Cómo liberar espacio en tu cuenta de Google de forma rápida y sencilla con estos consejos básicos

Vamos a decirte varios métodos y trucos para liberar espacio en tu cuenta de Google. Es ahí donde se centraliza el almacenamiento disponible tanto para Google Drive como para Gmail, Google Fotos y el resto de aplicaciones nativas de Google o de terceros que haga uso de la nube de la empresa de almacenamiento.

Lo que haremos en este artículo va a ser darte todos los consejos básicos para ahorrar espacio, explicándote cada uno de ellos de una manera breve. Así, podrás elegir cuáles de ellos deseas realizar dependiendo de tus necesidades específicas.

Borra archivos grandes en Drive

El primer paso a dar es el de buscar los archivos que más ocupen en Google Drive, ya que al ser el servicio de almacenamiento en la nube de Google es posible que es donde hayas dejado algún archivo especialmente grande que ocupa mucho espacio.

Para encontrar los archivos que más ocupan, entra a Drive y ve a la sección de Almacenamiento, a la que puedes ir con drive.google.com/drive/quota?hl=es. Aquí dentro, con el icono de la flecha encima de la lista podrás ordenar los archivos por tamaño.

Cuando veas en primer lugar los archivos que más ocupan, entonces podrás decidir cuáles de ellos quieres mantener y cuáles eliminar. Aquí, sabrás que eliminando los más pesados liberarás almacenamiento de una manera más rápida.

Haz limpieza en Google Fotos

Google Fotos es esa aplicación para almacenar fotos creada por Google, y que utiliza su nube para poder tenerlas online y acceder a ellas desde cualquier dispositivo. También es la aplicación que más rápidamente llenará tu almacenamiento, y por lo tanto es siempre recomendable hacer limpieza de vez en cuando.

En primer lugar, lo que tienes que hacer es de forma manual ir borrando esas fotos que has sacado y no te convencen. ¿Tienes 30 fotos de una puesta de sol? Pues revísalas para quedarte solo con cuatro y cinco, y borra todas esas otras que no te han convencido igual.

Además de eso, si dentro de Google Fotos pulsas en la sección Almacenamiento, irás a una pantalla donde tienes varios recursos para poder liberar espacio rápidamente. Tendrás accesos directos para ver fotos que estén borrosas o ver las fotos y vídeos que más ocupan, y que así puedas eliminar y descartar más cómodamente tanto archivos que no sirven por no verse bien como otros que ocupan demasiado.

Borra correos pesados en Gmail

Otra cosa importante es liberar espacio en Gmail. Una de las maneras más rápidas de hacerlo es borrando los correos con adjuntos especialmente pesados. Para eso, en la barra de búsqueda de Gmail puedes poner un término como larger:50M o larger:10M.

Escribiendo estos dos comandos, se mostrarán correos que ocupen más de 50 o 10 MB. Este comando lo puedes modificar para buscar correos más pesados, o también puedes usar los filtros de Gmail pulsando en el icono de la flecha hacia abajo que hay a la derecha de la barra deb úsquedas.

El objetivo de esto es empezar borrando los correos que más ocupen. Pero por supuesto, también es recomendable revisar tu apartado de Spam, acordarte de ir borrando correos sin que se te acumulen, etcétera.

Anula suscripciones y borra correos automáticamente

Dos consejos más para ahorrar espacio en Gmail, que sirven precisamente para evitar que los correos se acumulen. El primero es usar el botón de Anular suscripción, que aparecerá en esos que Gmail detecte que pertenecen a suscripciones y se te envían automáticamente.

El segundo consejo es el de crear filtros en Gmail. Aquí, el truco está en primero crear un filtro añadiendo las direcciones de correo que quieras, y luego, configurar el filtro para que los correos se eliminen automáticamente cuando pertenezcan a una de ellas.

No olvides vaciar las papeleras

Drive, Fotos y Gmail tienen papeleras, y esto quiere decir que los archivos que borres no se borrarán del todo, sino que se moverán a la papalera. Allí, si pasadas varias semanas no los recuperas, los archivos se borrarán solos, mientras que también tendrás margen de maniobra si borras algún archivo sin querer.

Sin embargo, para ahorrar almacenamiento (especialmente después de hacer limpieza), conviene vaciar la papelera de todas las aplicaciones para que estos archivos, fotos y vídeos eliminados dejen de ocupar espacio.

Comprime las fotos de Google Fotos

Cuando tienes subidas tus fotos a Google Fotos, hay una decisión binaria que debes tomar: mantener las fotos en su calidad original o comprimirlas ligeramente para que ocupen menos espacio. La compresión no es demasiado severa, y Google la aplica automáticamente reduciendo la resolución.

Lo único que debes hacer para esto es entrar en los ajustes de Google Fotos. En ellos, vas a tener un apartado para decidir la calidad de la copia de seguridad de fotos y vídeos, y podrás elegir entre la calidad original o el modo de ahorro de almacenamiento.

Usa el gestor de almacenamiento de Google

Google también tiene un gestor de almacenamiento en el que se te ofrecen varias herramientas y sugerencias para ahorrar espacio en tu cuenta de Google. Puedes entrar directamente desde la web de one.google.com/storage/management, que te llevará a una página donde puedes ver cuánto espacio tienes usado en tu cuenta de Google.

En esta página, tienes dos secciones importante. Primero, tienes algunas sugerencias para liberar espacio basadas en el almacenamiento que tengas ocupado. Aquí tendrás accesos directos para borrar correos de Spam, borrar archivos grandes o adjuntos grandes entre otras sugerencias, y en todas se te dirá el espacio que puedes ahorrar y se añade un enlace para entrar.

Además de esto, tendrás también enlaces para liberar espacio en servicios específicos, que son Google Drive, Gmail y Google Fotos. Cada uno de ellos te va a llevar a opciones especiales para estos servicios.

Extra: Considera comprar más almacenamiento

Y si ni con ninguno de estos ajustes consigues liberar el suficiente almacenamiento, mucho me temo que toca pasar por caja. Al final, es de esto de lo que viven los servicios de almacenamiento en la nube, y el de Google no es ninguna excepción.

Para esto, tienes que ir a la web de Google One, que es el servicio que centraliza todo el almacenamiento de tu cuenta de Google. Allí, en el apartado de Almacenamiento tendrás un campo en el que verás los planes de pago, el almacenamiento y el precio de cada uno, y podrás iniciar su contratación.

Vas a tener la opción de contratar el espacio con cuotas mensuales y anuales. Las cuotas mensuales te permiten dejar de pagar cuando quieras, y las anuales te ofrecen un 16% de descuento con respecto a lo que cuesta pagar un año mes a mes. La elección es tuya.

