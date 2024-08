Apple necesita un plan de choque para revitalizar las ventas de móviles: las miradas apuntan al iPhone 17 Air

iPhone 17 Slim, iPhone 17 Air. Algo se está removiendo en las últimas semanas en el mundillo de la rumorología Apple, y no es para menos. Según Gurman, Apple está preparando un iPhone con un diseño mucho más atractivo que sus hermanos.

"El argumento de venta será probablemente el siguiente: Si quieres algo más elegante que un iPhone normal, pero no necesitas el rendimiento, el tamaño de pantalla o las cámaras de un modelo Pro, puedes conseguir algo con un aspecto mucho más atractivo sin renunciar a las especificaciones de un iPhone normal."

Se trata de un movimiento que va mucho más allá. Apple lleva años sin dar en la tecla de cómo vender el segundo modelo de su familia "no Pro". El iPhone mini fue un fracaso en ventas pese a ser el más económico: los usuarios no querían móviles pequeños. Con el modelo Plus, está sucediendo algo similar.

La maldición del segundo modelo. Desde el lanzamiento de los iPhone 12, Apple compone su familia de cuatro miembros (salvando los modelos SE). iPhone 1x, iPhone 1x (con apellido), iPhone 1x Pro y iPhone 1x Pro Max. El segundo modelo, generación tras generación, no logra buenos números.

Apple dijo adiós al mini tras un notable fracaso en ventas. Pese a que los amantes de los móviles pequeños existan, son minoría. Tanto, que Apple cambió la estrategia por completo. El modelo mini se vio remplazado por el modelo Plus. Un iPhone estándar, pero con la pantalla más grande.

Los Plus tampoco están despegando. Los iPhone 15 Plus y 14 Plus no se han vendido mal. De hecho, son respectivamente el octavo y séptimo móvil más vendido a nivel global en el primer trimestre de 2024 y 2023. Pese a ello, curiosamente, no son los mejores números.

En el Q1 de 2024 el móvil más vendido en el mundo fue el iPhone 15 Pro Max. Le siguieron los iPhone 15 y iPhone 15 Pro. Pleno de Apple. De hecho, el cuarto lugar lo ocupa el iPhone 14. ¿Qué sucede con el iPhone 15 Plus? Que ocupa la octava posición.

No es un mal puesto, pero queda bastante alejado del top 3 que ocupan sus tres hermanos y deja claro que el Plus es el modelo de menor interés. El año pasado sucedió algo similar. El top lo ocuparon los iPhone 14, 14 Pro Max y iPhone 14 Pro. ¿El iPhone 14 Plus? En séptimo lugar.

Pese a ser más económico que el modelo Pro (no mucho más), los usuarios parecen preferir, según los datos, apostar por el resto de modelos.

Un plan de choque: lanzar un teléfono completamente distinto. Un iPhone más pequeño no ha funcionado. Un iPhone más grande no ha funcionado. ¿Cuál es el plan ahora? Apostar por el diseño. El iPhone 17 Air, hasta donde sabemos, será presumiblemente el iPhone más delgado de la familia, un modelo que compartirá especificaciones con el iPhone 17, siendo mucho más atractivo en diseño.

Si bien estos son los datos que tenemos en base a los últimos rumores, parece bastante claro que no se puede conquistar al mercado con un iPhone 17 maquillado. La clave será qué más ofrece el iPhone 17 Air frente al modelo estándar para aspirar a convertirse en superventas.

Apple necesita más empuje con el iPhone. El iPhone sigue siendo el dispositivo que más se vende en el mundo, pero Apple está a punto de perder el segundo puesto como fabricante de móviles.

Xiaomi está más cerca que nunca de barrer tanto a Samsung como a Apple en lo que respecta a ventas globales. En el segundo trimestre de 2024, Apple creció un 1,5%, frente a un 0,7% de Samsung. Xiaomi, mientras tanto, creció un 27,4%. De sostener este crecimiento, pese a la diferencia en el total de unidades enviadas, Xiaomi cerraría el año como primer fabricante de smartphones.

Apple sigue ganando muchísimo dinero, pero los ingresos por ventas de iPhone están estancados. Servicios y iPad son dos de los salvavidas cada vez que Apple presenta resultados, pero revitalizar las ventas del iPhone es clave para la empresa.

El iPhone 17 Air se presenta como un posible salvavidas, y arroja tantas dudas como esperanza. ¿Tendrá el mismo sistema de cámaras del iPhone 17? ¿Ser más delgado comprometerá su batería? ¿Será tan notable el cambio en diseño que, incluso con funda, seguirá mereciendo la pena apostar por él? Esperamos poder responder pronto a estas preguntas.

Imagen | Xataka

