiento de un dispositivo baja. Es así en telefonía, en tablets, en informática clásica o en televisores. Un sistema operativo y sus aplicaciones necesitan un espacio mínimo para ejecutar las operaciones de lectura y escritura.

Cuando el almacenamiento está casi lleno, los sistemas modernos tratan de liberar espacio borrando cachés y otros archivos temporales, pero de donde no hay, no se puede sacar. En los ordenadores también era importante tener espacio libre por el uso de memoria virtual, pero con la extensión de RAM virtual que incluyen muchos fabricantes, el problema se agrava también en móviles. La recomendación: desactivar esta función que ni la propia Google aconseja usar, porque desgasta la memoria.

En 2025 hay buenas soluciones. A diferencia de lo que ocurría en sus inicios, hoy WhatsApp sí que tiene buenas soluciones para liberar espacio. Antes mirar una captura como la superior suponía frustrarse e ir borrando vídeo por vídeo, foto por foto. Hoy, tras detectar que un móvil está tan lleno, lo primero que hago y aconsejo es, dentro de WhatsApp, ir a 'Ajustes - Almacenamiento y datos - Administración de almacenamiento'.

Una vez hemos seleccionado los archivos a borrar, abajo a la derecha aparece la papelera.

Ahí nos encontraremos un completo menú donde la aplicación nos informa de cuánto espacio está ocupando y cómo lo reparte. En primer lugar, muestra, sin ordenar por origen, archivos de más de 5 GB. Entrar es un gran filtro para dar con algún adjunto grande que ayudará rápidamente a liberar espacio.

También resulta muy útil el apartado 'Reenviado muchas veces', pues es muy frecuente que nos llegue un mismo vídeo reenviado desde distintos grupos, y WhatsApp los duplica. Si hacemos scroll, llegaremos al espacio que ocupan las conversaciones de nuestros grupos, chats individuales o canales. Al seleccionar cada uno de ellos, veremos qué archivos ocupan más por orden, y podremos hacer una selección rápida y borrar, desde el icono de papelera al que apunta la flecha roja de la imagen superior.

Prevenir llegar a este punto. Decidir qué borrar puede ser agotador, por muy fácil que nos lo ponga el asistente de WhatsApp. Así que lo más recomendable es evitar una situación en la que WhatsApp 'se come' 32 GB, como en las capturas. ¿Cómo lograrlo? La propia WhatsApp nos da el consejo: 'Activa los mensajes temporales'. Si lo hacemos en nuestros grupos o chats, los mensajes se borrarán tras 24 horas, 7 ó 90 días, según establezcamos.

El espacio ocupado también se liberará tras ese tiempo. Si queremos que todo siga sin borrarse automáticamente, pero queremos gestionar mejor el espacio, en 'Almacenamiento y datos' también podemos desactivar la descarga automática de archivos, eligiendo según tipo de archivo si queremos que nada se descargue automáticamente (que sería la opción ideal para WhatsApps llenos de fotos de grupos que ni consultamos), o solo en WiFi o WiFi y datos móviles.

En 'Ajustes - Almacenamiento y datos - Descarga automática de archivos' encontramos la opción de elegir qué archivos queremos que se descarguen automáticamente. Si seleccionamos 'Nunca' controlaremos totalmente qué llega a invadir nuestro espacio y qué no.

En el iPhone, personalmente, también desmarco la opción 'Guardar en Fotos' que encontramos en 'Ajustes - Chats'. Lo hago porque esa función hace que todas las fotos de WhatsApp también vayan al carrete de iOS, lo que las duplica sin ninguna utilidad para mí. Otras personas, eso sí, optan por activarlo para que apps de backup como iCloud o Google Fotos guarden todo en la nube.

Esta opción de WhatsApp en iOS evita archivos duplicados en el carrete. Si la desactivas, las fotos seguirán estando en WhatsApp igualmente.

Soluciones más radicales. Que el almacenamiento de WhatsApp puede llegar a ser un problemón no es algo inventado. Personalmente, he llegado a lidiar con móviles que tenían 70 GB ocupados por WhatsApp. Cuando ha llegado a ocupar tanto, y no queremos decir adiós a todo, hay una magnífica opción más radical como 'Exportar chat', que genera, si queremos, un archivo comprimido con toda nuestra conversación (en texto plano) y todos nuestros archivos.

En cada una de nuestras conversaciones y chats podemos exportar el contenido histórico, eligiendo guardar archivos o solo el texto. La pena es que no existe la opción de importar.

Funciona muy rápido, por lo que en segundos podremos tener el archivo en nuestra memoria, listo para ser enviado a un PC donde poder tener todo el texto, audios, vídeos y demás archivos del grupo.

El problema de fondo. WhatsApp se come mucho almacenamiento, es cierto. Pero el problema real somos nosotros. No nos gusta desprendernos de recuerdos, por eso se hace tan difícil elegir qué liberar. Nos tomamos WhatsApp como un álbum de fotos clásico, como los que teníamos de la familia, y nos gusta poder acudir para siempre a nuestros recuerdos. En el calo de Telegram es indoloro, porque todo se almacena en la nube sin ocupar espacio en el dispositivo, pero por cómo funciona WhatsApp, no hay solución fácil.

Sin ese apego, liberar espacio en la app sería tan fácil como desinstalarla y volver a instalarla, pero hay un factor humano ineludible. Para acabar, un consejo personal. Normalmente se ha dicho que los usuarios básicos necesitan poco espacio de almacenamiento, por lo que se les compra el terminal con menos capacidad. Sin embargo, esto genera problemas futuros, pues son ellos quienes menos recursos y conocimiento tienen luego para saber qué borrar y qué no.

