Lo que sabemos de la decisión temporal de Reino Unido de no suministrar la vacuna COVID a personas con alergias graves a vacunas, medicamentos y alimentos

La Agencia regulatoria de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido (MHRA) ha enviado una nota de advertencia a los 50 hospitales que están vacunando contra el coronavirus para que no se suministre a personas con un historial "significativo" de reacciones alérgicas a vacunas, medicamentos o alimentos. No es algo nuevo: entre las contraindicaciones que reconocía la misma Agencia desde el principio, figuraba una relación de sustancias que, a modo de "tabla de alérgenos" de un restaurante, podían causar problemas a personas con alergias preexistentes a ellas.

Lo que ha ocurrido es que, entre las miles de vacunas que se pusieron ayer, dos sanitarios del Servicio Nacional de Salud británicos sufrieron reacciones alérgicas tras recibir la vacuna. No ha trascendido la gravedad de esas reacciones, pero la MHRA ha asegurado “ya se están recuperando de modo satisfactorio”. Mientras investigan las causas de esas reacciones y como medida de seguridad, se ha pedido a los ciudadanos con un historial relevante en reacciones de este tipo que esperen (y así se puedan evitar riesgos innecesarios).

"Every aspect has been thoroughly checked according to international standards" – Dr June Raine, Chief Executive @MHRAgovuk, on the approval of the @Pfizer / @BioNTech_Group vaccine. pic.twitter.com/q5gdHMaeyG