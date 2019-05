ASUS ZenFone 6: una doble cámara que vale por cuatro gracias a un llamativo y distinto módulo motorizado

El año pasado llegamos a pensar que en éste la tendencia en la gama alta se centraría en las pantallas con agujero buscando alternativas al notch, habiendo además empezado el año con el HONOR View20 y los Galaxy S10 entre otros de líneas inferiores. Pero ahora hemos visto que algunas marcas han optado por los módulos móviles para las cámaras, como también vemos en el nuevo ASUS ZenFone 6.

Una característica que llama mucho la atención a nivel físico, pero que además busca que haya igualdad entre la fotografía frontal y trasera, de modo que un único juego de lentes cumple con una u otra según este módulo esté desplegado. Se logra distinguir así de lo que hemos visto este año, incorporándolo junto a los componentes que lo ubican en la línea de buques insignia de 2019.

Ficha técnica del ASUS ZenFone 6

ASUS ZENFONE 6 DIMENSIONES Y PESO 159,1 x 75,44 x 8,4 mm

190 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,4 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles)

Relación de aspecto 19,5:9

92% del frontal

600 nits

Gorilla Glass 6 PROCESADOR Snapdragon 855

GPU Adreno 640 MEMORIA RAM 6 / 8 GB LPDDR4X ALMACENAMIENTO INTERNO 128 / 256 GB UFS 2.1 ampliables con tarjetas microSD de hasta 2 TB CÁMARA Cámara rotatoria

Sensor principal: Sony IMX586 de 48 megapíxeles con apertura f/1.79, píxeles de 0,8 micras, tecnología Quad Bayer, Dual LED Flash y 2x1 OCL PDAF

Sensor secundario: OmniVision de 13 megapíxeles gran angular (125º) con corrección de distorsión en tiempo real. BATERÍA 5.000 mAh

Quick Charge 4.0 (18W) SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie con ZenUI 6 CONECTIVIDAD Dual SIM dual standby (4G+4G), GPS de doble banda, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC, WiFi ac, 2x2 MIMO, Bluetoot 5.0 OTROS Lector de huellas trasero, desbloqueo facial, doble altavoz, doble micrófono, jack de 3,5 mm PRECIO 6/128 GB: 559 euros

6,4 pulgadas sin notch y a tope de brillo

La pantalla que han elegido es de 6,4 pulgadas con resolución FullHD+, protegida por Corning Gorilla Glass 6 y con un aprovechamiento del frontal del 92% según el fabricante. Aunque se denomine Nanoedge, se trata de una pantalla plana sin curvaturas a los lados, estando éstas en la parte trasera como hemos visto anteriormente ya en algún terminal de la marca y en la mayoría de los actuales buques insignia Android del mercado.

Cubre la gama de colores 100% DCI-P3 y el brillo es de 600 nits, y en los bordes encontramos un añadido: el nuevo botón lateral Smart Key. Así, ASUS se une a la corriente que iniciaron Samsung y Xiaomi entre otros de añadir un botón más a los habituales de volumen y encendido/bloqueo dedicado a tareas frecuentes y al asistente virtual, en este caso Google Assistant, pudiendo establecer acciones según el tipo de pulsación.

El teléfono tiene jack de 3,5 milímetros y doble altavoz, además de doble micrófono y ese botón nuevo que comentábamos. El lector de huellas no está en la parte frontal, ahí la pantalla es la absoluta protagonista, y éste queda en la parte trasera.

Flip, flop, gran angular y la misma potencia fotográfica para todo

La estética del ASUS ZenFone 6 guarda aún algo de lo que hemos visto anteriormente, pero hay un cambio significativo: esa cámara Flip que se despliega desde la parte trasera para ser también las frontales, con una doble cámara en igualdad de condiciones a diferencia de lo que vimos en el ASUS ZenFone 5 Lite. Las lentes y sensores de las traseras son las que el usuario también usará para los selfies, un poco al estilo de aquel OPPO N1 pero tratándose de un módulo motorizado en este caso, como en el Vivo NEX, el OPPO Find X o el OnePlus 7 Pro.

De este modo, el módulo motorizado de 180 grados permite que la cámara principal, con un sensor Sony IMX586 de 48 megapíxeles y una lente de apertura f/1.79, y la cámara gran angular, con sensor de 13 megapíxeles y lente a 125 grados, se puedan usar tanto en la parte delantera como en la trasera.

¿Por qué esta solución? Según explica la marca, para no tener que recurrir a la muesca y no recurrir a cámaras de baja resolución para la parte frontal. El módulo además puede usarse en posiciones intermedias, con lo cual pueden conseguirse ángulos que de otra manera no es posible al menos así de cómodamente.

La cámara principal cuenta con tecnología Quad Bayer y la secundaria una lente gran angular, añadiendo así uno de los estilos fotográficos que se está popularizando en los smartphones sobre todo desde el año pasado. El módulo Flip está fabricado en metal líquido, que según ASUS resulta un 20% más ligero que el acero inoxidable, pero siendo cuatro veces más fuerte.

Además, incorpora un sensor-G que detecta la velocidad de aceleración, permitiendo que la Flip Camera vuelva automáticamente a una posición segura si se cae el teléfono y añadiendo así un sistema de seguridad para evitar la rotura en este caso. Hay además varios modos de disparo, pudiendo elegir el ángulo (modo Free Angle) o seguir objetos de manera automática al grabar vídeos (Motor Tracking), incorporando también un modo noche (Super Night) y un HDR+ mejorado.

Y vinieron los 5.000 mAh

Como suele ocurrir al menos con el ZenFone principal de los presentados, el 6 integra el procesador Snapdragon 855 de Qualcomm con opción de hasta 8 GB de RAM, estando así dentro de lo más potente que vemos actualmente en Android en cuanto a componentes. Junto a esto, 256 GB de almacenamiento para el sistema y el resto de archivos, que en esta ocasión se encuentran bajo las redes de una ZenUI 6, que se estrena con el terminal.

Para alimentar todos estos componentes el ZenFone 6 va bien servido, con una batería de 5.000 miliamperios/hora que ya de buenas a primeras supone una cifra considerable. Un salto notable teniendo en cuenta este parámetro recordando que la del ASUS Zenfone 5 era de 3.300 mAh, prometiendo hasta dos días de autonomía.

En cuanto a ZenUI 6, se trata de una nueva interfaz que promete ser sencilla para usuarios nuevos o los acostumbrados al software de ASUS. Explica el fabricante que es más limpia, más fluida y que viene con una nueva paleta de colores que incluye un modo oscuro, buscando contrarrestar la fatiga visual.

Una interfaz rediseñada con animaciones súper fluidas, concebida para facilitar el uso con una sola mano gracias a comandos y la disposición de las apps, para que estén al alcance del pulgar del usuario. Habrá que ver qué tal es esto, teniendo en cuenta que hablamos de 6,4 pulgadas, una diagonal que aún sin marcos es grande para quienes tienen las manos más pequeñas hablando del uso con una sola mano.

Disponibilidad y precios del ASUS ZenFone 6

ASUS ha elegido Valencia (EspañaI para mostrarnos este terminal y decirnos cuándo podrá comprarse. El ASUS ZenFone 6 (ZS630KL) estará disponible desde hoy, 16 de mayo, en la eShop de ASUS desde 559 euros.

Por el momento, la configuración disponible es la de 6 GB de RAM y 128 GB. Lo que sí han comunicado es que se incluyen los auriculares ASUS ZenEarTM Pro.