13 cosas que Samsung se olvidó de contarnos sobre sus nuevos Galaxy S10

A Samsung no le cabía todo en hora y media. Era imposible, claro: la avalancha de novedades que nos presentaron ayer hizo que los responsables de la firma tuvieran que centrarse en algunos apartados clave de sus nuevos lanzamientos, pero... ¿qué es lo que no contó Samsung?

Pues unas cuantas cosas: características y funciones que (afortunadamente) se quedan y otras que aparentemente ya no tienen tanta relevancia y que nos extrañaron por cómo se está moviendo el mercado. Atentos, lo que no dijo Samsung puede importar tanto (o más) que lo que dijo sobre sus nuevos dispositivos.

Hay que aclarar, eso sí, que esta lista no plantea que esas opciones no estén: simplemente Samsung no tuvo tiempo de comentarlas con detalle, y por eso hemos querido recopilar algunos de esos detalles que formarán parte de esta nueva familia.

Diseño invisble

En años anteriores hablar del diseño, fabricación y materiales de estos terminales solía ser uno de los platos fuertes de la presentación, pero en Samsung apenas hablaron de este apartado. Vimos esos diseños y esos nuevos colores (cuidado que llegan unos rosa y amarillo muy vivos a este catálogo), pero no hubo demasiada información sobre esas decisiones de diseño.

Es cierto que lo hicieron de forma indirecta al hablar de esas pantallas Infinity-O con agujero para las cámaras frontales, pero no dieron apenas importancia a elementos realmente destacables.

De hecho estos Galaxy S10 son más compactos y ligeros que sus predecesores, pero aún así sorprendentemente son capaces de ofrecer más batería. ¿Cuál es el truco aquí? No lo sabemos, pero nos encanta, sobre todo con modelos como el S10e que redefinen la categoría de móviles compactos.

One UI es una capa de personalización envidiable

Los nuevos dispositivos llegan con Android 9 Pie, pero en materia de software no hubo apenas mención a los cambios que podemos esperar en los nuevos Galaxy S10.

De hecho hay un apartado especialmente destacable: la llegada de One UI, la nueva capa de personalización que conocimos hace unos meses y que ahora por fin llega a estos terminales.

Nosotros ya pudimos probar esta interfaz en el Galaxy Note 9 y nuestras impresiones fueron muy positivas: el modo oscuro es desde luego fantástico para las pantallas AMOLED de los Samsung S10, pero el comportamiento de unos ajustes que hace todo "alcanzable a golpe de pulgar" es otro de los cambios que creemos que serán muy bienvenidos por los usuarios.

¿Dónde están las novedades en las cámaras?

Si hay algo que echamos en falta en esa presentación y en los nuevos Galaxy S10 fue más noticias en relación a sus cámaras. Conservamos los dos sensores de los S9, y a ellos se añade ahora un gran angular para dar más versatilidad a la cámara, pero... ¿es eso todo?

Esa es una pregunta a la que tendremos que contestar en las pruebas, pero en Samsung no hablaron demasiado del potencial de estas cámaras. Apenas hubo comentarios sobre su nuevo modo estabilizado de grabación de vídeo, pero por ejemplo echamos de menos detalles sobre su modo de disparo nocturno y otras mejoras de ese procesado que se está volviendo clave para ofrecer una cámara móvil de referencia.

Con tanta pantalla los gestos tienen más sentido que nunca

La interfaz de gestos ha conquistado a los usuarios de los iPhone X y sus sucesores, pero no parece que los fabricantes Android tengan demasiada prisa por adoptar esta mecánica de uso.

Lo vimos con unos Galaxy S10 que aprovechan el frontal de forma excepcional (rondan el 93%) pero que curiosamente siguen dependiendo de los botones virtuales como forma por defecto de controlar la interfaz.

Es cierto que Android 9 Pie y Samsung ofrecen alternativa de control por gestos y que la cosa irá a más en Android 10, pero aún así aquí esperábamos quizás algún anuncio de Samsung para aprovechar dicha capacidad.

Cámaras con un SDK para todo y para todos

Una de las noticias que no salieron a la luz en el ámbito fotográfico fue la disponibilidad de un nuevo SDK que da acceso a la cámara a todos los desarrolladores sin cortapisas.

Eso significa que las aplicaciones podrán aprovechar todas las posibilidades de estos sensores sin las limitaciones que Samsung planteaba en anteriores versiones: el acceso por ejemplo a modos de baja luminosidad o HDR estará abierto a los desarrolladores.

Vimos de hecho una primera implementación de esa capacidad con el modo Instagram que permitirá trabajar, editar fotos directamente desde el móvil con los filtros y pegatinas de Instagram y publicarlas en esa red social sin dejar la aplicación de cámara.

Siguen siendo resistentes al agua

La certificación IP68 con la que están dotados los nuevos Galaxy S10 ya no es noticia, pero lo cierto es que sí lo es: es una opción que sobre todo aporta tranquilidad a los usuarios.

La opción llegó a esta gama en los Galaxy S5 y desde entonces la resistencia al agua y al polvo se ha convertido en una de esos elementos con los que todos los usuarios de dispositivos de la familia Galaxy S cuentan.

Cámaras de vapor en el S10+

Los nuevos procesadores de los Galaxy S10 dan nuevas posibilidades en el terreno del rendimiento, pero eso también puede hacer que en tareas muy intensivas y juegos sus componentes internos -sobre todo su procesador y su GPU- se calienten más de lo debido.

Es ahí donde entran en acción los sistemas de refrigeración, que en el S10e y el S10 consiste en un sistema de heatpipes para disipar el calor, pero que en el S10+ van más allá con unas cámaras de vapor que permiten controlar esas temperaturas de forma aún más notable. La pregunta es ¿por qué sí se ha hecho en los S10+ y qué ventajas aporta? Samsung no desveló esos datos.

Tendencias que quedan en segundo plano

En pasadas ediciones del Unpacked hemos ido viendo como había tendencias que Samsung aprovechaba para comercializar sus productos. Por ejemplo, la apuesta por la salud con Samsung Health -antes S Health- se mantiene, pero ha pasado a un segundo plano.

Algo parecido ocurre con ámbitos como la realidad virtual que fueron protagonistas en el Unpacked de 2016 o con otros apartados como la inteligencia artificial, los juegos o el 'bienestar digital' que han ido centralizando la conversación de los fabricantes. Todos esos temas tienen cierta presencia en estos dispositivos de Samsung, pero ya no son protagonistas.

DeX, uno de los grandes olvidados

Una de las opciones más llamativas de los Samsung Galaxy S en años anteriores ha sido su capacidad de funcionar como un PC de escritorio gracias a la tecnología Samsung DeX.

En el evento de ayer apenas sí hubo menciones de dicha capacidad, y eso a pesar de que por ejemplo con el Galaxy Note 9 sí pudimos ver un impulso de una nueva versión sin necesidad de bases o cunas para aprovechar ese "modo PC".

A pesar de ello, estad tranquilos: el soporte de DeX sigue presente en los Galaxy S10, algo que la propia Samsung sí destaca en el sitio web oficial de estos nuevos smartphones.

Bendito jack de auriculares

Otra de las gratas sorpresas que Samsung ofrece en esta familia pero de la que apenas dijo nada fue la inclusión del conector de auriculares que afortunadamente sigue sin abandonar los Galaxy S10.

Eso significa que podremos seguir aprovechando el conector de minijack sin problemas para escuchar música con auriculares que utilicen este estándar. Eso no quita, ojo, para poder aprovechar las bondades del audio inalámbrico, y ahí están los nuevos Galaxy Buds para demostrarlo.

MicroSD: por si quieres un móvil con 1,5 TB de espacio

Otra de esas opciones que son bienvenidas por muchos usuarios y de la que Samsung tampoco hizo apenas mención: se mantiene la ranura MicroSD que permite ampliar la capacidad de almacenamiento.

Esto es algo hasta cierto punto sorprendente ya que los nuevos Galaxy S10 parten de 128 GB como capacidad mínima, pero hay versiones con hasta 1 TB de capacidad. A todos ellos podremos ampliarles esa capacidad con tarjetas MicroSD de hasta 512 GB, lo que supone tener una "bestia" en nuestras manos con 1,5 TB de espacio.

Bixby habla español y nos deja configurar su botón

Los S10 vuelven a contar con un botón físico para Bixby en el lateral. El asistente de voz de Samsung sigue estando en una posición incómoda ante la creciente potencia de sus competidores, pero en Samsung aprovecharon para anunciar el soporte final de español y otros idiomas.

Lo interesante no solo es eso, sino el hecho de que ahora Samsung permite reconfigurar el botón Bixby para asignarlo a cualquier otra función, algo que era una crítica importante de anteriores modelos.

Criptodivisas en el móvil

Otro de los elementos llamativos y poco conocido de los nuevos Galaxy S10 es su soporte tanto de Knox como de un "almacenamiento seguro respaldado por hardware, que alberga sus claves privadas para servicios móviles habilitados para blockchain".

Ese enclave sguro permitirá almacenar claves privadas que dan acceso al uso de aplicaciones como las carteras de criptodivisas. La base de todo es la tecnología PUF (Physical Unclonable Function) presente por ejemplo en los Exynos 9820 con la que se refuerza la seguridad del hardware capaz de almacenar esas claves de cifrado.