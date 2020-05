Uso obligatorio de mascarillas: cuándo se tienen que usar y todo lo que sabemos hasta el momento

Gobierno y Comunidades Autónomas han acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ampliar el uso de mascarillas. De acuerdo al Ministerio de Sanidad, las mascarillas serán obligatorias en el transporte público, espacios cerrados y en la vía pública en el caso de que no se puedan garantizar los dos metros de distancia.

No hay más matices ni hay descripciones de casos concretos. Desde el Gobierno afirman que todo se detallará en una Orden que será publicada en "los próximos días", sin una fecha exacta. Esto ha generado cierta confusión, así que a continuación vamos a repasar todo lo que sabemos sobre el uso obligatorio de mascarillas.

El uso de mascarillas de ahora

Primero, vamos a repasar lo que sabemos en firme, que es lo relacionado con el transporte público y privado y los pequeños comercios. Repasaremos también las medidas anunciadas ayer por Sanidad y los puntos que se tendrán que matizar. En lo referente al transporte, tenemos que referirnos a la Orden TMA/400/2020, del 9 de mayo, que en su disposición primera modifica la Orden TMA/384/2020, del 3 de mayo:

Motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general con dos plazas homologadas : pueden viajar dos personas siempre que lleven casco integral con visera, usen mascarilla o residan en el mismo domicilio.

: pueden viajar dos personas siempre que lleven casco integral con visera, usen mascarilla o residan en el mismo domicilio. Vehículos privados de hasta nueve plazas (todos los ocupantes residen en el mismo domicilio) : se podrán ocupar todas las plazas y el uso de mascarillas no es obligatorio.

: se podrán ocupar todas las plazas y el uso de mascarillas no es obligatorio. Vehículos privados de hasta nueve plazas (los ocupantes residen en domicilios distintos) : pueden viajar dos persona por fila incluyendo la del conductor. El uso de mascarillas es obligatorio y se debe respetar la máxima distancia posible.

: pueden viajar dos persona por fila incluyendo la del conductor. El uso de mascarillas es obligatorio y se debe respetar la máxima distancia posible. Transporte público en vehículos de hasta nueve plazas : pueden viajar dos personas por fila sin incluir la del conductor. El uso de mascarillas es obligatorio y se debe procurar la máxima distancia posible entre ocupantes. En el caso de que todos los usuarios vivan en el mismo domicilio, podrán ir tres personas en cada fila de asientos respecto a la del conductor.

: pueden viajar dos personas por fila sin incluir la del conductor. El uso de mascarillas es obligatorio y se debe procurar la máxima distancia posible entre ocupantes. En el caso de que todos los usuarios vivan en el mismo domicilio, podrán ir tres personas en cada fila de asientos respecto a la del conductor. Vehículos con una única fila de asientos : máximo dos personas, siempre que usen mascarillas y guarden la máxima distancia posible.

: máximo dos personas, siempre que usen mascarillas y guarden la máxima distancia posible. Autobús y trenes (todos los pasajeros sentados) : el operador tiene que limitar la ocupación total de las plazas, de forma que siempre haya un asiento vacío contiguo que separe a los pasajeros, salvo que los pasajeros vivan en el mismo domicilio. La fila anterior del conductor debe quedar vacía. El uso de mascarillas es obligatorio.

: el operador tiene que limitar la ocupación total de las plazas, de forma que siempre haya un asiento vacío contiguo que separe a los pasajeros, salvo que los pasajeros vivan en el mismo domicilio. La fila anterior del conductor debe quedar vacía. El uso de mascarillas es obligatorio. Autobús y trenes (pasajeros sentados y de pie) : se procurará que las personas mantengan la distancia máxima entre sí. Solo se podrán ocupar la mitad de las plazas sentadas y solo puede haber dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona de andar de pie. El uso de mascarillas es obligatorio.

: se procurará que las personas mantengan la distancia máxima entre sí. Solo se podrán ocupar la mitad de las plazas sentadas y solo puede haber dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona de andar de pie. El uso de mascarillas es obligatorio. Pasajeros de buques y embarcaciones: uso obligatorio de mascarillas salvo cuando estén dentro del camarote.

En cuanto a pequeños comercios y espacios públicos, como la calle, el uso de mascarilla, hasta el momento, es "conveniente y altamente recomendable cuando no pueda garantizarse el distanciamiento social", según Sanidad. No hay una obligatoriedad de uso de mascarillas para los clientes de un bar, ni en terraza ni en salón. La única condición es que se garantice una distancia mínima de dos metros entre mesas y de metro y medio entre los comensales, siempre que estos sean parte de una unidad de convivencia y en grupos máximos de diez personas.

La cosa cambia con respecto a los empleados, que sí deben llevarla. Lo mismo en peluquerías. Por norma general, y hasta el momento, todos los empleados que tengan contacto con clientes deben llevar mascarillas, pero no los clientes.

El uso de mascarillas que se espera

Esto es lo que es firme, lo que está contemplado, pero ayer Gobierno y Comunidades Autónomas acordaron ampliar el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, espacios cerrados y la vía pública si no se garantiza la distancia de dos metros. ¿Qué quiere decir eso? Que según lo que sabemos hasta el momento (lo publicado en este tweet de Salud Pública), habrá que llevar mascarillas casi en todo momento.

Por lo comunicado por Sanidad, y a falta de que haya una Orden ministerial firme que dé todos los detalles, habrá que llevar mascarilla cuando vayamos por la calle siempre que no podamos mantener dos metros de distancia con el resto de ciudadanos. Eso, a priori, incluiría hacer deporte, pasear o desplazarse hasta un sitio, pero tendrá que detallarse. "Espacios cerrados" es un término amplio y puede hacer referencia a la sala de un restaurante, un centro comercial, un centro de culto o cualquier lugar que no sea el hogar.

Quedan varias incógnitas por desvelar, desde cómo se controlará la distancia de dos metros en la calle a cómo tienen que proceder las personas que tengan dificultades respiratorias y no puedan llevar mascarillas. Se espera que la orden regulatoria se publique en los próximos días, así que falta de ella, por ahora, el uso de mascarillas solo es obligatorio en transporte público, pero es recomendable para toda aquella actividad fuera del hogar.

Los cambios de postura

Fernando Simón, Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Lo cierto es que la postura del Gobierno con respecto al uso de mascarillas ha cambiado bastante a lo largo de estos meses. El pasado 26 de febrero, Fernando Simón dijo que "no tiene ningún sentido que la población ande preocupada por si tiene o no mascarillas en casa". El 18 de marzo, Sanidad dijo que "la población general sana no necesita utilizar mascarillas".

A finales de abril, el Ministerio de Sanidad aseguró que el uso de las mascarillas higiénicas en la población general en algunas circunstancias podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus". Luego el discurso pasó a que son "altamente recomendables" y ahora pasarán a ser obligatorias en espacios cerrados, transporte público y en la calle cuando no se pueda mantener la distancia social.

El criterio de la Organización Mundial de la Salud no ha cambiado hasta el momento. En su web oficial se puede seguir leyendo que "si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el 2019-nCoV" y que "las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón".

