El Black Shark 4 Pro llega (por fin) a España: precio y disponibilidad oficiales del móvil gaming

Hace exactamente 11 meses Black Shark, la compañía de smartphones gaming, anunció los Black Shark 4 y Black Shark 4 Pro, sus dos propuestas de gama alta para los más jugones. El Black Shark 4 llegó a nuestras fronteras hace tiempo, pero el modelo Pro se ha tomado las cosas con más calma y acaba de hacerlo hoy mismo.

Efectivamente, el Black Shark 4 Pro llega a España con especificaciones que, si bien es cierto que no son las más top del mercado, no deberían suponer el más mínimo problema a la hora de jugar, al menos sobre el papel. El terminal se puede conseguir desde ya en la web europea de Black Shark y el precio parte de los 579 euros.

Ficha técnica del Black Shark 4 Pro



BLACK SHARK 4 PRO DIMENSIONES Y PESO 163,83 x 76,35 x 9,9 mm

220 gramos PANTALLA AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1-080 píxeles) 394 ppp Tasa de refresco: 144 Hz Muestreo táctil: 720 Hz Brillo máximo: 1.300 nits PROCESADOR Snapdragon 888 GPU Adreno 660 MEMORIA RAM 8/12 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 128/256 GB UFS 3.1 cámara trasera 64 MP f/1.79 Gran angular 8 MP f/2.2, 120º Macro 5 MP f/2.4 cámaRA DELANTERA 20 MP f/2.45 BATERÍA 4.500 mAh Carga rápida 120W SISTEMA OPERATIVO JoyUI 12.5 CONECTIVIDAD 5G y 4G WiFi 6 Bluetooth 5.2 NFC GPS OTROS Altavoces estéreo Gatillos pop-up magnéticos aptX, aptX HD, aptX Adaptative, LDAC Jack de auriculares Refrigeración líquida Lector de huellas lateral PRECIO 8/128 GB: 579 euros 12/256 GB: 679 euros

El modelo Pro llega con un pelín de retraso

Los Black Shark 4 y Black Shark 4 Pro son prácticamente idénticos en casi todos los aspectos. Comparten diseño, pantalla y gran parte de su ficha técnica, pero difieren en un par de cosas: el procesador y la resolución del sensor principal de la cámara. Por lo demás, empate técnico.

Y es que mientras el Black Shark 4 tiene un procesador Snapdragon 870 y una cámara de 48 megapíxeles, el Black Shark 4 Pro monta el Snapdragon 888 (el gama alta de Qualcomm para 2021) y un sensor de 64 megapíxeles. Dicho en pocas palabras: más potencia y más resolución.

La pantalla es la misma pantalla AMOLED E4 de Samsung con 6,67 pulgadas de diagonal con resolución FullHD+ y 144 Hz de tasa de refresco, algo cada vez más común en los terminales de gama alta y, sobre todo, en los gaming. Hablando de elementos gaming, son muy llamativos los gatillos laterales, que se integran en el chasis y aparecen cuando vamos a jugar, como las antiguas cámaras pop-up de los móviles.

En el interior, como decíamos, tenemos un procesador Snapdragon 888 que, si bien es cierto que no es un Snapdragon 8 Gen 1, no debería quedarse corto de potencia. La memoria RAM alcanza los 12 GB LPDDR5 y el almacenamiento se queda en hasta 256 GB UFS 3.1. También incorpora un sistema de refrigeración líquida, altavoces estéreo, jack de auriculares y una batería de 4.500 MAh con carga rápida de 120W (que no es precisamente poco).

Por último, y ya en referencia a la cámara, encontramos un sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de ocho megapíxeles y un macro de cinco. Es un lote de sensores bastante conocido y estándar. La cámara delantera, oculta en un agujero en la pantalla, se queda en 20 megapíxeles.

Precio y disponibilidad del Black Shark 4 Pro

El Black Shark 4 Pro se puede comprar desde ya a través de la web europea de Black Shark. Está disponible en tres colores (Shadow Black, Misty Grey y Cosmos Black) y en dos versiones de memoria RAM y almacenamiento interno cuyos precios son los siguientes: