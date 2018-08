Samsung DeX y el Note 9: probamos cómo es llevar un "ordenador de escritorio" en el bolsillo

Con la presentación del Samsung Galaxy S8 llegó la base DeX Station y la posibilidad de convertir el smartphone en un equipo de sobremesa, adaptando el sistema operativo a una interfaz de ventanas y pudiendo usar teclado y ratón como métodos de entrada.

Ahora, con el Galaxy Note 9 el modo DeX ya no requiere de una base y eso es todo un acierto. No sólo por el ahorro económico ya que resulta más barato un simple cable USBC a HDMI sino también por comodidad. Nosotros hemos probado cómo se comporta y esta es la experiencia.

Samsung DeX, de smartphone a PC

Los teléfonos son pequeños ordenadores de bosillo. Sus capacidades y posibilidades para realizar todo tipo de tareas han ido en aumento hasta el punto de poder convertirlos en un ordenador de escritorio gracias a la versatilidad de Android.

DeX permite convertir a los terminales más top de Samsung en ordenadores de escritorio gracias a la versatilidad de Android

Con DeX Samsung hace esto, adapta la interfaz de usuario que vemos en sus Galaxy S8/S8+ y S9/S9+ así como Note 8 y Note 9 para mostrar las aplicaciones, accesos directos, etc en una pantalla de mayor tamaño y con todas las ventajas que ofrece una vista en ventanas.

Junto a esa opción de tener una mayor pantalla para usar las apps instaladas también está la de poder usar un teclado y ratón como métodos de entrada. Algo que para el uso de determinado software es importante al aumentar la productividad.

En el nuevo Note 9 el fabricante introdujo unas mejoras en el sistema de refrigeración de modo que ya no era necesario contar con las bases DeX Station o DeX Pad, que contaban con un ventilador integrado para evitar problemas de calentamiento del dispositivo mientras se usaba así. Ahora bastará con conectar un cable USB C a HDMI o adaptador de USB C a salida HDMI para luego conectar el cable HDMI que tengamos en nuestra pantalla y listo.

Con el Note 9 ya no necesitamos una base, basta con conectar un cable USB C a HDMI para disfrutar del modo DeX

Es cierto que las bases siguen siendo interesantes, porque ofrecen conectividad extra como puertos USB para teclado y ratón con cables, USB C para poder cargar el dispositivo mientras se usa o incluso conexión ethernet (útil para conectar el dispositivo a redes VPN o en aquellos sitios donde no haya conexión inalámbrica). Pero poder usar el modo DeX con un simple cable es mucho más versátil de cara a múltiples situaciones.

No obstante, antes de pasar a la experiencia de uso, es importante decir que aquí Samsung ha mejorado esta funcionalidad respecto a sus propios productos pero ya Huawei había demostrado que usar ese modo PC sin necesidad de base, con un simple cable, era algo posible con su Mate 10. Y eso lo hacía más cómodo en diferentes escenarios y a la par más económico. Porque mientras las bases DeX tenían un coste de unos 150 euros (ahora se pueden comprar por 45 o 70 euros la DeX Station y DeX Pad respectivamente), un simple cable USB X a HDMI cuesta unos 15 euros.

DeX y la experiencia de uso: podrías decir adiós al PC

Conociendo la existencia de las diferentes bases y adaptadores oficiales por parte de Samsung además de la experiencia queríamos probar qué compatibilidad había con otras opciones. Porque USB C llegó y lo revolucionó todo pero hay que admitir que no es el mejor estándar de la historia.

Podemos usar el modo DeX con adaptadores y accesorios que no sean de Samsung aunque el fabricante recomienda usar los suyos para garantizar la experiencia

Con un HUB QacQoC hemos podido conectar el Galaxy Note 9 a una pantalla externa, cargarlo mientras lo usábamos y conectar también teclado y ratón por cable. Probamos la conexión ethernet y funcionaba correctamente pero seguimos recurriendo a la opción wifi.

Conectado una vez el Note 9 al adaptador, la imagen salta a la pantalla externa en modo escritorio automáticamente. Aún así, eso no inhabilita el teléfono y podremos seguir usándolo para mostrar otras aplicaciones o bien aprovecharlo como superficie de control táctil, a modo de touchpad o bien junto a S-Pen.

En el modo DeX Samsung reorganiza la interfaz dando un salto a la vista en ventanas para mejorar la usabilidad y productividad

Centrándonos en el modo escritorio, aquí vemos como Samsung reorganiza la interfaz para facilitar el acceso al cajón de aplicaciones, a la multitarea, a poder volver al escritorio o acceder a los ajustes de uso más habitual como la conexión wifi y Bluetooth, sonido o bien realizar acciones como consultar notificaciones, hacer capturas de pantalla, etc.

Si ya habéis probado o usado el modo DeX en alguno de los terminales anteriores las diferencias son prácticamente nulas. Por lo que nos interesa más saber cómo se desenvuelve el sistema.

Con aplicaciones de ofimática, productividad, editores de fotos como Lightroom, notas y similares el modo DeX es muy interesante. Las posibilidades que ofrece de cara a, por ejemplo con la suite Microsoft Office, sustituir a ese trabajo que hacemos en un PC convencional son muchas. Tener un teclado y ratón permite trabajar más rápidamente en todas aquellas tareas que requiere introducción de datos.

El problema es que no todas las aplicaciones se adaptan bien a la nueva interfaz. En esos casos lo que veremos será la misma vista de teléfono sólo que en una ventana dentro del escritorio. Aunque el mayor contratiempo está en las aplicaciones que requiere el uso de la pantalla táctil u otros métodos de control como los giroscopios. En esas situaciones no podremos usarlas.

Un ejemplo de apps que normalmente no podremos aprovechar en modo DeX son los juegos. Sólo los que admiten la opción de ser jugados con un gamepad o tienen soporte para teclado y ratón como Vain Glory podremos jugarlos. Pero la mayoría de los disponibles en la Play Store están pensados para jugarse en pantalla táctil. De todos modos, aunque sea atractivo jugar con una pantalla de mayor diagonal, no es el uso que más partido sacaría al modo DeX.

Respecto a la potencia, el Note 9 y su Exynos 9810 (Snapdragon 845 en algunos mercados) y 6 u 8 GB de RAM ofrecen un rendimiento más que suficiente para mover sin problemas estas apps tanto en modo normal como escritorio. Lo único es que por el propio funcionamiento de Android habrá apps que cuando no estén con su ventana activa se pausarán. Pero no es un gran problema ya que la multitarea funciona del mismo modo que lo hace en el terminal. Lo importante es no olvidarnos y pensar que por estar frente a un entorno de escritorio tenemos todo exactamente igual.

Usar el modo DeX no supone un mayor consumo energético con respecto a usar el terminal de forma normal ni tampoco problemas de temperatura

Unos apuntes importantes, podemos ajustar la salida de audio. De modo que no tendremos que estar escuchando un vídeo de Youtube por ejemplo a través del móvil mientras lo vemos en pantalla externa. En segundo lugar es que el terminal se calienta, sí, pero no más que usándolo sin el modo DeX. Eso demuestra el buen hacer de Samsung con ese nuevo sistema de refrigeración y nos tranquiliza frente a posibles problemas por altas temperaturas.

Y para finalizar, el consumo de batería no es mayor a cuando usamos el smartphone en modo normal. Aunque es recomendable hacer uso de adaptadores que permitan la carga mientras usamos el dispositivo en modo DeX, especialmente si es por periodos de uso prologados.

La opinión de Xataka

La opción de llevar todas las opciones que ofrece un smartphone a un modo de interfaz de escritorio es siempre interesante. Hay muchos usuarios que con este modo DeX podrían cubrir prácticamente la mayoría de sus necesidades de usar un PC. Con la ventaja añadida de poder continuar aquello que está haciendo en cualquier momento.

DeX ofrece a muchos usuarios la posibilidad de olvidarse definitivamente del PC

Luego hay otros puntos positivos como el no “perder” las opciones de teléfono. Es decir, aunque usemos el modo DeX también podremos seguir usando el teléfono como otra pantalla adicional donde ver aplicaciones concretas como las de mensajería o similares. Así como poder usar la pantalla táctil con nuestros dedos o SPen a modo de touchpad e incluso teclado. Convirtiendo así al Note 9 en un dispositivo muy interesante para tareas como presentaciones.

En resumen, tras las pruebas realizadas, DeX en el Note 9 es mucho más cómodo que en generaciones anteriores ya que no requiere ni la DeX Station ni la DeX Pad, un simple cable y listo. Aprovecharlo dependerá del uso y necesidades de cada uno de nosotros y de algo clave, las aplicaciones.

Samsung permite mediante funciones aún en fase beta el forzar la vista de las apps para aprovechar el modo escritorio, para llevarlas a pantalla completa, etc. Pero lo ideal es que fuese un soporte nativo de la propia aplicación para este modo.

Mientras llega o no a todo ese software que usamos a diario lo que es evidente es que en la idea de usar el móvil para todo, incluso como sustituto del PC no está legos, al menos para muchos usuarios. Otros por potencia o capacidades de un sistema de escritorio como Windows o Mac no podrán dar el salto pero la opción ya está ahí.

En Xataka | Galaxy Note 9, análisis