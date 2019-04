Qué pasa con el ibuprofeno: lo que sabemos de la alerta francesa sobre los antiinflamatorios más consumidos del mundo

La semana pasada, la Agencia Francesa del Medicamento (ANSM) ha advertido a médicos y pacientes de los riesgos que el usar ibuprofeno y ketoprofeno en el tratamiento de algunas infecciones. Además, ha solicitado a las autoridades europeas que investiguen estos medicamentos. ¿Qué sabemos y qué no sabemos sobre la alerta francesa sobre el ibuprofeno?

¿Qué pasa con el Ibuprofeno?

Tras la pista del problema A raíz de ciertos informes sobre complicaciones infecciosas graves relacionadas con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (la familia de fármacos de la que el ibuprofeno y el ketoprofeno forman parte), la ANSM encargó en junio de 2018 una encuesta nacional de farmacovigilancia para estudiar a fondo si estas complicaciones habían sido favorecidas por los AINEs o si, en cambio, reflejaban evolución normal de la infección.

Una revisión de 18 años. Desde 2000, la Agencia encontró 337 casos de complicaciones infecciosas relacionados con ibuprofeno y 49 casos más relacionados con el ketoprofeno. Se trató de casos graves en niños y adultos jóvenes sin factores de riesgo ni ninguna otra enfermedad subyacente. Encontraron enfermedades dermatológicas, sepsis, pulmonares y neurológicas que llevaron a hospitalizaciones, secuelas graves o, incluso, la muerte.

Es importante señalar que estas complicaciones infecciosas (estreptococo o neumococo, sobre todo) aparecieron sin un patrón claro después de tratamientos muy cortos (2 a 3 días) incluso cuando los antiinflamatorios se combinaban con un tratamiento antibiótico. Es decir, las conclusiones fundamentales fueron que hay que seguir investigando. El resto de agencias europeas se han comprometido a hacerlo.

Priorizar el paracetamol. Esa es la principal conclusión de la ANSM francesa, la recomendación de priorizar el paracetamol en el tratamiento del dolor derivado de infecciones por estreptococo. En el caso de que se necesite un antiinflamatorio por las características del problema, se recomienda usar "la dosis mínima eficaz y la duración más corta" posible. Esto sí es algo sobre lo que deberíamos tomar nota en España donde las pastillas de 600 mg se venden como chucherías cuando con 400 suele ser más que suficiente.

Alerta, que no alarma. Porque quizás lo más importante es señalar que no hay ninguna alarma sanitaria. El ibuprofeno es uno de los medicamentos más consumidos del mundo y el hecho de que encontrar solo 337 casos en 18 años de consumo masivo por parte de la población francesa nos habla bien de los controles sanitarios y farmacológicos que tenemos. Tranquilidad, paciencia, sentido común y no medicarnos por nuestra cuenta: ahí está la clave para protegernos de los posibles problemas del ibuprofeno.